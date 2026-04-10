Highlights Middlesex vs Worcestershire First class County Championship 10.04.2026

First class

MID
MID

(33 ov.) 91/6

WOR
WOR

191

33.2
.

Hannon-Dalby to Cracknell, 0 runs

33.1
.

Hannon-Dalby to Cracknell, 0 runs

32.6
.

Taylor to Zafar Gohar, 0 runs

32.5
.

Taylor to Zafar Gohar, 0 runs

32.4
.

Taylor to Zafar Gohar, 0 runs

32.3
.

Taylor to Zafar Gohar, 0 runs

32.2
.

Taylor to Zafar Gohar, 0 runs

32.2
2

Taylor to Zafar Gohar, 2 no balls

32.1
.

Taylor to Zafar Gohar, 0 runs

31.6
.

Hannon-Dalby to Cracknell, 0 runs

31.5
1

Hannon-Dalby to Zafar Gohar, 1 run

31.4
W

Hannon-Dalby to Higgins, appeal, wicket (bowled - Higgins)

31.3
.

Hannon-Dalby to Higgins, 0 runs

31.2
2

Hannon-Dalby to Higgins, 2 runs

31.1
.

Hannon-Dalby to Higgins, 0 runs

30.6
.

Taylor to Cracknell, 0 runs

30.5
.

Taylor to Cracknell, 0 runs

30.4
.

Taylor to Cracknell, 0 runs

30.3
W

Taylor to Holden, appeal, wicket (caught - Holden)

30.2
.

Taylor to Holden, 0 runs

30.1
.

Taylor to Holden, 0 runs

29.6
.

Hannon-Dalby to Higgins, 0 runs

29.5
.

Hannon-Dalby to Higgins, 0 runs

29.4
W

Hannon-Dalby to Geddes, appeal, wicket (caught - Geddes)

29.3
.

Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs

29.2
.

Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs

29.1
.

Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs

28.6
.

Brookes to Holden, 0 runs

28.5
.

Brookes to Holden, 0 runs

28.4
.

Brookes to Holden, 0 runs

28.3
.

Brookes to Holden, 0 runs

28.2
.

Brookes to Holden, 0 runs

28.1
.

Brookes to Holden, 0 runs

27.6
.

Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs

27.5
4

Hannon-Dalby to Geddes, 4 runs

27.4
.

Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs

27.3
.

Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs

27.2
.

Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs

27.1
.

Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs

26.6
1

Brookes to Geddes, 1 run

26.5
.

Brookes to Geddes, 0 runs

26.4
4

Brookes to Geddes, 4 runs

26.3
.

Brookes to Geddes, 0 runs

26.2
4

Brookes to Geddes, 4 runs

26.1
.

Brookes to Geddes, 0 runs

25.6
.

Hannon-Dalby to Holden, 0 runs

25.5
1

Hannon-Dalby to Geddes, 1 run

25.4
1

Hannon-Dalby to Holden, 1 run

25.3
.

Hannon-Dalby to Holden, 0 runs

25.2
.

Hannon-Dalby to Holden, 0 runs

25.1
.

Hannon-Dalby to Holden, 0 runs

24.6
.

Waite to Geddes, 0 runs

24.5
.

Waite to Geddes, 0 runs

24.4
.

Waite to Geddes, 0 runs

24.3
.

Waite to Geddes, 0 runs

24.2
.

Waite to Geddes, 0 runs

24.1
.

Waite to Geddes, 0 runs

23.6
.

Hannon-Dalby to Holden, 0 runs

23.5
.

Hannon-Dalby to Holden, 0 runs

23.4
.

Hannon-Dalby to Holden, 0 runs

23.3
.

Hannon-Dalby to Holden, 0 runs

23.2
.

Hannon-Dalby to Holden, 0 runs

23.1
.

Hannon-Dalby to Holden, 0 runs

22.6
1

Waite to Holden, 1 run

22.5
.

Waite to Holden, 0 runs

22.4
.

Waite to Holden, 0 runs

22.3
.

Waite to Holden, 0 runs

22.2
.

Waite to Holden, 0 runs

22.1
1

Waite to Geddes, 1 run

21.6
2

Finch to Holden, 2 runs

21.5
1

Finch to Geddes, 1 run

21.4
.

Finch to Geddes, 0 runs

21.3
.

