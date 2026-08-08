Squads Tanzania vs Hong Kong, China List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 11.08.2026

List a

TAN
TAN
HKG
HKG

Playing

TAN
TAN
HKG
HKG
First TeamSecond Team
Anil Akhil

batsman

Ali Zeeshan

wicket keeper

Asuri Rajendra

no information yet

Barkat Waqas

all rounder

Jasani Arshan

all rounder

Juma Khalidy

no information yet

Khan Aizaz

all rounder

Maker Mukesh

no information yet

Khan Nizakat

all rounder

Maringanti Rajendra

no information yet

Mussa Kassim

all rounder

Puthenpulrayi Amal

wicket keeper

Murtaza Yasim

all rounder

Pascoe Daniel

all rounder

Selvaraj Sivaraj

no information yet

Suthar Mukesh

no information yet

Rath Anshy

batsman

Bench

TAN
TAN
HKG
HKG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet