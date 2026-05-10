Match details Gazi Group Cricketers vs Bashundhara Strikers List a Dhaka Premier Division Cricket League 10.05.2026

List a

GAZ
GAZ

183

BAS
BAS

235

Match Info

Match:Dhaka Premier Division Cricket League 2026
Date:Monday, May 04, 2026 - Sunday, August 30, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 10, 2026 03:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Gazi Group Cricketers Squad

Players
BenchTarek Mohiuddin

Bashundhara Strikers Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet