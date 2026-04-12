Highlights Northamptonshire Steelbacks vs Kent List a One-Day Cup, League 2, Women 12.04.2026
Reid to Gorham, appeal, wicket (caught - Gorham)
Reid to Belt, 1 run
Reid to Belt, 0 runs
Reid to Gorham, 1 run
Reid to Gorham, 0 runs
Kemp to Belt, 0 runs
Kemp to Gorham, 1 run
Kemp to Gorham, 2 runs
Kemp to Belt, 1 run
Kemp to Gorham, 1 run
Kemp to Gorham, 0 runs
Reid to Belt, 0 runs
Reid to James, appeal, wicket (caught - James)
Reid to James, 2 runs
Reid to Gorham, 1 run
Reid to James, 1 run
Reid to Gorham, 1 run
Sims to Gorham, 1 run
Sims to Gorham, 0 runs
Sims to Bilal, appeal, wicket (caught - Bilal)
Sims to James, 1 run
Sims to James, 0 runs
Sims to James, 4 runs
Marriott to James, 3 runs
Marriott to James, 0 runs
Marriott to James, 0 runs
Marriott to James, 4 runs
Marriott to James, 2 runs
Marriott to Bilal, 1 run
Sims to James, 4 runs
Sims to Bilal, 1 run
Sims to Bilal, 2 runs
Sims to James, 1 run
Sims to Bilal, 1 run
Sims to Bilal, 4 runs
Marriott to James, 0 runs
Marriott to James, 0 runs
Marriott to James, 4 runs
Marriott to Bilal, 1 run
Marriott to Bilal, 0 runs
Marriott to Bilal, 0 runs
Sims to Bilal, 1 run
Sims to James, 1 run
Sims to King, appeal, wicket (caught - King)
Sims to King, 4 runs
Sims to Bilal, 1 run
Sims to Bilal, 0 runs
Marriott to King, 0 runs
Marriott to King, 0 runs
Marriott to King, 2 runs
Marriott to King, 2 runs
Marriott to King, 0 runs
Marriott to King, 0 runs
Sims to King, 1 run
Sims to King, 0 runs
Sims to Bilal, 1 run
Sims to Bilal, 0 runs
Sims to Bilal, 0 runs
Sims to Bilal, 0 runs
Marriott to Bilal, 1 run
Marriott to King, 1 run
Marriott to Bilal, 1 run
Marriott to Castle, appeal, wicket (bowled - Castle)
Marriott to Castle, 0 runs
Marriott to Castle, wide
Marriott to Castle, 0 runs
Anisha Patel to King, 0 runs
Anisha Patel to King, 0 runs
Anisha Patel to Castle, 4 runs
Anisha Patel to King, 1 run
Anisha Patel to King, 6 runs
Anisha Patel to Castle, 1 run
Marriott to King, 1 run
Marriott to King, 0 runs
Marriott to King, 0 runs
Marriott to King, 0 runs
Marriott to Castle, 1 run
Marriott to Castle, wide
Marriott to King, 1 run
Anisha Patel to Castle, 4 runs
Anisha Patel to Castle, 0 runs
Anisha Patel to Castle, 2 runs
Anisha Patel to King, 1 run
Anisha Patel to King, 0 runs
Anisha Patel to Castle, 1 run
Marriott to King, 0 runs
Marriott to Barnfather, appeal, wicket (caught - Barnfather)
Marriott to Barnfather, 0 runs
Marriott to Barnfather, appeal
Marriott to Castle, 1 run
Marriott to Castle, 4 runs
Russell to Barnfather, 4 runs
Russell to Castle, 1 run
Russell to Barnfather, 1 run
Russell to Barnfather, 4 runs
Russell to Barnfather, 5 wides
Russell to Gordon, appeal, wicket (caught - Gordon)
Russell to Castle, 1 run
Marriott to Castle, 1 run
Marriott to Gordon, 1 run
Marriott to Gordon, 0 runs
Marriott to Castle, 1 run
Marriott to Castle, 4 runs
Marriott to Castle, 0 runs
Russell to Gordon, 0 runs
Russell to Castle, 1 run
Russell to Gordon, 1 run
Russell to Gordon, 0 runs
Russell to Gordon, 0 runs
Russell to Gordon, 4 runs
Phillips to Gordon, 1 run
Phillips to Gordon, 0 runs
