Squads Middlesex vs Worcestershire First class County Championship 10.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Robson Sam
batsman
Lategan Dan
no information yet
Caires Joshua Michael De
batsman
Libby Jake
batsman
Holden Max
batsman
Ali Kashif
all rounder
Du Plooy Leus
batsman
Hose Adam
batsman
D Oliveira Brett
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Roderick Gareth
wicket keeper
Cracknell Joe
wicket keeper
Brookes Ethan
all rounder
Gohar Zafar
bowler
Waite Matthew
all rounder
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Taylor Tom
all rounder
Roland-Jones Toby
bowler
Finch Adam
bowler
Sharma Naavya
no information yet
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Ali Azhar
batsman
Brookes Henry
bowler
Allison Ben
bowler
Cullen Blake
bowler
Baker Josh
bowler
Falconer Caleb
no information yet
Bracewell Michael
all rounder
Feldman James Joseph
no information yet
Cobb Josh
all rounder
Fernandes Nathan
all rounder
Cornall Taylor Ryan
batsman
Helm Tom
bowler
Cox Oliver Hugo
batsman
Hollman Luke
all rounder
Cullen Henry James
wicket keeper
Kaushal Ishaan
bowler
Darley Harry Charles
bowler
Sawant Aaryan
no information yet
Duffy Jacob
bowler