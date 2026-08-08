Squads Hong Kong, China vs Singapore List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 09.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Zeeshan
wicket keeper
Baskaran Vinoth
bowler
Barkat Waqas
all rounder
Bharadwaj Harsha
no information yet
Coetzee Martin
batsman
Chaudhry Aryaveer
all rounder
Ghazanfar Mohammad
bowler
Desai Aman
wicket keeper
Hayat Babar
batsman
Gulecha Suryansh
no information yet
Iqbal Ateeq
bowler
Kaul Amartya
batsman
Khan Aizaz
all rounder
Khan Ehsan
bowler
Kukreja Hari
no information yet
Khan Nizakat
all rounder
Naik Riaan
no information yet
Mathur Shiv
batsman
Omaidurai Thilipan
all rounder
Mehmood Adil
bowler
Prakash Janka
all rounder
Mohammad Arshad
bowler
Sawney Ishaan
all rounder
Murtaza Yasim
all rounder
Sharma Raoul
batsman
Pascoe Daniel
all rounder
Singh Manpreet
wicket keeper
Rana Nasrulla
bowler
Rath Anshy
batsman
Shukla Ayush
bowler
Wasif Shahid
wicket keeper
Match has not started yet