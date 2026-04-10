Highlights Middlesex vs Worcestershire First class County Championship 10.04.2026
Hannon-Dalby to Cracknell, 0 runs
Hannon-Dalby to Cracknell, 0 runs
Taylor to Zafar Gohar, 0 runs
Taylor to Zafar Gohar, 0 runs
Taylor to Zafar Gohar, 0 runs
Taylor to Zafar Gohar, 0 runs
Taylor to Zafar Gohar, 0 runs
Taylor to Zafar Gohar, 2 no balls
Taylor to Zafar Gohar, 0 runs
Hannon-Dalby to Cracknell, 0 runs
Hannon-Dalby to Zafar Gohar, 1 run
Hannon-Dalby to Higgins, appeal, wicket (bowled - Higgins)
Hannon-Dalby to Higgins, 0 runs
Hannon-Dalby to Higgins, 2 runs
Hannon-Dalby to Higgins, 0 runs
Taylor to Cracknell, 0 runs
Taylor to Cracknell, 0 runs
Taylor to Cracknell, 0 runs
Taylor to Holden, appeal, wicket (caught - Holden)
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Hannon-Dalby to Higgins, 0 runs
Hannon-Dalby to Higgins, 0 runs
Hannon-Dalby to Geddes, appeal, wicket (caught - Geddes)
Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs
Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs
Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs
Hannon-Dalby to Geddes, 4 runs
Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs
Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs
Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs
Hannon-Dalby to Geddes, 0 runs
Brookes to Geddes, 1 run
Brookes to Geddes, 0 runs
Brookes to Geddes, 4 runs
Brookes to Geddes, 0 runs
Brookes to Geddes, 4 runs
Brookes to Geddes, 0 runs
Hannon-Dalby to Holden, 0 runs
Hannon-Dalby to Geddes, 1 run
Hannon-Dalby to Holden, 1 run
Hannon-Dalby to Holden, 0 runs
Hannon-Dalby to Holden, 0 runs
Hannon-Dalby to Holden, 0 runs
Waite to Geddes, 0 runs
Waite to Geddes, 0 runs
Waite to Geddes, 0 runs
Waite to Geddes, 0 runs
Waite to Geddes, 0 runs
Waite to Geddes, 0 runs
Hannon-Dalby to Holden, 0 runs
Hannon-Dalby to Holden, 0 runs
Hannon-Dalby to Holden, 0 runs
Hannon-Dalby to Holden, 0 runs
Hannon-Dalby to Holden, 0 runs
Hannon-Dalby to Holden, 0 runs
Waite to Holden, 1 run
Waite to Holden, 0 runs
Waite to Holden, 0 runs
Waite to Holden, 0 runs
Waite to Holden, 0 runs
Waite to Geddes, 1 run
Finch to Holden, 2 runs
Finch to Geddes, 1 run
Finch to Geddes, 0 runs
Finch to Geddes, 0 runs
Finch to Geddes, 4 runs
Finch to Geddes, 4 runs
Waite to Holden, 0 runs
Waite to Holden, 0 runs
Waite to Holden, 0 runs
Waite to Holden, 4 runs
Waite to Holden, 0 runs
Waite to Holden, 4 runs
Finch to Geddes, 0 runs
Finch to Holden, 3 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Waite to Geddes, 0 runs
Waite to Geddes, 0 runs
Waite to Geddes, 0 runs
Waite to Geddes, 0 runs
Waite to Geddes, 0 runs
Waite to Geddes, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 2 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Geddes, 1 run
Waite to Holden, 0 runs
Waite to Holden, appeal
Waite to Holden, 0 runs
Waite to Holden, 0 runs
Waite to Holden, 0 runs
Waite to Holden, 0 runs
Finch to Geddes, 4 runs
Finch to Geddes, 4 runs
Finch to Holden, 1 run
Finch to Geddes, 1 run
Finch to Geddes, 0 runs
Finch to Holden, 1 run
Taylor to Geddes, 0 runs
Taylor to Geddes, 0 runs
Taylor to Holden, 1 run
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Finch to Geddes, 0 runs
Finch to Geddes, 0 runs
Finch to du Plooy, wicket (caught - du Plooy)
Finch to Holden, leg bye, appeal
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 4 runs
Taylor to du Plooy, 0 runs
Taylor to du Plooy, 0 runs
Taylor to du Plooy, 0 runs
Taylor to du Plooy, 4 runs
Taylor to du Plooy, 0 runs
Taylor to du Plooy, 0 runs
Hannon-Dalby to du Plooy, 1 run
Hannon-Dalby to Holden, 1 run
Hannon-Dalby to Holden, 0 runs
Hannon-Dalby to du Plooy, 1 run
Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs
Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs
Hannon-Dalby to du Plooy, 4 runs
Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs
Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs
Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs
Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs
Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs
Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs
Hannon-Dalby to du Plooy, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, wicket (caught - de Caires)
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Robson, appeal, wicket (caught - Robson)
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, appeal
Taylor to Robson, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 4 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Taylor to Robson, 2 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 4 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 0 runs
