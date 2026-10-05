Match details Queensland Fire vs ACT Meteors List a National Cricket League, Women 03.01.2027
Match Info
|Match:
|National Cricket League, Women 26/27
|Date:
|Monday, September 28, 2026 - Saturday, March 20, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, January 03, 2027 11:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|Allan Border Field, Brisbane, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Queensland Fire Squad
|Players
|Bassingthwaite Lily, Berry Bonnie, Bourke Lucy, Collins Grace, Ginger Sienna, Hamilton Lucy, Hancock Nicola, Harris Grace, Harris Laura, Jonassen Jess, Knott Charli, O Neil Annie, Redmayne Georgia, Winfield Lauren, Wrigley Mikayla
|Bench
|no information yet
ACT Meteors Squad
|Players
|Bowdler Paris, Carroll Rachel, Cooke Zoe, Dignam Grace, Elwiss Georgia, Ferling Holly, Genford Angelina, Hunter Amy, Leeson Carly, Lyons Grace, Mehta Shivani, Mushangwe Anesu Catherine, Porter Olivia, Sutcliffe Gabrielle, Wikman Annie, Wilde Stella
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Allan Border Field
|City
|Brisbane
|Capacity
|4500
|Ends
|Crosby Road End
|Hosts to
Match has not started yet