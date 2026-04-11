Jessica Louise Jonassen

Jessica Louise Jonassen

bowler

Full name:Jessica Louise Jonassen
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Delhi Capitals Women

Queensland Fire Women

Welsh Fire Women

Yorkshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iT20
Matches593104133
Innings892100133
Overs118.1693.3325.0473.3
Balls----
Maidens344974
Runs269276518503072
Wickets614195151
Avg44.8319.619.4720.34
SR118.1629.5120.5218.81
Eco2.273.985.696.48
BB2554
4w0635
5w0210
10w0000

Batting

LeagueTestOdiT20iT20
Matches593104133
Innings94943115
Not outs117933
Runs2636104381970
Balls Faced4587404861755
Avg32.8719.0612.8824.02
SR57.4282.4390.12112.25
Fours304431201
Fifties2006
Sixies15632
Highest99394767
Hundreds0000

Jessica Louise Jonassen Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Jess Jonassen News

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If you want to know everything first hand about cricketer Jess Jonassen, then you are in luck, as here we have collected all the latest news, from how the player is training to what tournaments he has participated in.

WBBL | Twitter impressed as Adelaide Strikers continue to add misery to Brisbane Heat’s campaign

WBBL | Twitter impressed as Adelaide Strikers continue to add misery to Brisbane Heat’s campaign

Adelaide Strikers beat Brisbane Heat by six wickets in the Women’s Big Bash League 2025 in Adelaide. Openers Laura Wolvaardt and Tammy Beaumont starred with quickfire half-centuries to give the side a solid foundation in the chase of 170 as the home side won their second match of the campaign.

Jess Jonassen04:14 PM, 25 November, 2025

WBBL | Twitter and Jonassen confused as umpire wrongfully disallows DRS request before correcting mistake

Jess Jonassen02:57 PM, 15 November, 2025

WBBL | Twitter reacts as Hobart Hurricanes continue unbeaten run with 16-run win against Brisbane Heat

Jess Jonassen11:42 PM, 09 September, 2025

AI Simulation, BAR-W vs TKR-W । Barbados Royals Women beat Trinbago Knight Riders by 11 runs in third WCPL 2025 game

Jess Jonassen07:39 PM, 09 September, 2025

BAR-W vs TKR-W, Preview | Barbados Royals Women to face Trinbago Knight Riders Women in third game of WCPL 2025

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