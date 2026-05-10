Squads Gazi Group Cricketers vs Bashundhara Strikers List a Dhaka Premier Division Cricket League 10.05.2026

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GAZ
GAZ

183

BAS
BAS

235

Playing

GAZ
GAZ
BAS
BAS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

GAZ
GAZ
BAS
BAS
First TeamSecond Team