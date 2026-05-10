Match details Gulshan Cricket Club vs Agrani Bank Cricket Club List a Dhaka Premier Division Cricket League 10.05.2026

List a

GUL
GUL

301

AGR
AGR

132

Match Info

Match:Dhaka Premier Division Cricket League 2026
Date:Monday, May 04, 2026 - Sunday, August 30, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 10, 2026 03:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Gulshan Cricket Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Agrani Bank Cricket Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet