H2h Yorkshire vs Essex First class County Championship 08.09.2026

First class

YOR
YOR
ESS
ESS
Yorkshire vs Essex

First class, County Championship

YORYorkshire

ESSEssex

(96 ov.) 248/3

First class, County Championship

ESSEssex

(16 ov.) 27/3

YORYorkshire

216

T20, T20 Abu Dhabi Counties Super Cup

ESSEssex

YORYorkshire