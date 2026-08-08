Squads Queensland Bulls vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 22.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bartlett Xavier
bowler
Abbott Sean
bowler
Bazley James
all rounder
Davies Oliver
batsman
Bryant Max
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Burns Joe
batsman
Edwards Jack
batsman
Clayton Jack
batsman
Francis Peter
bowler
Floros Benji
bowler
Gilkes Matthew
wicket keeper
Hearne Lachlan
batsman
Green Chris
bowler
Kerr Hayden
all rounder
Hadley Ryan
bowler
Khawaja Usman
batsman
Hatcher Liam
bowler
Labuschagne Marnus
batsman
Henriques Moises
all rounder
Lovell Angus
no information yet
Hicks Ryan
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Konstas Sam
batsman
Neser Michael
all rounder
Lyon Nathan
bowler
Peirson Jimmy
wicket keeper
Nikitaras Blake
batsman
Renshaw Matthew
batsman
Patterson Kurtis
batsman
Sandhu Gurinder
bowler
Salzmann William
all rounder
Skelly Samuel
no information yet
Sangha Tanveer
bowler
Straker Tom
batsman
Shaw Lachlan
wicket keeper
Swepson Mitch
bowler
Stobo Charles
bowler
Weibgen Hugh
all rounder
Wildermuth Jack
all rounder
Match has not started yet