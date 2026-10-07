Match details Queensland Fire vs ACT Meteors List a National Cricket League, Women 05.01.2027

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Brisbane

QUE
QUE
ACT
ACT

Match Info

Match:National Cricket League, Women 26/27
Date:Monday, September 28, 2026 - Saturday, March 20, 2027
Toss:no information yet
Time:Tuesday, January 05, 2027 11:30 PM (GMT+0)
Venue:Allan Border Field, Brisbane, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Queensland Fire Squad

PlayersBassingthwaite Lily, Berry Bonnie, Bourke Lucy, Collins Grace, Ginger Sienna, Hamilton Lucy, Hancock Nicola, Harris Grace, Harris Laura, Jonassen Jess, Knott Charli, O Neil Annie, Redmayne Georgia, Winfield Lauren, Wrigley Mikayla
Benchno information yet

ACT Meteors Squad

PlayersBowdler Paris, Carroll Rachel, Cooke Zoe, Dignam Grace, Elwiss Georgia, Ferling Holly, Genford Angelina, Hunter Amy, Leeson Carly, Lyons Grace, Mehta Shivani, Mushangwe Anesu Catherine, Porter Olivia, Sutcliffe Gabrielle, Wikman Annie, Wilde Stella
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumAllan Border Field
CityBrisbane
Capacity4500
EndsCrosby Road End
Hosts to

Match has not started yet