Hannon-Dalby to de Caires, 2 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 4 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Morgan to Finch, appeal, wicket (bowled - Finch)
Morgan to Finch, 0 runs
Morgan to Finch, 0 runs
Morgan to Finch, 0 runs
Morgan to Finch, 0 runs
Zafar Gohar to Hannon-Dalby, 0 runs
Zafar Gohar to Finch, 1 run
Zafar Gohar to Finch, 0 runs
Zafar Gohar to Finch, 0 runs
Zafar Gohar to Finch, 0 runs
Zafar Gohar to Finch, 0 runs
Morgan to Hannon-Dalby, 0 runs
Morgan to Finch, 1 run
Morgan to Hannon-Dalby, 1 run
Morgan to Finch, 1 run
Morgan to Finch, 0 runs
Morgan to Finch, 0 runs
Zafar Gohar to Finch, 1 run
Zafar Gohar to Finch, 0 runs
Zafar Gohar to Finch, 2 runs
Zafar Gohar to Finch, appeal
Zafar Gohar to Finch, 4 runs
Zafar Gohar to Finch, 0 runs
Morgan to Hannon-Dalby, 0 runs
Morgan to Hannon-Dalby, 0 runs
Morgan to Hannon-Dalby, 0 runs
Morgan to Hannon-Dalby, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, appeal, wicket (caught - D'Oliveira)
Morgan to D'Oliveira, 6 runs
Zafar Gohar to Finch, 0 runs
Zafar Gohar to Finch, 0 runs
Zafar Gohar to Finch, 0 runs
Zafar Gohar to Finch, 0 runs
Zafar Gohar to D'Oliveira, 1 run
Zafar Gohar to D'Oliveira, 2 leg byes
Morgan to Finch, 4 runs
Morgan to D'Oliveira, 1 run
Morgan to D'Oliveira, 2 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 6 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Zafar Gohar to Finch, 0 runs
Zafar Gohar to Finch, 0 runs
Zafar Gohar to Taylor, wicket (caught - Taylor)
Zafar Gohar to Taylor, 0 runs
Zafar Gohar to Taylor, appeal
Zafar Gohar to D'Oliveira, 1 run
Higgins to Taylor, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 1 run, appeal
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 4 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 1 run
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to Taylor, 1 run
Sharma to Taylor, appeal
Sharma to Taylor, 0 runs
Sharma to Taylor, 4 runs
Higgins to D'Oliveira, 4 runs
Higgins to D'Oliveira, 4 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to Taylor, 0 runs
Sharma to Taylor, 4 runs
Sharma to Taylor, 4 runs
Sharma to Taylor, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 1 run
Sharma to Taylor, 1 run
Higgins to D'Oliveira, 4 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 4 leg byes
Sharma to Taylor, 0 runs
Sharma to Taylor, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 1 run
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to Taylor, 0 runs
Higgins to Taylor, 0 runs
Higgins to Taylor, 0 runs
Higgins to Taylor, 0 runs
Higgins to Taylor, 0 runs
Higgins to Taylor, appeal
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 2 runs
Sharma to Taylor, 1 run
Sharma to Taylor, 0 runs
Sharma to Taylor, 4 leg byes
Sharma to Taylor, 0 runs
Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs
Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs
Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs
Roland-Jones to Taylor, 1 run
Roland-Jones to Taylor, 0 runs
Roland-Jones to Taylor, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 2 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to Taylor, 1 run
Morgan to Taylor, 2 runs
Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs
Roland-Jones to Waite, wicket (run out - Waite)
Roland-Jones to Waite, 0 runs
Roland-Jones to Waite, 0 runs
Roland-Jones to Waite, 0 runs
Roland-Jones to Brookes, wicket (caught - Brookes)
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to Brookes, 1 run
Morgan to Brookes, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 1 run
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Roland-Jones to Brookes, 0 runs
Roland-Jones to Brookes, 0 runs
Roland-Jones to Brookes, 0 runs
Roland-Jones to D'Oliveira, 1 run
Roland-Jones to D'Oliveira, 4 runs
Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to Brookes, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, leg bye
Morgan to D'Oliveira, 4 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to Brookes, 1 run
Morgan to Brookes, 0 runs
Roland-Jones to D'Oliveira, 4 leg byes
Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs
Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs
Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs
Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs
Roland-Jones to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to Brookes, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 1 run
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Roland-Jones to Brookes, 0 runs
Roland-Jones to Brookes, 0 runs
Roland-Jones to Brookes, 4 runs
Roland-Jones to Brookes, 0 runs
Roland-Jones to Brookes, 0 runs
Roland-Jones to Brookes, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, leg bye
