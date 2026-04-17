Highlights Warwickshire vs Essex First class County Championship 17.04.2026

First class

WAR
WAR

(35 ov.) 113/7

ESS
ESS
35.4
W

Cook to Thompson, appeal, wicket (caught - Thompson)

35.3
.

Cook to Thompson, 0 runs

35.2
.

Cook to Thompson, 0 runs

35.1
.

Cook to Thompson, 0 runs

34.6
.

Porter to Hain, 0 runs

34.5
.

Porter to Hain, 0 runs

34.4
.

Porter to Hain, 0 runs

34.3
.

Porter to Hain, 0 runs

34.2
5

Porter to Thompson, 5 runs

34.1
4

Porter to Thompson, 4 runs

33.6
.

Cook to Hain, 0 runs

33.5
4

Cook to Hain, 4 runs

33.4
.

Cook to Hain, 0 runs

33.3
.

Cook to Hain, 0 runs

33.2
.

Cook to Hain, 0 runs

33.1
.

Cook to Hain, 0 runs

32.6
.

Porter to Thompson, 0 runs

32.5
.

Porter to Thompson, 0 runs

32.4
4

Porter to Thompson, 4 runs

32.3
.

Porter to Thompson, 0 runs

32.2
.

Porter to Thompson, appeal

32.1
W

Porter to Malik, wicket (lbw - Malik)

31.6
4

Akhter to Hain, 4 runs

31.5
.

Akhter to Hain, 0 runs

31.4
.

Akhter to Hain, 0 runs

31.3
2

Akhter to Hain, 2 runs

31.2
1

Akhter to Malik, leg bye

31.1
1

Akhter to Hain, 1 run

30.6
.

Porter to Malik, 0 runs

30.5
.

Porter to Malik, 0 runs

30.4
.

Porter to Malik, 0 runs

30.3
.

Porter to Malik, 0 runs

30.2
.

Porter to Malik, 0 runs

30.1
.

Porter to Malik, 0 runs

29.6
.

Akhter to Hain, 0 runs

29.5
.

Akhter to Hain, 0 runs

29.4
.

Akhter to Hain, 0 runs

29.3
2

Akhter to Hain, 2 runs

29.2
.

Akhter to Hain, 0 runs

29.1
.

Akhter to Hain, 0 runs

28.6
4

Porter to Malik, 4 runs

28.5
.

Porter to Malik, 0 runs

28.4
.

Porter to Malik, 0 runs

28.3
.

Porter to Malik, appeal

28.2
.

Porter to Malik, 0 runs

28.1
.

Porter to Malik, 0 runs

27.6
4

Akhter to Hain, 4 runs

27.5
.

Akhter to Hain, 0 runs

27.4
.

Akhter to Hain, 0 runs

27.3
.

Akhter to Hain, 0 runs

27.2
.

Akhter to Hain, 0 runs

27.1
.

Akhter to Hain, 0 runs

26.6
1

Snater to Hain, 1 run

26.5
4

Snater to Hain, 4 runs

26.4
.

Snater to Hain, 0 runs

26.3
.

Snater to Hain, 0 runs

26.2
.

Snater to Hain, 0 runs

26.1
.

Snater to Hain, 0 runs

25.6
.

Akhter to Malik, 0 runs

25.5
.

Akhter to Malik, 0 runs

25.4
.

Akhter to Malik, 0 runs

25.3
.

Akhter to Malik, 0 runs

25.2
.

Akhter to Malik, 0 runs

25.1
.

Akhter to Malik, 0 runs

24.6
4

Snater to Hain, 4 runs

24.5
.

Snater to Hain, 0 runs

24.4
4

Snater to Hain, 4 runs

24.3
.

Snater to Hain, 0 runs

24.2
.

Snater to Hain, 0 runs

24.1
.

Snater to Hain, 0 runs

23.6
.

Akhter to Malik, 0 runs

23.5
W

Akhter to Barnard, wicket (lbw - Barnard)

23.4
.

Akhter to Barnard, 0 runs

23.3
.

Akhter to Barnard, 0 runs

23.2
.

Akhter to Barnard, 0 runs

23.1
.

Akhter to Barnard, 0 runs

22.6
.

Cook to Hain, 0 runs

22.5
.

Cook to Hain, 0 runs

22.4
.

Cook to Hain, 0 runs

22.3
.

Cook to Hain, 0 runs

22.2
.

Cook to Hain, 0 runs

22.1
2

Cook to Hain, 2 leg byes

21.6
.

Akhter to Barnard, 0 runs

21.5
.

Akhter to Barnard, 0 runs

21.3
.

Akhter to Barnard, 0 runs

21.2
.

Akhter to Barnard, 0 runs

21.1
.

Akhter to Barnard, 0 runs

20.6
1

Cook to Barnard, leg bye

20.5
.

Cook to Barnard, 0 runs

20.4
.

Cook to Barnard, 0 runs

20.3
.

Cook to Barnard, 0 runs

20.2
.

Cook to Barnard, 0 runs

20.1
.

Cook to Barnard, 0 runs

19.6
1

Akhter to Barnard, 1 run

19.5
.

Akhter to Barnard, 0 runs

19.4
.

Akhter to Barnard, 0 runs

19.3
.

Akhter to Barnard, 0 runs

19.2
4

Akhter to Barnard, 4 runs

19.1
.

Akhter to Barnard, 0 runs

18.6
4

Cook to Hain, 4 byes

18.5
.

Cook to Hain, 0 runs

18.4
.

Cook to Hain, 0 runs

18.3
.

