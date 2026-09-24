Match details Western Australia vs Tasmania List a National Cricket League, Women 29.09.2026

List a

Perth

WAUS
WAUS
TAS
TAS

Match Info

Match:National Cricket League, Women 26/27
Date:Tuesday, September 29, 2026 - Saturday, March 20, 2027
Toss:no information yet
Time:Tuesday, September 29, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:WACA Ground, Perth, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Western Australia Squad

PlayersBekker Charis, Carmichael Mathilda, Darke Maddy, Devchand Bhavi, Edgar Amy, Graham Heather, Hinkley Mikayla, Hoskin Ebony, Mackeon Ines, Manolini Shay, McGrath Rebecca, Mills Lilly, Piparo Chloe, White Maddie
Benchno information yet

Tasmania Squad

PlayersArmitage Hollie, Barwick Mia, Bryce Kathryn, Curtis Ava, Gibson Maisy, Johnston Ruth, Lee Lizelle, Silver-Holmes Hayley, Sippel Courtney Grace, Smith Amy, Smith Lauren, Stalenberg Naomi, Trenaman Rachel, Wilson Callie
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumWACA Ground
CityPerth
Capacity20000
EndsMembers End
Hosts toPrindiville Stand End

Match has not started yet