Finch to Geddes, 0 runs

21.2
4

Finch to Geddes, 4 runs

21.1
4

Finch to Geddes, 4 runs

20.6
.

Waite to Holden, 0 runs

20.5
.

Waite to Holden, 0 runs

20.4
.

Waite to Holden, 0 runs

20.3
4

Waite to Holden, 4 runs

20.2
.

Waite to Holden, 0 runs

20.1
4

Waite to Holden, 4 runs

19.6
.

Finch to Geddes, 0 runs

19.5
3

Finch to Holden, 3 runs

19.4
.

Finch to Holden, 0 runs

19.3
.

Finch to Holden, 0 runs

19.2
.

Finch to Holden, 0 runs

19.1
.

Finch to Holden, 0 runs

18.6
.

Waite to Geddes, 0 runs

18.5
.

Waite to Geddes, 0 runs

18.4
.

Waite to Geddes, 0 runs

18.3
.

Waite to Geddes, 0 runs

18.2
.

Waite to Geddes, 0 runs

18.1
.

Waite to Geddes, 0 runs

17.6
.

Finch to Holden, 0 runs

17.5
.

Finch to Holden, 0 runs

17.4
2

Finch to Holden, 2 runs

17.3
.

Finch to Holden, 0 runs

17.2
.

Finch to Holden, 0 runs

17.1
1

Finch to Geddes, 1 run

16.6
.

Waite to Holden, 0 runs

16.5
.

Waite to Holden, appeal

16.4
.

Waite to Holden, 0 runs

16.3
.

Waite to Holden, 0 runs

16.2
.

Waite to Holden, 0 runs

16.1
.

Waite to Holden, 0 runs

15.6
4

Finch to Geddes, 4 runs

15.5
4

Finch to Geddes, 4 runs

15.4
1

Finch to Holden, 1 run

15.3
1

Finch to Geddes, 1 run

15.2
.

Finch to Geddes, 0 runs

15.1
1

Finch to Holden, 1 run

14.6
.

Taylor to Geddes, 0 runs

14.5
.

Taylor to Geddes, 0 runs

14.4
1

Taylor to Holden, 1 run

14.3
.

Taylor to Holden, 0 runs

14.2
.

Taylor to Holden, 0 runs

14.1
.

Taylor to Holden, 0 runs

13.6
.

Finch to Geddes, 0 runs

13.5
.

Finch to Geddes, 0 runs

13.4
W

Finch to du Plooy, wicket (caught - du Plooy)

13.3
1lb

Finch to Holden, leg bye, appeal

13.2
.

Finch to Holden, 0 runs

13.1
4

Finch to Holden, 4 runs

12.6
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

12.5
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

12.4
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

12.3
4

Taylor to du Plooy, 4 runs

12.2
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

12.1
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

11.6
1

Hannon-Dalby to du Plooy, 1 run

11.5
1

Hannon-Dalby to Holden, 1 run

11.4
.

Hannon-Dalby to Holden, 0 runs

11.3
1

Hannon-Dalby to du Plooy, 1 run

11.2
.

Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs

11.1
.

Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs

10.6
.

Taylor to Holden, 0 runs

10.5
.

Taylor to Holden, 0 runs

10.4
.

Taylor to Holden, 0 runs

10.3
.

Taylor to Holden, 0 runs

10.2
.

Taylor to Holden, 0 runs

10.1
.

Taylor to Holden, 0 runs

9.6
.

Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs

9.5
4

Hannon-Dalby to du Plooy, 4 runs

9.4
.

Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs

9.3
.

Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs

9.2
.

Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs

9.1
.

Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs

8.6
.

Taylor to Holden, 0 runs

8.5
.

Taylor to Holden, 0 runs

8.4
.

Taylor to Holden, 0 runs

8.3
.

Taylor to Holden, 0 runs

8.2
.

Taylor to Holden, 0 runs

8.1
.

Taylor to Holden, 0 runs

7.6
.

Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs

7.5
.

Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs

7.4
.

Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs

7.3
.

Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs

7.2
W

Hannon-Dalby to de Caires, wicket (caught - de Caires)

7.1
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

6.6
.

Taylor to Holden, 0 runs

6.5
.

Taylor to Holden, 0 runs

6.4
W

Taylor to Robson, appeal, wicket (caught - Robson)

6.3
.

