Georgia Amanda Elwiss

Georgia Amanda Elwiss

all rounder

Full name:Georgia Amanda Elwiss
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

ACT Meteors Women

The Blaze Women

Welsh Fire Women

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iT20
Matches4361453
Innings5291052
Overs29.0182.527.1149.5
Balls----
Maidens51901
Runs916791611136
Wickets126835
Avg9126.1120.1232.45
SR17442.1920.3725.68
Eco3.133.715.927.58
BB1322
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestOdiT20iT20
Matches4361453
Innings624545
Not outs1525
Runs14538829728
Balls Faced50853030748
Avg2920.429.6618.2
SR28.5473.296.6697.32
Fours1339358
Fifties0201
Sixies0105
Highest46771859
Hundreds0000

Georgia Amanda Elwiss Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Green, Maddy

Green, Maddy

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Dignam, Grace

Dignam, Grace

Knowling-Davies, Rhiannon

Knowling-Davies, Rhiannon

Mack, Katie

Mack, Katie

Bowdler, Paris

Bowdler, Paris

Bates, Alisha

Bates, Alisha

Windsor, Emily

Windsor, Emily