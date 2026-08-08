Squads Yorkshire vs Essex First class County Championship 08.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Akhter Zaman
all rounder
Akhtar Jawad
no information yet
Allison Charles
batsman
Ali Hasan
bowler
Benkenstein Luc
batsman
Ali Moeen
all rounder
Bennett Charlie Edward
no information yet
Bairstow Jonny
wicket keeper
Cook Sam
bowler
Bean Finlay
wicket keeper
Cox Jordan
wicket keeper
Bennison Will
no information yet
Critchley Matt
all rounder
Bess Dom
bowler
Das Robin
batsman
Buckingham Jordan
bowler
Elgar Dean
batsman
Chohan Jafer
all rounder
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Cliff Benjamin Michael
bowler
Harmer Simon
bowler
Coad Ben
bowler
Jones Mackenzie
all rounder
Edwards Mickey
bowler
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Mulder Wiaan
all rounder
Firbank Matthew
no information yet
Pepper Michael
wicket keeper
Fraine William
batsman
Porter Jamie
bowler
Gaikwad Ruturaj
batsman
Snater Shane
bowler
Hill George
all rounder
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Hope Shai
wicket keeper
Walter Paul Ian
all rounder
Imam-ul-Haq
batsman
Westley Tom
all rounder
Kelly Noah
no information yet
Leech Dominic
bowler
Luxton William
batsman
Lyth Adam
batsman
Malan Dawid
batsman
Milnes Matt
bowler
Moriarty Daniel
bowler
Naveen-ul-Haq
bowler
O'Rourke William
bowler
Rashid Adil
bowler
Revis Matthew L
batsman
Richardson Jhye
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Root Joe
batsman
Sears Ben
bowler
Shafique Abdullah
batsman
Shakeel Saud
batsman
Shutt Jack
bowler
Singh Jay
no information yet
Smith Owen
no information yet
Steketee Mark
bowler
Sutherland Will
all rounder
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Taylor Charlie
no information yet
Thompson Jordan
all rounder
Tye Andrew
bowler
ul-Haq Imam
no information yet
Vagadia Yash
all rounder
van Beek Logan
bowler
Wade Alex
no information yet
Wharton James Henry
batsman
White Curtley-Jack
bowler
Whiteman Sam
wicket keeper
Wiese David
all rounder
Match has not started yet