Georgia Prue Redmayne

Georgia Prue Redmayne

wicket keeper

Full name:Georgia Prue Redmayne
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

London Spirit Women

Queensland Fire Women

Warwickshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches97
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches97
Innings91
Not outs12
Runs2082
Balls Faced1984
Avg26.35
SR104.94
Fours232
Fifties14
Sixies10
Highest98
Hundreds0

Georgia Prue Redmayne Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Georgia Redmayne News

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If you want to know all the wins and losses of cricketer Georgia Redmayne, here you will find everything: what cricket records he has already set, how he trains, what matches he plans to participate in.

WATCH, WBBL | Redmayne stretches realms of possibility with magical Sangakkaraesque stumping

WATCH, WBBL | Redmayne stretches realms of possibility with magical Sangakkaraesque stumping

An often undercelebrated aspect of the gentleman's sport is wicket-keeping despite the unique nature of the role and the specific skills required to excel. Even less celebrated is Aussie glovewoman Georgia Redmayne even though she oft pulls off stunners, akin to a miraculous stumping on Saturday.

Georgia Redmayne09:25 PM, 17 August, 2024

Women’s Hundred | Georgia Redmayne’s batting blitz powers London Spirit into title Showdown

Another Players

Hamilton, Lucy

Hamilton, Lucy

Berry, Bonnie

Berry, Bonnie

Harman, Nancy

Harman, Nancy

Johnston, Ellie

Johnston, Ellie

Voll, Georgia

Voll, Georgia

Cooke, Zoe

Cooke, Zoe

Munro, Sophie

Munro, Sophie

Holmes, Kira

Holmes, Kira

Jones, Hannah

Jones, Hannah

Dattani, Naomi

Dattani, Naomi