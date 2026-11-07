Squads South Australia vs Victoria List a One-Day Cup 05.02.2027

List a

RED
RED
VIC
VIC

Playing

RED
RED
VIC
VIC
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Anlezark Austin

all rounder

Blackford Liam

wicket keeper

Gilkes Matthew

wicket keeper

Handscomb Peter

wicket keeper

Hunt Henry

batsman

Hennig Matt

no information yet

Hoekstra Harry

no information yet

Jamieson Mitchell

no information yet

O'Neill Fergus

all rounder

Bench

RED
RED
VIC
VIC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet