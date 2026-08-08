Squads Yorkshire vs Essex First class County Championship 08.09.2026

First class

YOR
YOR
ESS
ESS

Playing

YOR
YOR
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Akhter Zaman

all rounder

Akhtar Jawad

no information yet

Ali Hasan

bowler

Ali Moeen

all rounder

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bairstow Jonny

wicket keeper

Cook Sam

bowler

Bean Finlay

wicket keeper

Cox Jordan

wicket keeper

Bennison Will

no information yet

Critchley Matt

all rounder

Bess Dom

bowler

Das Robin

batsman

Elgar Dean

batsman

Chohan Jafer

all rounder

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Coad Ben

bowler

Jones Mackenzie

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Firbank Matthew

no information yet

Pepper Michael

wicket keeper

Hill George

all rounder

Hope Shai

wicket keeper

Walter Paul Ian

all rounder

Westley Tom

all rounder

Kelly Noah

no information yet

Lyth Adam

batsman

Rickelton Ryan

wicket keeper

Root Joe

batsman

Sears Ben

bowler

Singh Jay

no information yet

Smith Owen

no information yet

Sutherland Will

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Taylor Charlie

no information yet

Thompson Jordan

all rounder

ul-Haq Imam

no information yet

Vagadia Yash

all rounder

Wade Alex

no information yet

Whiteman Sam

wicket keeper

Wiese David

all rounder

Bench

YOR
YOR
ESS
ESS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet