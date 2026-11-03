Squads New South Wales Blues vs Victoria List a One-Day Cup 01.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Anlezark Austin
all rounder
Anderson Charlie
bowler
Blackford Liam
wicket keeper
Colgan Joe
no information yet
Brasher Dylan
batsman
Cummins Pat
bowler
Dixon Harry
batsman
Davies Joel
batsman
Elliott Sam
bowler
Davies Oliver
batsman
Handscomb Peter
wicket keeper
Dwarshuis Ben
bowler
Hennig Matt
no information yet
Edwards Jack
batsman
Hoekstra Harry
no information yet
Hadley Ryan
bowler
Jamieson Mitchell
no information yet
Hatcher Liam
bowler
Kellaway Campbell
batsman
Hazlewood Josh
bowler
Macdonald Blake
batsman
Hicks Ryan
bowler
Murphy Todd
bowler
Jackson Bryce
batsman
O'Neill Fergus
all rounder
Kingsell Riley
no information yet
Peake Oliver
no information yet
Konstas Sam
batsman
Perry Mitch
bowler
Lyon Nathan
bowler
Rogers Tom
bowler
Maddinson Nic
batsman
Short Matt
all rounder
Mark Reiley
bowler
Sutherland Will
all rounder
Nisbet Jack
bowler
Warren Doug
bowler
Patterson Kurtis
batsman
Philippe Josh
wicket keeper
Salzmann William
all rounder
Sangha Tanveer
bowler
Scott Jake
no information yet
Shaw Lachlan
wicket keeper
Singh Harjas
all rounder
Smith Steven Barry
batsman
Starc Mitchell
bowler
Stobo Charles
bowler
Zampa Adam
bowler
Match has not started yet