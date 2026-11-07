Squads South Australia vs Victoria List a One-Day Cup 05.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Anlezark Austin
all rounder
Buckingham Jordan
bowler
Blackford Liam
wicket keeper
Fraser-McGurk Jake
batsman
Brasher Dylan
batsman
Gilkes Matthew
wicket keeper
Dixon Harry
batsman
Harvey Mackenzie
batsman
Elliott Sam
bowler
Hoogenboezem Douwtjie
batsman
Handscomb Peter
wicket keeper
Hunt Henry
batsman
Hennig Matt
no information yet
Manenti Benjamin
bowler
Hoekstra Harry
no information yet
McAndrew Nathan John
bowler
Jamieson Mitchell
no information yet
Pope Lloyd
bowler
Kellaway Campbell
batsman
Thornton Henry
bowler
Macdonald Blake
batsman
Wadia Jerssis
batsman
Murphy Todd
bowler
Weatherald Jake
batsman
O'Neill Fergus
all rounder
Match has not started yet