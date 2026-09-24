Match details Western Australia vs Tasmania List a National Cricket League, Women 01.10.2026
Match Info
|Match:
|National Cricket League, Women 26/27
|Date:
|Tuesday, September 29, 2026 - Saturday, March 20, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, October 01, 2026 06:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|WACA Ground, Perth, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Western Australia Squad
|Players
|Bekker Charis, Carmichael Mathilda, Darke Maddy, Devchand Bhavi, Edgar Amy, Graham Heather, Hinkley Mikayla, Hoskin Ebony, Mackeon Ines, Manolini Shay, McGrath Rebecca, Mills Lilly, Piparo Chloe, White Maddie
|Bench
|no information yet
Tasmania Squad
|Players
|Armitage Hollie, Barwick Mia, Bryce Kathryn, Curtis Ava, Gibson Maisy, Johnston Ruth, Lee Lizelle, Silver-Holmes Hayley, Sippel Courtney Grace, Smith Amy, Smith Lauren, Stalenberg Naomi, Trenaman Rachel, Wilson Callie
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|WACA Ground
|City
|Perth
|Capacity
|20000
|Ends
|Members End
|Hosts to
|Prindiville Stand End
Match has not started yet