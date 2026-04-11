Lauren Winfield-Hill

Lauren Winfield-Hill

wicket keeper

Full name:Lauren Winfield-Hill
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Essex Women

MI London Women

Queensland Fire Women

Yorkshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iT20
Matches5554483
Innings0000
Overs0000
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestOdiT20iT20
Matches5554483
Innings9553575
Not outs0468
Runs16611865961356
Balls Faced51017895521331
Avg18.4423.2520.5520.23
SR32.5466.29107.97101.87
Fours2213671159
Fifties0334
Sixies2759
Highest351237474
Hundreds0100

Lauren Winfield-Hill Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

Hamilton, Lucy

Hamilton, Lucy

Berry, Bonnie

Berry, Bonnie

van Niekerk, Dane

van Niekerk, Dane

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Macdonald-Ga, Ryana

Macdonald-Ga, Ryana

Johnston, Ellie

Johnston, Ellie

Voll, Georgia

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Cooke, Zoe

Cooke, Zoe

Holmes, Kira

Holmes, Kira