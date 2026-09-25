H2h New South Wales Blues vs Victoria List a One-Day Cup 01.02.2027

List a

BLU
BLU
VIC
VIC
New South Wales Blues vs Victoria

List a, One-Day Cup

VICVictoria

212

BLUNew South Wales Blues

257

First class, Sheffield Shield

BLUNew South Wales Blues

VICVictoria

List a, One-Day Cup

VICVictoria

183

BLUNew South Wales Blues

178
Show more matches