Taylor to Robson, 0 runs

6.2
.

Taylor to Robson, appeal

6.1
.

Taylor to Robson, 0 runs

5.6
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

5.5
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

5.4
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

5.3
4

Hannon-Dalby to de Caires, 4 runs

5.2
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

5.1
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

4.6
2

Taylor to Robson, 2 runs

4.5
.

Taylor to Robson, 0 runs

4.4
.

Taylor to Robson, 0 runs

4.3
.

Taylor to Robson, 0 runs

4.2
.

Taylor to Robson, 0 runs

4.1
.

Taylor to Robson, 0 runs

3.6
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

3.5
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

3.4
4

Hannon-Dalby to de Caires, 4 runs

3.3
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

3.2
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

3.1
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

2.6
.

Taylor to Robson, 0 runs

2.5
.

Taylor to Robson, 0 runs

2.4
.

Taylor to Robson, 0 runs

2.3
.

Taylor to Robson, 0 runs

2.2
.

Taylor to Robson, 0 runs

2.1
.

Taylor to Robson, 0 runs

1.6
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

1.5
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

1.4
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

1.3
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

1.2
.

Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs

1.1
2

Hannon-Dalby to de Caires, 2 runs

0.6
.

Taylor to Robson, 0 runs

0.5
.

Taylor to Robson, 0 runs

0.4
4

Taylor to Robson, 4 runs

0.3
.

Taylor to Robson, 0 runs

0.2
.

Taylor to Robson, 0 runs

0.1
.

Taylor to Robson, 0 runs

54.5
W

Morgan to Finch, appeal, wicket (bowled - Finch)

54.4
.

Morgan to Finch, 0 runs

54.3
.

Morgan to Finch, 0 runs

54.2
.

Morgan to Finch, 0 runs

54.1
.

Morgan to Finch, 0 runs

53.6
.

Zafar Gohar to Hannon-Dalby, 0 runs

53.5
1

Zafar Gohar to Finch, 1 run

53.4
.

Zafar Gohar to Finch, 0 runs

53.3
.

Zafar Gohar to Finch, 0 runs

53.2
.

Zafar Gohar to Finch, 0 runs

53.1
.

Zafar Gohar to Finch, 0 runs

52.6
.

Morgan to Hannon-Dalby, 0 runs

52.5
1

Morgan to Finch, 1 run

52.4
1

Morgan to Hannon-Dalby, 1 run

52.3
1

Morgan to Finch, 1 run

52.2
.

Morgan to Finch, 0 runs

52.1
.

Morgan to Finch, 0 runs

51.6
1

Zafar Gohar to Finch, 1 run

51.5
.

Zafar Gohar to Finch, 0 runs

51.4
2

Zafar Gohar to Finch, 2 runs

51.3
.

Zafar Gohar to Finch, appeal

51.2
4

Zafar Gohar to Finch, 4 runs

51.1
.

Zafar Gohar to Finch, 0 runs

50.6
.

Morgan to Hannon-Dalby, 0 runs

50.5
.

Morgan to Hannon-Dalby, 0 runs

50.4
.

Morgan to Hannon-Dalby, 0 runs

50.3
.

Morgan to Hannon-Dalby, 0 runs

50.2
W

Morgan to D'Oliveira, appeal, wicket (caught - D'Oliveira)

50.1
6

Morgan to D'Oliveira, 6 runs

49.6
.

Zafar Gohar to Finch, 0 runs

49.5
.

Zafar Gohar to Finch, 0 runs

49.4
.

Zafar Gohar to Finch, 0 runs

49.3
.

Zafar Gohar to Finch, 0 runs

49.2
1

Zafar Gohar to D'Oliveira, 1 run

49.1
2

Zafar Gohar to D'Oliveira, 2 leg byes

48.6
4

Morgan to Finch, 4 runs

48.5
1

Morgan to D'Oliveira, 1 run

48.4
2

Morgan to D'Oliveira, 2 runs

48.3
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

48.2
6

Morgan to D'Oliveira, 6 runs

48.1
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

47.6
.

Zafar Gohar to Finch, 0 runs

47.5
.

Zafar Gohar to Finch, 0 runs

47.4
W

Zafar Gohar to Taylor, wicket (caught - Taylor)

47.3
.

Zafar Gohar to Taylor, 0 runs

47.2
.

