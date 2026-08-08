Squads Hong Kong, China vs Singapore List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 09.08.2026

List a

HKG
HKG
SIN
SIN

Playing

HKG
HKG
SIN
SIN
First TeamSecond Team
Ali Zeeshan

wicket keeper

Barkat Waqas

all rounder

Bharadwaj Harsha

no information yet

Desai Aman

wicket keeper

Gulecha Suryansh

no information yet

Khan Aizaz

all rounder

Kukreja Hari

no information yet

Khan Nizakat

all rounder

Naik Riaan

no information yet

Prakash Janka

all rounder

Sawney Ishaan

all rounder

Murtaza Yasim

all rounder

Pascoe Daniel

all rounder

Singh Manpreet

wicket keeper

Rath Anshy

batsman

Wasif Shahid

wicket keeper

Bench

HKG
HKG
SIN
SIN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet