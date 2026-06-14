H2h Kent vs Leicestershire Foxes List a One-Day Cup, League 2, Women 06.09.2026

List a

KEN
KEN
LEI
LEI
Kent vs Leicestershire Foxes

T20, T20 Blast, Women

LEILeicestershire Foxes

110

KENKent

161

List a, One-Day Cup, Women

KENKent

117

LEILeicestershire Foxes

121