H2h Derbyshire vs Kent First class County Championship 08.09.2026

First class

DER
DER
KEN
KEN
Derbyshire vs Kent

First class, County Championship

KENKent

352

DERDerbyshire

(5 ov.) 24/0

First class, County Championship

KENKent

DERDerbyshire

First class, County Championship

DERDerbyshire

(96 ov.) 352/2

KENKent