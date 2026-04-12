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H2h
H2h Leeward Islands Hurricanes vs TT Red Force First class West Indies Championship 12.04.2026
Apr 12, 2026
First class
Ronald Webster Park, The Valley
02:00
PM
LIH
TRF
Results
Match Details
Squads
H2H
Points Table
Leeward Islands Hurricanes vs TT Red Force
Nov 27, 2025
Test, Super50 Cup
Queen's Park Oval
TT Red Force
214
Leeward Islands Hurricanes
213