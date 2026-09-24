Squads Tasmania vs Victoria List a National Cricket League, Women 18.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Armitage Hollie
all rounder
Aery Ira
no information yet
Barwick Mia
no information yet
Day Sophie
bowler
Bryce Kathryn
all rounder
Dulvin Samara
no information yet
Curtis Ava
bowler
Faltum Nicole
wicket keeper
Gibson Maisy
all rounder
Flintoff Tess
bowler
Johnston Ruth
wicket keeper
Garth Kim
all rounder
Lee Lizelle
batsman
Gill Hasrat
all rounder
Silver-Holmes Hayley
bowler
Hayward Ella
all rounder
Sippel Courtney Grace
bowler
Henry Olivia
batsman
Smith Amy
bowler
Illingworth Milly
all rounder
Smith Lauren
bowler
Lanning Meg
batsman
Stalenberg Naomi
batsman
McKenna Rhys
all rounder
Trenaman Rachel
batsman
Molineux Sophie
bowler
Wilson Callie
bowler
Moloney Sasha
bowler
Match has not started yet