Highlights Queensland Bulls vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 22.09.2026

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BUL
BUL

(11 ov.) 76/0

BLU
BLU
11.4
4

Stobo to Weibgen, 4 byes

11.3
1

Stobo to Clayton, 1 run

11.2
.

Stobo to Clayton, 0 runs

11.1
.

Stobo to Clayton, 0 runs

10.6
1

Salzmann to Clayton, 1 run

10.5
1

Salzmann to Weibgen, 1 run

10.4
.

Salzmann to Weibgen, 0 runs

10.3
1

Salzmann to Clayton, 1 run

10.2
1

Salzmann to Weibgen, 1 run

10.1
1

Salzmann to Clayton, 1 run

9.6
1

Stobo to Clayton, 1 run

9.5
1

Stobo to Weibgen, 1 run

9.4
.

Stobo to Weibgen, 0 runs

9.3
.

Stobo to Weibgen, 0 runs

9.2
1

Stobo to Clayton, 1 run

9.1
2

Stobo to Clayton, 2 runs

8.6
1

Salzmann to Clayton, 1 run

8.5
4

Salzmann to Clayton, 4 runs

8.4
.

Salzmann to Clayton, appeal

8.3
6

Salzmann to Clayton, 6 runs

8.2
.

Salzmann to Clayton, 0 runs

8.1
.

Salzmann to Clayton, 0 runs

7.6
1

Stobo to Clayton, 1 run

7.5
4

Stobo to Clayton, 4 runs

7.4
.

Stobo to Clayton, 0 runs

7.3
.

Stobo to Clayton, 0 runs

7.2
.

Stobo to Clayton, 0 runs

7.1
.

Stobo to Clayton, 0 runs

6.6
.

Dwarshuis to Weibgen, 0 runs

6.5
4

Dwarshuis to Weibgen, 4 runs

6.4
.

Dwarshuis to Weibgen, 0 runs

6.3
.

0 runs

6.2
.

0 runs

6.1
1

Dwarshuis to Clayton, 1 run

5.6
4

Stobo to Weibgen, 4 runs

5.5
.

Stobo to Weibgen, 0 runs

5.4
.

Stobo to Weibgen, 0 runs

5.3
4

Stobo to Weibgen, 4 runs

5.2
1

Stobo to Clayton, 1 run

5.1
.

Stobo to Clayton, 0 runs

4.6
.

Dwarshuis to Weibgen, 0 runs

4.5
6

Dwarshuis to Weibgen, 6 runs

4.4
4

Dwarshuis to Weibgen, 4 runs

4.3
.

Dwarshuis to Weibgen, 0 runs

4.3
1

Dwarshuis to Weibgen, wide

4.2
.

Dwarshuis to Weibgen, 0 runs

4.1
2

Dwarshuis to Weibgen, 2 runs

3.6
.

Abbott to Clayton, 0 runs

3.5
4

Abbott to Clayton, 4 runs

3.4
.

Abbott to Clayton, 0 runs

3.3
4

Abbott to Clayton, 4 runs

3.2
4

Abbott to Clayton, 4 runs

3.1
.

Abbott to Clayton, 0 runs

2.6
.

Dwarshuis to Weibgen, 0 runs

2.5
.

Dwarshuis to Weibgen, 0 runs

2.4
2

Dwarshuis to Weibgen, 2 runs

2.3
.

Dwarshuis to Weibgen, 0 runs

2.2
.

Dwarshuis to Weibgen, 0 runs

2.1
.

Dwarshuis to Weibgen, 0 runs

1.6
4

Abbott to Clayton, 4 runs

1.5
.

Abbott to Clayton, 0 runs

1.4
.

Abbott to Clayton, 0 runs

1.3
.

Abbott to Clayton, 0 runs

1.2
.

Abbott to Clayton, 0 runs

1.1
1

Abbott to Weibgen, 1 run

0.6
.

Dwarshuis to Clayton, 0 runs

0.5
.

Dwarshuis to Clayton, 0 runs

0.4
.

Dwarshuis to Clayton, 0 runs

0.3
2

Dwarshuis to Clayton, 2 runs

0.2
.

Dwarshuis to Clayton, 0 runs

0.1
1

Dwarshuis to Weibgen, 1 run