Cook to Hain, 0 runs

18.2
.

Cook to Hain, 0 runs

18.1
.

Cook to Hain, 0 runs

17.6
.

Snater to Barnard, 0 runs

17.5
.

Snater to Barnard, 0 runs

17.4
4

Snater to Barnard, 4 runs

17.3
.

Snater to Barnard, 0 runs

17.2
W

Snater to Webster, appeal, wicket (bowled - Webster)

17.1
.

Snater to Webster, appeal

16.6
.

Cook to Hain, 0 runs

16.5
.

Cook to Hain, 0 runs

16.4
.

Cook to Hain, 0 runs

16.3
.

Cook to Hain, 0 runs

16.2
1

Cook to Webster, 1 run

16.1
.

Cook to Webster, 0 runs

15.6
.

Snater to Hain, 0 runs

15.5
4

Snater to Hain, 4 runs

15.4
.

Snater to Hain, 0 runs

15.3
.

Snater to Hain, 0 runs

15.2
.

Snater to Hain, 0 runs

15.1
.

Snater to Hain, 0 runs

14.6
4

Cook to Webster, 4 runs

14.5
.

Cook to Webster, 0 runs

14.4
.

Cook to Webster, 0 runs

14.3
4

Cook to Webster, 4 runs

14.2
.

Cook to Webster, 0 runs

14.1
.

Cook to Webster, 0 runs

13.6
.

Snater to Hain, 0 runs

13.5
.

Snater to Hain, 0 runs

13.4
.

Snater to Hain, 0 runs

13.3
2

Snater to Hain, 2 runs

13.2
.

Snater to Hain, 0 runs

13.1
1

Snater to Webster, 1 run

12.6
.

Porter to Hain, 0 runs

12.5
1

Porter to Webster, 1 run

12.4
.

Porter to Webster, 0 runs

12.3
1

Porter to Hain, 1 run

12.2
1

Porter to Webster, 1 run

12.1
.

Porter to Webster, 0 runs

11.6
.

Snater to Hain, 0 runs

11.5
.

Snater to Hain, 0 runs

11.4
.

Snater to Hain, 0 runs

11.3
2

Snater to Hain, 2 runs

11.2
.

Snater to Hain, 0 runs

11.1
1

Snater to Webster, 1 run

10.6
.

Porter to Hain, 0 runs

10.5
1

Porter to Malik, 1 run

10.4
W

Porter to Mousley, wicket (lbw - Mousley)

10.3
.

Porter to Mousley, 0 runs

10.2
1

Porter to Hain, 1 run

10.1
.

Porter to Hain, 0 runs

9.6
.

Snater to Mousley, 0 runs

9.5
1

Snater to Hain, 1 run

9.4
.

Snater to Hain, 0 runs

9.3
2

Snater to Hain, 2 runs

9.2
.

Snater to Hain, 0 runs

9.1
.

Snater to Hain, 0 runs

8.6
2

Porter to Mousley, 2 runs

8.5
.

Porter to Mousley, 0 runs

8.4
.

Porter to Mousley, 0 runs

8.3
.

Porter to Mousley, 0 runs

8.1
1

Porter to Hain, 1 run

7.6
.

Cook to Mousley, 0 runs

7.5
.

Cook to Mousley, 0 runs

7.4
.

Cook to Mousley, 0 runs

7.3
.

Cook to Mousley, 0 runs

7.2
.

Cook to Mousley, 0 runs

7.1
.

Cook to Mousley, 0 runs

6.6
.

Porter to Hain, 0 runs

6.5
.

Porter to Hain, 0 runs

6.5
2

Porter to Hain, 2 no balls

6.4
.

Porter to Hain, 0 runs

6.3
.

Porter to Hain, 0 runs

6.2
.

Porter to Hain, 0 runs

6.1
.

Porter to Hain, 0 runs

5.6
.

Cook to Mousley, 0 runs

5.5
4

Cook to Mousley, 4 runs

5.4
.

Cook to Mousley, appeal

5.3
.

Cook to Mousley, 0 runs

5.2
.

Cook to Mousley, 0 runs

5.1
.

Cook to Mousley, 0 runs

4.6
.

Porter to Hain, 0 runs

4.4
.

Porter to Hain, 0 runs

4.3
.

Porter to Hain, 0 runs

4.2
W

Porter to Yates, appeal, wicket (caught - Yates)

4.1
.

Porter to Yates, 0 runs

3.6
.

Cook to Mousley, 0 runs

3.5
.

Cook to Mousley, appeal

3.4
.

Cook to Mousley, 0 runs

3.3
.

Cook to Mousley, 0 runs

3.2
.

Cook to Mousley, 0 runs

3.1
.

Cook to Mousley, 0 runs

2.6
.

Porter to Yates, 0 runs

2.5
4

Porter to Yates, 4 runs

2.4
.

Porter to Yates, 0 runs

2.3
.

Porter to Yates, 0 runs

1.6
.

Cook to Mousley, 0 runs

1.5
.

Cook to Mousley, 0 runs

1.4
.

Cook to Mousley, 0 runs

1.3
3

Cook to Yates, 3 runs

1.2
.

Cook to Yates, appeal

1.1
.

Cook to Yates, 0 runs

0.6
.

Porter to Mousley, 0 runs

0.5
.

Porter to Mousley, 0 runs

0.4
4

Porter to Mousley, 4 runs

0.3
.

Porter to Mousley, 0 runs

0.2
W

Porter to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)

0.1
1

Porter to Yates, 1 run