Zafar Gohar to Taylor, appeal

47.1
1

Zafar Gohar to D'Oliveira, 1 run

46.6
.

Higgins to Taylor, 0 runs

46.5
1

Higgins to D'Oliveira, 1 run, appeal

46.4
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

46.3
4

Higgins to D'Oliveira, 4 runs

46.2
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

46.1
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

45.6
1

Sharma to D'Oliveira, 1 run

45.5
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

45.4
1

Sharma to Taylor, 1 run

45.3
.

Sharma to Taylor, appeal

45.2
.

Sharma to Taylor, 0 runs

45.1
4

Sharma to Taylor, 4 runs

44.6
4

Higgins to D'Oliveira, 4 runs

44.5
4

Higgins to D'Oliveira, 4 runs

44.4
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

44.3
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

44.2
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

44.1
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

43.6
.

Sharma to Taylor, 0 runs

43.5
4

Sharma to Taylor, 4 runs

43.4
4

Sharma to Taylor, 4 runs

43.3
.

Sharma to Taylor, 0 runs

43.2
1

Sharma to D'Oliveira, 1 run

43.1
1

Sharma to Taylor, 1 run

42.6
4

Higgins to D'Oliveira, 4 runs

42.5
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

42.4
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

42.3
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

42.2
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

42.1
4

Higgins to D'Oliveira, 4 leg byes

41.6
.

Sharma to Taylor, 0 runs

41.5
.

Sharma to Taylor, 0 runs

41.4
1

Sharma to D'Oliveira, 1 run

41.3
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

41.2
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

41.1
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

40.6
.

Higgins to Taylor, 0 runs

40.5
.

Higgins to Taylor, 0 runs

40.4
.

Higgins to Taylor, 0 runs

40.3
.

Higgins to Taylor, 0 runs

40.2
.

Higgins to Taylor, 0 runs

40.1
.

Higgins to Taylor, appeal

39.6
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

39.5
2

Sharma to D'Oliveira, 2 runs

39.4
1

Sharma to Taylor, 1 run

39.3
.

Sharma to Taylor, 0 runs

39.2
4

Sharma to Taylor, 4 leg byes

39.1
.

Sharma to Taylor, 0 runs

38.6
.

Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs

38.5
.

Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs

38.4
.

Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs

38.3
1

Roland-Jones to Taylor, 1 run

38.2
.

Roland-Jones to Taylor, 0 runs

38.1
.

Roland-Jones to Taylor, 0 runs

37.6
2

Morgan to D'Oliveira, 2 runs

37.5
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

37.4
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

37.3
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

37.2
1

Morgan to Taylor, 1 run

37.1
2

Morgan to Taylor, 2 runs

36.6
.

Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs

36.5
W

Roland-Jones to Waite, wicket (run out - Waite)

36.4
.

Roland-Jones to Waite, 0 runs

36.3
.

Roland-Jones to Waite, 0 runs

36.2
.

Roland-Jones to Waite, 0 runs

36.1
W

Roland-Jones to Brookes, wicket (caught - Brookes)

35.6
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

35.5
1

Morgan to Brookes, 1 run

35.4
.

Morgan to Brookes, 0 runs

35.3
1

Morgan to D'Oliveira, 1 run

35.2
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

35.1
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

34.6
.

Roland-Jones to Brookes, 0 runs

34.5
.

Roland-Jones to Brookes, 0 runs

34.4
.

Roland-Jones to Brookes, 0 runs

34.3
1

Roland-Jones to D'Oliveira, 1 run

34.2
4

Roland-Jones to D'Oliveira, 4 runs

34.1
.

Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs

33.6
.

Morgan to Brookes, 0 runs

33.5
1

Morgan to D'Oliveira, leg bye

33.4
4

Morgan to D'Oliveira, 4 runs

33.3
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

33.2
1

Morgan to Brookes, 1 run

33.1
.

Morgan to Brookes, 0 runs

32.6
4

Roland-Jones to D'Oliveira, 4 leg byes

32.5
.

Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs

32.4
.

Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs

32.3
.

Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs

32.2
.

Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs

32.1
.

Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs

31.6
.

Morgan to Brookes, 0 runs

31.5
1

Morgan to D'Oliveira, 1 run

31.4
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

31.3
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

31.2
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

31.1
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

30.6
.

