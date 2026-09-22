Highlights Queensland Bulls vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 22.09.2026
Stobo to Weibgen, 4 byes
Stobo to Clayton, 1 run
Stobo to Clayton, 0 runs
Stobo to Clayton, 0 runs
Salzmann to Clayton, 1 run
Salzmann to Weibgen, 1 run
Salzmann to Weibgen, 0 runs
Salzmann to Clayton, 1 run
Salzmann to Weibgen, 1 run
Salzmann to Clayton, 1 run
Stobo to Clayton, 1 run
Stobo to Weibgen, 1 run
Stobo to Weibgen, 0 runs
Stobo to Weibgen, 0 runs
Stobo to Clayton, 1 run
Stobo to Clayton, 2 runs
Salzmann to Clayton, 1 run
Salzmann to Clayton, 4 runs
Salzmann to Clayton, appeal
Salzmann to Clayton, 6 runs
Salzmann to Clayton, 0 runs
Salzmann to Clayton, 0 runs
Stobo to Clayton, 1 run
Stobo to Clayton, 4 runs
Stobo to Clayton, 0 runs
Stobo to Clayton, 0 runs
Stobo to Clayton, 0 runs
Stobo to Clayton, 0 runs
Dwarshuis to Weibgen, 0 runs
Dwarshuis to Weibgen, 4 runs
Dwarshuis to Weibgen, 0 runs
0 runs
0 runs
Dwarshuis to Clayton, 1 run
Stobo to Weibgen, 4 runs
Stobo to Weibgen, 0 runs
Stobo to Weibgen, 0 runs
Stobo to Weibgen, 4 runs
Stobo to Clayton, 1 run
Stobo to Clayton, 0 runs
Dwarshuis to Weibgen, 0 runs
Dwarshuis to Weibgen, 6 runs
Dwarshuis to Weibgen, 4 runs
Dwarshuis to Weibgen, 0 runs
Dwarshuis to Weibgen, wide
Dwarshuis to Weibgen, 0 runs
Dwarshuis to Weibgen, 2 runs
Abbott to Clayton, 0 runs
Abbott to Clayton, 4 runs
Abbott to Clayton, 0 runs
Abbott to Clayton, 4 runs
Abbott to Clayton, 4 runs
Abbott to Clayton, 0 runs
Dwarshuis to Weibgen, 0 runs
Dwarshuis to Weibgen, 0 runs
Dwarshuis to Weibgen, 2 runs
Dwarshuis to Weibgen, 0 runs
Dwarshuis to Weibgen, 0 runs
Dwarshuis to Weibgen, 0 runs
Abbott to Clayton, 4 runs
Abbott to Clayton, 0 runs
Abbott to Clayton, 0 runs
Abbott to Clayton, 0 runs
Abbott to Clayton, 0 runs
Abbott to Weibgen, 1 run
Dwarshuis to Clayton, 0 runs
Dwarshuis to Clayton, 0 runs
Dwarshuis to Clayton, 0 runs
Dwarshuis to Clayton, 2 runs
Dwarshuis to Clayton, 0 runs
Dwarshuis to Weibgen, 1 run