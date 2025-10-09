H2h Tasmania vs Victoria List a National Cricket League, Women 18.12.2026

List a

Bellerive

TAS
TAS
VIC
VIC
Tasmania vs Victoria

List a, National Cricket League, Women

Junction Oval

VICVictoria

137

TASTasmania

245

List a, National Cricket League, Women

Junction Oval

VICVictoria

239

TASTasmania

383