Roland-Jones to Brookes, 0 runs

30.5
.

Roland-Jones to Brookes, 0 runs

30.4
4

Roland-Jones to Brookes, 4 runs

30.3
.

Roland-Jones to Brookes, 0 runs

30.2
.

Roland-Jones to Brookes, 0 runs

30.1
.

Roland-Jones to Brookes, 0 runs

29.6
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

29.5
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

29.4
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

29.3
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

29.2
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

29.1
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

28.6
1

Higgins to D'Oliveira, leg bye

28.5
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

28.4
.

Higgins to D'Oliveira, appeal

28.3
4

Higgins to D'Oliveira, 4 runs

28.2
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

28.1
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

27.6
.

Morgan to Brookes, 0 runs

27.5
.

Morgan to Brookes, 0 runs

27.4
.

Morgan to Brookes, 0 runs

27.3
1

Morgan to D'Oliveira, 1 run

27.2
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

27.1
.

Morgan to D'Oliveira, 0 runs

26.6
.

Higgins to Brookes, 0 runs

26.5
.

Higgins to Brookes, 0 runs

26.4
.

Higgins to Brookes, 0 runs

26.3
.

Higgins to Brookes, 0 runs

26.2
.

Higgins to Brookes, 0 runs

26.1
.

Higgins to Brookes, 0 runs

25.6
4

Sharma to D'Oliveira, 4 runs

25.5
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

25.4
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

25.3
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

25.2
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

25.1
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

24.6
.

Higgins to Brookes, 0 runs

24.5
.

Higgins to Brookes, 0 runs

24.4
.

Higgins to Brookes, 0 runs

24.3
.

Higgins to Brookes, 0 runs

24.2
.

Higgins to Brookes, 0 runs

24.1
.

Higgins to Brookes, 0 runs

23.6
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

23.5
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

23.4
4

Sharma to D'Oliveira, 4 runs

23.3
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

23.2
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

23.1
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

22.6
.

Higgins to Brookes, 0 runs

22.5
1

Higgins to D'Oliveira, 1 run

22.4
4

Higgins to D'Oliveira, 4 runs

22.3
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

22.2
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

22.1
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

21.6
1

Sharma to D'Oliveira, 1 run

21.5
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

21.4
3

Sharma to Brookes, 3 runs

21.3
W

Sharma to Roderick, appeal, wicket (caught - Roderick)

21.2
.

Sharma to Roderick, 0 runs

21.1
1

Sharma to D'Oliveira, 1 run

20.6
.

Higgins to Roderick, 0 runs

20.5
.

Higgins to Roderick, 0 runs

20.4
.

Higgins to Roderick, 0 runs

20.3
.

Higgins to Roderick, 0 runs

20.2
W

Higgins to Kashif Ali, appeal, wicket (bowled - Kashif Ali)

20.1
.

Higgins to Kashif Ali, 0 runs

19.6
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

19.5
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

19.4
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

19.3
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

19.2
2

Sharma to D'Oliveira, 2 runs

19.1
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

18.6
1

Higgins to D'Oliveira, 1 run

18.5
.

Higgins to D'Oliveira, 0 runs

18.4
1

Higgins to Kashif Ali, 1 run

18.3
.

Higgins to Kashif Ali, 0 runs

18.2
.

Higgins to Kashif Ali, 0 runs

18.1
.

Higgins to Kashif Ali, 0 runs

17.6
.

Sharma to D'Oliveira, 0 runs

17.5
W

Sharma to Hose, wicket (caught - Hose)

17.4
3

Sharma to Kashif Ali, 3 runs

17.3
.

Sharma to Kashif Ali, 0 runs

17.2
.

Sharma to Kashif Ali, 0 runs

17.1
.

Sharma to Kashif Ali, 0 runs

16.6
2

Higgins to Hose, 2 runs

16.5
.

Higgins to Hose, 0 runs

16.4
.

Higgins to Hose, 0 runs

16.3
.

Higgins to Hose, appeal

16.2
.

Higgins to Hose, 0 runs

16.1
.

Higgins to Hose, 0 runs

15.6
.

Sharma to Kashif Ali, 0 runs

15.5
.

Sharma to Kashif Ali, 0 runs

15.4
.

Sharma to Kashif Ali, 0 runs

15.3
.