Phillips to Castle, 1 run
Phillips to Castle, 4 runs
Phillips to Gordon, 1 run
Phillips to Gordon, 0 runs
Russell to Gordon, 1 run
Russell to Gordon, 0 runs
Russell to Castle, 1 run
Russell to Castle, 0 runs
Russell to Castle, 2 runs
Russell to Castle, 0 runs
Phillips to Gordon, 0 runs
Phillips to Gordon, 0 runs
Phillips to Gordon, 0 runs
Phillips to Blinkhorn-Jones, appeal, wicket (caught - Blinkhorn-Jones)
Phillips to Castle, 0 runs
Phillips to Castle, 1 run
Russell to Blinkhorn-Jones, 0 runs
Russell to Blinkhorn-Jones, 0 runs
Russell to Blinkhorn-Jones, 0 runs
Russell to Blinkhorn-Jones, 0 runs
Russell to Castle, bye
Russell to Castle, 0 runs
Phillips to Castle, 1 run
Phillips to Castle, 0 runs
Phillips to Blinkhorn-Jones, 1 run
Phillips to Streets, appeal, wicket (caught - Streets)
Phillips to Streets, 0 runs
Phillips to Castle, 1 run
Russell to Streets, 2 runs
Russell to Castle, 1 run
Russell to Castle, 4 runs
Russell to Castle, 0 runs
Russell to Streets, 1 run
Russell to Streets, 0 runs
Phillips to Castle, 0 runs
Phillips to Castle, 0 runs
Phillips to Castle, 0 runs
Phillips to Castle, appeal
Phillips to Castle, 0 runs
Phillips to Streets, 1 run
Russell to Castle, 0 runs
Russell to Castle, 4 runs
Russell to Castle, 0 runs
Russell to Castle, 0 runs
Russell to Castle, 0 runs
Russell to Castle, 0 runs
Phillips to Streets, 0 runs
Phillips to Castle, 1 run
Phillips to Castle, 0 runs
Phillips to Streets, 1 run
Phillips to Castle, 1 run
Phillips to Castle, 0 runs
Russell to Streets, 0 runs
Russell to Streets, 4 runs
Russell to Streets, 2 runs
Russell to Castle, 1 run
Russell to Castle, 0 runs
Russell to Castle, 0 runs
Sims to Castle, 1 run
Sims to Castle, appeal
Sims to Castle, 0 runs
Sims to Castle, 0 runs
Sims to Castle, 2 runs
Sims to Castle, 0 runs
Anisha Patel to Streets, 4 runs
Anisha Patel to Streets, 0 runs
Anisha Patel to Streets, 0 runs
Anisha Patel to Streets, 4 runs
Anisha Patel to Streets, 0 runs
Anisha Patel to Castle, 1 run
Sims to Castle, 1 run
Sims to Castle, 0 runs
Sims to Castle, 0 runs
Sims to Streets, 1 run
Sims to Streets, 0 runs
Sims to Castle, 1 run
Anisha Patel to Streets, 4 runs
Anisha Patel to Streets, 0 runs
Anisha Patel to Streets, 4 runs
Anisha Patel to Streets, 0 runs
Anisha Patel to Castle, 1 run
Anisha Patel to Castle, 0 runs
Sims to Streets, 0 runs
Sims to Streets, 0 runs
Sims to Streets, 2 runs
Sims to Streets, 4 runs
Sims to Streets, 0 runs
Sims to Streets, 2 runs
Anisha Patel to Castle, 4 runs
Anisha Patel to Castle, 0 runs
Anisha Patel to Castle, 0 runs
Anisha Patel to Castle, 0 runs
Anisha Patel to Castle, 0 runs
Anisha Patel to Streets, 1 run
Sims to Streets, 1 run
Sims to Streets, no ball
Sims to Castle, 1 run
Sims to Castle, 0 runs
Sims to Castle, 0 runs
Sims to Cloke, appeal, wicket (lbw - Cloke)
Sims to Cloke, 0 runs
Kemp to Streets, 4 runs
Kemp to Streets, 2 runs
Kemp to Streets, 0 runs
Kemp to Cloke, 0 runs
Kemp to Streets, 1 run
Sims to Cloke, 0 runs
Sims to Cloke, 0 runs
Sims to Cloke, 0 runs
Sims to Cloke, 4 runs
Sims to Cloke, 0 runs
Sims to Cloke, 0 runs
Kemp to Streets, 0 runs
Kemp to Cloke, 1 run
Kemp to Cloke, 0 runs
Kemp to Cloke, wide
Kemp to Cloke, 0 runs
