Squads Western Australia vs Tasmania List a National Cricket League, Women 29.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bekker Charis
batsman
Armitage Hollie
all rounder
Carmichael Mathilda
batsman
Barwick Mia
no information yet
Darke Maddy
wicket keeper
Bryce Kathryn
all rounder
Devchand Bhavi
all rounder
Curtis Ava
bowler
Edgar Amy
batsman
Gibson Maisy
all rounder
Graham Heather
all rounder
Johnston Ruth
wicket keeper
Hinkley Mikayla
batsman
Lee Lizelle
batsman
Hoskin Ebony
bowler
Silver-Holmes Hayley
bowler
Mackeon Ines
wicket keeper
Sippel Courtney Grace
bowler
Manolini Shay
bowler
Smith Amy
bowler
McGrath Rebecca
all rounder
Smith Lauren
bowler
Mills Lilly
all rounder
Stalenberg Naomi
batsman
Piparo Chloe
batsman
Trenaman Rachel
batsman
White Maddie
no information yet
Wilson Callie
bowler
Match has not started yet