Sharma to Kashif Ali, 0 runs

15.2
.

Sharma to Kashif Ali, 0 runs

15.1
.

Sharma to Kashif Ali, 0 runs

14.6
.

Higgins to Hose, 0 runs

14.5
.

Higgins to Hose, appeal

14.4
.

Higgins to Hose, 0 runs

14.3
.

Higgins to Hose, 0 runs

14.2
4

Higgins to Hose, 4 runs

14.1
.

Higgins to Hose, appeal

13.6
.

Sharma to Kashif Ali, 0 runs

13.6
1

Sharma to Kashif Ali, wide

13.5
.

Sharma to Kashif Ali, 0 runs

13.4
1

Sharma to Hose, 1 run

13.3
4

Sharma to Hose, 4 runs

13.2
1

Sharma to Kashif Ali, 1 run

13.1
.

Sharma to Kashif Ali, 0 runs

12.6
.

Higgins to Hose, appeal

12.5
.

Higgins to Hose, 0 runs

12.4
.

Higgins to Hose, 0 runs

12.3
W

Higgins to Lategan, wicket (lbw - Lategan)

12.2
2

Higgins to Lategan, 2 runs

12.1
3

Higgins to Kashif Ali, 3 runs

11.6
.

Morgan to Lategan, 0 runs

11.5
.

Morgan to Lategan, 0 runs

11.4
2

Morgan to Lategan, 2 runs

11.3
4

Morgan to Lategan, 4 runs

11.2
1

Morgan to Kashif Ali, 1 run

11.1
.

Morgan to Kashif Ali, 0 runs

10.6
4

Roland-Jones to Lategan, 4 runs

10.5
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

10.4
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

10.3
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

10.2
.

Roland-Jones to Lategan, appeal

10.1
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

9.6
.

Morgan to Kashif Ali, 0 runs

9.5
.

Morgan to Kashif Ali, 0 runs

9.4
.

Morgan to Kashif Ali, 0 runs

9.3
2

Morgan to Kashif Ali, 2 runs

9.2
.

Morgan to Kashif Ali, 0 runs

9.1
.

Morgan to Kashif Ali, 0 runs

8.6
.

Roland-Jones to Lategan, appeal

8.5
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

8.4
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

8.3
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

8.2
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

7.6
.

Morgan to Lategan, 0 runs

7.5
.

Morgan to Lategan, 0 runs

7.4
.

Morgan to Lategan, 0 runs

7.3
.

Morgan to Lategan, 0 runs

7.2
.

Morgan to Lategan, 0 runs

7.1
.

Morgan to Lategan, 0 runs

6.6
1

Roland-Jones to Lategan, 1 run

6.5
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

6.4
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

6.3
1

Roland-Jones to Kashif Ali, 1 run

6.2
.

Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs

6.1
.

Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs

5.6
4

Morgan to Lategan, 4 runs

5.5
.

Morgan to Lategan, 0 runs

5.4
4

Morgan to Lategan, 4 runs

5.3
.

Morgan to Lategan, 0 runs

5.2
.

Morgan to Lategan, 0 runs

4.6
.

Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs

4.5
.

Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs

4.4
.

Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs

4.3
.

Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs

4.2
.

Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs

4.1
.

Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs

3.6
1

Morgan to Kashif Ali, 1 run

3.5
.

Morgan to Kashif Ali, 0 runs

3.4
.

Morgan to Kashif Ali, 0 runs

3.3
.

Morgan to Kashif Ali, 0 runs

3.2
W

Morgan to Libby, appeal, wicket (bowled - Libby)

3.1
.

Morgan to Libby, 0 runs

2.6
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

2.5
2

Roland-Jones to Lategan, 2 runs

2.4
4

Roland-Jones to Lategan, 4 runs

2.3
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

2.2
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

2.1
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

1.6
.

Morgan to Libby, 0 runs

1.5
.

Morgan to Libby, 0 runs

1.4
.

Morgan to Libby, 0 runs

1.3
.

Morgan to Libby, 0 runs

1.2
.

Morgan to Libby, 0 runs

1.1
.

Morgan to Libby, 0 runs

0.6
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

0.5
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

0.4
4

Roland-Jones to Lategan, 4 runs

0.3
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

0.2
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs

0.1
.

Roland-Jones to Lategan, 0 runs