Georgia Amanda Elwiss

One-Day Cup, Women
The Blaze vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
BLA
148
LAT
223
Yorkshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
YOR
280
BLA
210
Essex vs The Blaze
One-Day Cup, Women
ESS
213
BLA
215
The Blaze vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
BLA
303
WAR
302
Durham vs The Blaze
One-Day Cup, Women
DUR
148
BLA
240
The Blaze vs Surrey
One-Day Cup, Women
BLA
166
SUR
164
Somerset vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SOM
222
BLA
224
The Blaze vs Hampshire
One-Day Cup, Women
BLA
211
HAM
209
Surrey vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SUR
252
BLA
253
Lancashire Thunder vs The Blaze
One-Day Cup, Women
LAT
239
BLA
211
The Blaze vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
BLA
151
YOR
150
The Blaze vs Durham
One-Day Cup, Women
BLA
DUR
Warwickshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
WAR
BLA
The Blaze vs Somerset
One-Day Cup, Women
BLA
SOM
Hampshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
HAM
BLA
The Blaze vs Essex
One-Day Cup, Women
BLA
ESS