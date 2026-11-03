Squads New South Wales Blues vs Victoria List a One-Day Cup 01.02.2027

List a

BLU
BLU
VIC
VIC

Playing

BLU
BLU
VIC
VIC
First TeamSecond Team
Anlezark Austin

all rounder

Blackford Liam

wicket keeper

Colgan Joe

no information yet

Handscomb Peter

wicket keeper

Hennig Matt

no information yet

Hoekstra Harry

no information yet

Jamieson Mitchell

no information yet

O'Neill Fergus

all rounder

Kingsell Riley

no information yet

Peake Oliver

no information yet

Short Matt

all rounder

Sutherland Will

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Salzmann William

all rounder

Scott Jake

no information yet

Shaw Lachlan

wicket keeper

Singh Harjas

all rounder

Bench

BLU
BLU
VIC
VIC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet