Match details Jamaica Scorpions vs Barbados Pride First class West Indies Championship 19.04.2026
Match Info
|Match:
|West Indies Championship 2026
|Date:
|Sunday, April 12, 2026 - Sunday, May 17, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, April 19, 2026 03:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Sabina Park, Kingston, Jamaica
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Jamaica Scorpions Squad
|Players
|Bench
|Mansingh Abhijai, Mckenzie Kirk, Plamer Paul, Shields Ojay
Barbados Pride Squad
|Players
|Bench
Venue Guide
|Stadium
|Sabina Park
|City
|Kingston
|Capacity
|15600
|Ends
|Blue Mountains End
|Hosts to
|Headley Stand End