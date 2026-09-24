Squads Western Australia vs Tasmania List a National Cricket League, Women 01.10.2026

List a

Perth

WAUS
WAUS
TAS
TAS

Playing

WAUS
WAUS
TAS
TAS
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Barwick Mia

no information yet

Darke Maddy

wicket keeper

Bryce Kathryn

all rounder

Devchand Bhavi

all rounder

Edgar Amy

batsman

Gibson Maisy

all rounder

Graham Heather

all rounder

Johnston Ruth

wicket keeper

Mackeon Ines

wicket keeper

Smith Amy

bowler

McGrath Rebecca

all rounder

Mills Lilly

all rounder

White Maddie

no information yet

Bench

WAUS
WAUS
TAS
TAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet