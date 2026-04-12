Match details Jamaica Scorpions vs Barbados Pride First class West Indies Championship 12.04.2026

First classSabina Park, Kingston
JAM
JAM
BAR
BAR

Match Info

Match:West Indies Championship 2026
Date:Sunday, April 12, 2026 - Sunday, May 17, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, April 12, 2026 03:00 PM (GMT+0)
Venue:Sabina Park, Kingston, Jamaica
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Jamaica Scorpions Squad

Players
BenchMansingh Abhijai, Mckenzie Kirk, Plamer Paul, Shields Ojay

Barbados Pride Squad

Players
Bench

Venue Guide

StadiumSabina Park
CityKingston
Capacity15600
EndsBlue Mountains End
Hosts toHeadley Stand End