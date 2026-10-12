H2h South Australia vs Victoria List a One-Day Cup 05.02.2027

List a

RED
RED
VIC
VIC
South Australia vs Victoria

List a, One-Day Cup

VICVictoria

241

REDSouth Australia

311

First class, Sheffield Shield

VICVictoria

REDSouth Australia

First class, Sheffield Shield

VICVictoria

REDSouth Australia

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