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Western Australia vs Tasmania
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H2h
H2h Western Australia vs Tasmania List a National Cricket League, Women 01.10.2026
Oct 01, 2026
List a
Perth
WAUS
06:00 AM
TAS
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Western Australia vs Tasmania
Jan 29, 2026
List a, National Cricket League, Women
Blundstone
Tasmania
273
Western Australia
274
Jan 27, 2026
List a, National Cricket League, Women
Blundstone
Tasmania
221
Western Australia
222