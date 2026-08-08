Squads Queensland Bulls vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 22.09.2026

List a

BUL
BUL
BLU
BLU

Playing

BUL
BUL
BLU
BLU
First TeamSecond Team
Bazley James

all rounder

Bryant Max

batsman

Burns Joe

batsman

Gilkes Matthew

wicket keeper

Kerr Hayden

all rounder

Henriques Moises

all rounder

Lovell Angus

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Neser Michael

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Salzmann William

all rounder

Skelly Samuel

no information yet

Shaw Lachlan

wicket keeper

Weibgen Hugh

all rounder

Wildermuth Jack

all rounder

Bench

BUL
BUL
BLU
BLU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet