H2h Western Australia vs Tasmania List a National Cricket League, Women 29.09.2026

List a

Perth

WAUS
WAUS
TAS
TAS
Western Australia vs Tasmania

List a, National Cricket League, Women

Blundstone

TASTasmania

273

WAUSWestern Australia

274

List a, National Cricket League, Women

Blundstone

TASTasmania

221

WAUSWestern Australia

222