H2h Hong Kong, China vs Singapore List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 09.08.2026

List a

HKG
HKG
SIN
SIN
Hong Kong, China vs Singapore

T20i, T20 Asia Pacific Champions Trophy

SINSingapore

HKGHong Kong, China

T20i, T20 Asia Pacific Champions Trophy

SINSingapore

HKGHong Kong, China