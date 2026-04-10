Squads Middlesex vs Worcestershire First class County Championship 10.04.2026

First class

MID
MID

(33 ov.) 91/6

WOR
WOR

191

Playing

MID
MID
WOR
WOR
First TeamSecond Team
Robson Sam

batsman

Lategan Dan

no information yet

Libby Jake

batsman

Holden Max

batsman

Ali Kashif

all rounder

Hose Adam

batsman

D Oliveira Brett

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Roderick Gareth

wicket keeper

Cracknell Joe

wicket keeper

Brookes Ethan

all rounder

Waite Matthew

all rounder

Taylor Tom

all rounder

Sharma Naavya

no information yet

Bench

MID
MID
WOR
WOR
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Ali Azhar

batsman

Falconer Caleb

no information yet

Feldman James Joseph

no information yet

Cobb Josh

all rounder

Fernandes Nathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Hollman Luke

all rounder

Cullen Henry James

wicket keeper

Sawant Aaryan

no information yet