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South Australia vs Victoria
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H2h
H2h South Australia vs Victoria List a One-Day Cup 05.02.2027
Feb 05, 2027
List a
RED
12:30 AM
VIC
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
South Australia vs Victoria
Oct 12, 2026
List a, One-Day Cup
Victoria
241
South Australia
311
Oct 06, 2026
First class, Sheffield Shield
Victoria
South Australia
Mar 25, 2026
First class, Sheffield Shield
Victoria
South Australia
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