Match details Sobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws T20 Mumbai Premier League 09.06.2026

T20

Wankhede Stadium

SOB
SOB

161

AAK
AAK

227

Match Info

Match:Mumbai Premier League 2026
Date:Monday, June 01, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, June 09, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sobo Mumbai Falcons Squad

Players
Bench

Aakash Tigers Mws Squad

Players
BenchAlam Md Jamshed, Anand Akash, Attarde Shashank, Badiani Prince Devang, Bhoir Vinayak Narayan, Bista Jay, Dhole Arnav Ashish, Hanagavadi Kruthik, Khan Sarfaraz, Mulani Shams, Patil Sagar Vinod, Pushpak Naman, Rane Harsh, Yadav Ajit Ravindrakumar

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet