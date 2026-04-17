Highlights Warwickshire vs Essex First class County Championship 17.04.2026
Cook to Thompson, appeal, wicket (caught - Thompson)
Cook to Thompson, 0 runs
Cook to Thompson, 0 runs
Cook to Thompson, 0 runs
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Thompson, 5 runs
Porter to Thompson, 4 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 4 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Porter to Thompson, 0 runs
Porter to Thompson, 0 runs
Porter to Thompson, 4 runs
Porter to Thompson, 0 runs
Porter to Thompson, appeal
Porter to Malik, wicket (lbw - Malik)
Akhter to Hain, 4 runs
Akhter to Hain, 0 runs
Akhter to Hain, 0 runs
Akhter to Hain, 2 runs
Akhter to Malik, leg bye
Akhter to Hain, 1 run
Porter to Malik, 0 runs
Porter to Malik, 0 runs
Porter to Malik, 0 runs
Porter to Malik, 0 runs
Porter to Malik, 0 runs
Porter to Malik, 0 runs
Akhter to Hain, 0 runs
Akhter to Hain, 0 runs
Akhter to Hain, 0 runs
Akhter to Hain, 2 runs
Akhter to Hain, 0 runs
Akhter to Hain, 0 runs
Porter to Malik, 4 runs
Porter to Malik, 0 runs
Porter to Malik, 0 runs
Porter to Malik, appeal
Porter to Malik, 0 runs
Porter to Malik, 0 runs
Akhter to Hain, 4 runs
Akhter to Hain, 0 runs
Akhter to Hain, 0 runs
Akhter to Hain, 0 runs
Akhter to Hain, 0 runs
Akhter to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 1 run
Snater to Hain, 4 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Akhter to Malik, 0 runs
Akhter to Malik, 0 runs
Akhter to Malik, 0 runs
Akhter to Malik, 0 runs
Akhter to Malik, 0 runs
Akhter to Malik, 0 runs
Snater to Hain, 4 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 4 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Akhter to Malik, 0 runs
Akhter to Barnard, wicket (lbw - Barnard)
Akhter to Barnard, 0 runs
Akhter to Barnard, 0 runs
Akhter to Barnard, 0 runs
Akhter to Barnard, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 2 leg byes
Akhter to Barnard, 0 runs
Akhter to Barnard, 0 runs
Akhter to Barnard, 0 runs
Akhter to Barnard, 0 runs
Akhter to Barnard, 0 runs
Cook to Barnard, leg bye
Cook to Barnard, 0 runs
Cook to Barnard, 0 runs
Cook to Barnard, 0 runs
Cook to Barnard, 0 runs
Cook to Barnard, 0 runs
Akhter to Barnard, 1 run
Akhter to Barnard, 0 runs
Akhter to Barnard, 0 runs
Akhter to Barnard, 0 runs
Akhter to Barnard, 4 runs
Akhter to Barnard, 0 runs
Cook to Hain, 4 byes
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Snater to Barnard, 0 runs
Snater to Barnard, 0 runs
Snater to Barnard, 4 runs
Snater to Barnard, 0 runs
Snater to Webster, appeal, wicket (bowled - Webster)
Snater to Webster, appeal
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Hain, 0 runs
Cook to Webster, 1 run
Cook to Webster, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 4 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Cook to Webster, 4 runs
Cook to Webster, 0 runs
Cook to Webster, 0 runs
Cook to Webster, 4 runs
Cook to Webster, 0 runs
Cook to Webster, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 2 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Webster, 1 run
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Webster, 1 run
Porter to Webster, 0 runs
Porter to Hain, 1 run
Porter to Webster, 1 run
Porter to Webster, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 2 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Webster, 1 run
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Malik, 1 run
Porter to Mousley, wicket (lbw - Mousley)
Porter to Mousley, 0 runs
Porter to Hain, 1 run
Porter to Hain, 0 runs
Snater to Mousley, 0 runs
Snater to Hain, 1 run
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 2 runs
Snater to Hain, 0 runs
Snater to Hain, 0 runs
Porter to Mousley, 2 runs
Porter to Mousley, 0 runs
Porter to Mousley, 0 runs
Porter to Mousley, 0 runs
Porter to Hain, 1 run
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Hain, 2 no balls
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Hain, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, 4 runs
Cook to Mousley, appeal
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Hain, 0 runs
Porter to Yates, appeal, wicket (caught - Yates)
Porter to Yates, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, appeal
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Porter to Yates, 0 runs
Porter to Yates, 4 runs
Porter to Yates, 0 runs
Porter to Yates, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Mousley, 0 runs
Cook to Yates, 3 runs
Cook to Yates, appeal
Cook to Yates, 0 runs
Porter to Mousley, 0 runs
Porter to Mousley, 0 runs
Porter to Mousley, 4 runs
Porter to Mousley, 0 runs
Porter to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)
Porter to Yates, 1 run