Kemp to Cloke, 4 runs
Kemp to Cloke, 0 runs
Sims to Streets, 0 runs
Sims to Streets, 0 runs
Sims to Cloke, 1 run
Sims to Cloke, 0 runs
Sims to Streets, 1 run
Sims to Cloke, 1 run
Kemp to Streets, 0 runs
Kemp to Streets, 4 runs
Kemp to Streets, 0 runs
Kemp to Streets, 0 runs
Kemp to Streets, wide
Kemp to Streets, 2 runs
Kemp to Streets, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 4 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Reid to Streets, 2 runs
Reid to Streets, 0 runs
Reid to Streets, 0 runs
Reid to Streets, 0 runs
Reid to Cloke, 1 run
Reid to Cloke, 0 runs
Phillips to Streets, 0 runs
Phillips to Streets, 0 runs
Phillips to Streets, 0 runs
Phillips to Streets, 4 runs
Phillips to Streets, 0 runs
Phillips to Streets, 0 runs
Reid to Cloke, 0 runs
Reid to Streets, 1 run
Reid to Streets, 0 runs
Reid to Streets, 0 runs
Reid to Streets, 4 runs
Phillips to Cloke, 2 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Reid to Streets, 0 runs
Reid to Streets, 0 runs
Reid to Cloke, 1 run
Reid to Cloke, 4 runs
Reid to Streets, 1 run
Reid to Streets, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 2 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 4 runs
Reid to Streets, 0 runs
Reid to Streets, 0 runs
Reid to Streets, 0 runs
Reid to Streets, 0 runs
Reid to Streets, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Phillips to Cloke, 0 runs
Reid to Streets, 4 byes
Reid to Cloke, 1 run
Reid to Cloke, 0 runs
Reid to Cloke, 0 runs
Reid to Cloke, 4 runs
Reid to Streets, 0 runs
Gordon to Russell, 4 byes
Gordon to Phillips, appeal, wicket (caught - Phillips)
Gordon to Phillips, 0 runs
Gordon to Reid, 1 run
Gordon to Reid, 4 runs
Gordon to Phillips, 1 run
James to Reid, 0 runs
James to Reid, 0 runs
James to Reid, 2 runs
James to Phillips, 1 run
James to Reid, 1 run
James to Reid, 4 runs
Belt to Reid, 3 runs
Belt to Reid, 2 runs
Belt to Phillips, 1 run
Belt to Drinkell, wicket (lbw - Drinkell)
Belt to Reid, 1 run
Belt to Reid, 0 runs
Bilal to Drinkell, 4 runs
Bilal to Drinkell, wide
Bilal to Reid, 1 run
Bilal to Drinkell, 1 run
Bilal to Reid, 1 run
Bilal to Drinkell, 1 run
Bilal to Drinkell, wide
Bilal to Reid, 1 run
Belt to Sims, appeal, wicket (caught - Sims)
Belt to Reid, 1 run
Belt to Sims, 1 run
Belt to Sims, 0 runs
Belt to Ascott, appeal, wicket (caught - Ascott)
Belt to Reid, 1 run
James to Ascott, 0 runs
James to Reid, 1 run
James to Ascott, 1 run
James to Ascott, 4 runs
James to Reid, 1 run
James to Ascott, 1 run
Belt to Reid, 0 runs
Belt to Marriott, appeal, wicket (caught - Marriott)
Belt to Marriott, 0 runs
Belt to Marriott, 0 runs
Belt to Ascott, leg bye
Belt to Marriott, 1 run
James to Marriott, 3 runs
James to Ascott, 1 run
James to Ascott, 0 runs
James to Marriott, 1 run
James to Ascott, 1 run
James to Ascott, 0 runs
Belt to Marriott, 0 runs
Belt to Austin, appeal, wicket (caught - Austin)
Belt to Austin, 0 runs
Belt to Ascott, 1 run
Belt to Austin, 1 run
Belt to Ascott, 1 run
James to Austin, 0 runs
James to Ascott, 1 run
James to Austin, 1 run
James to Ascott, 1 run
James to Austin, 3 runs
Gordon to Austin, 1 run
Gordon to Austin, 4 runs
Gordon to Austin, 0 runs
