Squads Tanzania vs Hong Kong, China List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 11.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anil Akhil
batsman
Ali Zeeshan
wicket keeper
Asuri Rajendra
no information yet
Barkat Waqas
all rounder
Bakrania Laksh Snehal
bowler
Coetzee Martin
batsman
Issa Mohamed Yunusu
bowler
Ghazanfar Mohammad
bowler
Jasani Arshan
all rounder
Hayat Babar
batsman
Juma Khalidy
no information yet
Iqbal Ateeq
bowler
Kimote Ally
bowler
Khan Aizaz
all rounder
Kitunda Mohamed Omari
wicket keeper
Khan Ehsan
bowler
Maker Mukesh
no information yet
Khan Nizakat
all rounder
Maringanti Rajendra
no information yet
Mathur Shiv
batsman
Mbaki Mohammedi Simba
all rounder
Mehmood Adil
bowler
Mussa Kassim
all rounder
Mohammad Arshad
bowler
Puthenpulrayi Amal
wicket keeper
Murtaza Yasim
all rounder
Selemani Ivan Ismail
batsman
Pascoe Daniel
all rounder
Selvaraj Sivaraj
no information yet
Rana Nasrulla
bowler
Suthar Mukesh
no information yet
Rath Anshy
batsman
Match has not started yet