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, appeal
Higgins to D'Oliveira, 4 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to Brookes, 0 runs
Morgan to Brookes, 0 runs
Morgan to Brookes, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 1 run
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Morgan to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to Brookes, 0 runs
Higgins to Brookes, 0 runs
Higgins to Brookes, 0 runs
Higgins to Brookes, 0 runs
Higgins to Brookes, 0 runs
Higgins to Brookes, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 4 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to Brookes, 0 runs
Higgins to Brookes, 0 runs
Higgins to Brookes, 0 runs
Higgins to Brookes, 0 runs
Higgins to Brookes, 0 runs
Higgins to Brookes, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 4 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to Brookes, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 1 run
Higgins to D'Oliveira, 4 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 1 run
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to Brookes, 3 runs
Sharma to Roderick, appeal, wicket (caught - Roderick)
Sharma to Roderick, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 1 run
Higgins to Roderick, 0 runs
Higgins to Roderick, 0 runs
Higgins to Roderick, 0 runs
Higgins to Roderick, 0 runs
Higgins to Kashif Ali, appeal, wicket (bowled - Kashif Ali)
Higgins to Kashif Ali, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 2 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to D'Oliveira, 1 run
Higgins to D'Oliveira, 0 runs
Higgins to Kashif Ali, 1 run
Higgins to Kashif Ali, 0 runs
Higgins to Kashif Ali, 0 runs
Higgins to Kashif Ali, 0 runs
Sharma to D'Oliveira, 0 runs
Sharma to Hose, wicket (caught - Hose)
Sharma to Kashif Ali, 3 runs
Sharma to Kashif Ali, 0 runs
Sharma to Kashif Ali, 0 runs
Sharma to Kashif Ali, 0 runs
Higgins to Hose, 2 runs
Higgins to Hose, 0 runs
Higgins to Hose, 0 runs
Higgins to Hose, appeal
Higgins to Hose, 0 runs
Higgins to Hose, 0 runs
Sharma to Kashif Ali, 0 runs
Sharma to Kashif Ali, 0 runs
Sharma to Kashif Ali, 0 runs
Sharma to Kashif Ali, 0 runs
Sharma to Kashif Ali, 0 runs
Sharma to Kashif Ali, 0 runs
Higgins to Hose, 0 runs
Higgins to Hose, appeal
Higgins to Hose, 0 runs
Higgins to Hose, 0 runs
Higgins to Hose, 4 runs
Higgins to Hose, appeal
Sharma to Kashif Ali, 0 runs
Sharma to Kashif Ali, wide
Sharma to Kashif Ali, 0 runs
Sharma to Hose, 1 run
Sharma to Hose, 4 runs
Sharma to Kashif Ali, 1 run
Sharma to Kashif Ali, 0 runs
Higgins to Hose, appeal
Higgins to Hose, 0 runs
Higgins to Hose, 0 runs
Higgins to Lategan, wicket (lbw - Lategan)
Higgins to Lategan, 2 runs
Higgins to Kashif Ali, 3 runs
Morgan to Lategan, 0 runs
Morgan to Lategan, 0 runs
Morgan to Lategan, 2 runs
Morgan to Lategan, 4 runs
Morgan to Kashif Ali, 1 run
Morgan to Kashif Ali, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 4 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, appeal
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Morgan to Kashif Ali, 0 runs
Morgan to Kashif Ali, 0 runs
Morgan to Kashif Ali, 0 runs
Morgan to Kashif Ali, 2 runs
Morgan to Kashif Ali, 0 runs
Morgan to Kashif Ali, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, appeal
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Morgan to Lategan, 0 runs
Morgan to Lategan, 0 runs
Morgan to Lategan, 0 runs
Morgan to Lategan, 0 runs
Morgan to Lategan, 0 runs
Morgan to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 1 run
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Kashif Ali, 1 run
Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs
Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs
Morgan to Lategan, 4 runs
Morgan to Lategan, 0 runs
Morgan to Lategan, 4 runs
Morgan to Lategan, 0 runs
Morgan to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs
Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs
Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs
Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs
Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs
Roland-Jones to Kashif Ali, 0 runs
Morgan to Kashif Ali, 1 run
Morgan to Kashif Ali, 0 runs
Morgan to Kashif Ali, 0 runs
Morgan to Kashif Ali, 0 runs
Morgan to Libby, appeal, wicket (bowled - Libby)
Morgan to Libby, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 2 runs
Roland-Jones to Lategan, 4 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Morgan to Libby, 0 runs
Morgan to Libby, 0 runs
Morgan to Libby, 0 runs
Morgan to Libby, 0 runs
Morgan to Libby, 0 runs
Morgan to Libby, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 4 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs
Roland-Jones to Lategan, 0 runs