Gordon to Austin, 0 runs
Gordon to Ascott, 1 run
Gordon to Ascott, 0 runs
Bilal to Austin, 0 runs
Bilal to Austin, 2 leg byes
Bilal to Austin, 4 runs
Bilal to Ascott, 0 runs
Bilal to Ascott, 0 runs
Cloke to Austin, 4 runs
Cloke to Austin, 0 runs
Cloke to Ascott, 1 run
Cloke to Austin, 1 run
Cloke to Austin, 4 runs
Cloke to Ascott, 1 run
Bilal to Ascott, 1 run
Bilal to Ascott, 0 runs
Bilal to Austin, 1 run
Bilal to Austin, 4 runs
Bilal to Austin, 2 runs
Bilal to Austin, 0 runs
Cloke to Austin, 1 run
Cloke to Austin, 0 runs
Cloke to Ascott, 1 run
Cloke to Ascott, 0 runs
Cloke to Austin, 1 run
Cloke to Austin, 0 runs
Bilal to Austin, 1 run
Bilal to Austin, 0 runs
Bilal to Austin, 0 runs
Bilal to Ascott, 1 run
Bilal to Ascott, 0 runs
Bilal to Ascott, 0 runs
Cloke to Austin, 0 runs
Cloke to Ascott, 1 run
Cloke to Austin, 1 run
Cloke to Ascott, 1 run
Cloke to Ascott, 0 runs
Cloke to Austin, 1 run
Cloke to Austin, wide
Gorham to Austin, 1 run
Gorham to Ascott, 1 run
Gorham to Austin, 1 run
Gorham to Austin, 0 runs
Gorham to Austin, 4 runs
Gorham to Austin, 0 runs
Gordon to Austin, 1 run
Gordon to Austin, 4 runs
Gordon to Austin, 0 runs
Gordon to Ascott, 3 runs
Gordon to Austin, 1 run
Gordon to Austin, 0 runs
Gorham to Ascott, 2 runs
Gorham to Ascott, 0 runs
Gorham to Austin, 1 run
Gorham to Austin, 2 runs
Gorham to Austin, 0 runs
Gorham to Austin, 4 runs
Gordon to Ascott, 0 runs
Gordon to Austin, 1 run
Gordon to Austin, 0 runs
Gordon to Austin, 0 runs
Gordon to Austin, 2 runs
Gordon to Austin, 0 runs
James to Austin, 1 run
James to Austin, 4 runs
James to Ascott, 1 run
James to Ascott, 0 runs
James to Austin, 1 run
James to Ascott, 1 run
Belt to Ascott, 1 run
Belt to Ascott, 4 runs
Belt to Austin, 1 run
Belt to Ascott, 1 run
Belt to Ascott, 0 runs
Belt to Ascott, 4 runs
James to Austin, 0 runs
James to Ascott, 1 run
James to Ascott, 0 runs
James to Ascott, 0 runs
James to Austin, 1 run
James to Ascott, 1 run
Belt to Austin, 0 runs
Belt to Austin, 0 runs
Belt to Austin, 0 runs
Belt to Ascott, 1 run
Belt to Ascott, 4 runs
Belt to Austin, 3 runs
James to Austin, 1 run
James to Ascott, 1 run
James to Austin, 1 run
James to Austin, 4 runs
James to Austin, 0 runs
James to Austin, 0 runs
Belt to Ascott, 0 runs
Belt to Ascott, 2 runs
Belt to Ascott, 0 runs
Belt to Austin, 1 run
Belt to Austin, 0 runs
Belt to Austin, 0 runs
James to Austin, 3 runs
James to Ascott, 1 run
James to Ascott, wide
James to Ascott, 0 runs
James to Ascott, 0 runs
James to Ascott, 0 runs
James to Ascott, 0 runs
Belt to Austin, 4 runs
Belt to Austin, 2 runs
Belt to Ascott, 1 run
Belt to Ascott, 2 runs
Belt to Ascott, 0 runs
Belt to Ascott, 0 runs
James to Ascott, 1 run
James to Ascott, 0 runs
James to Austin, 1 run
James to Ascott, 1 run
James to Ascott, 0 runs
James to Ascott, 0 runs
Belt to Ascott, 1 run
Belt to Ascott, 0 runs
Belt to Ascott, 0 runs
Belt to Ascott, 0 runs
Belt to Austin, 1 run
Belt to Austin, 0 runs
James to Ascott, 0 runs
James to Ascott, 0 runs
James to Hill, appeal, wicket (caught - Hill)
James to Austin, 1 run
James to Hill, 1 run
James to Austin, 1 run
Belt to Hill, 0 runs
Belt to Austin, 1 run
Belt to Austin, 0 runs
Belt to Austin, 0 runs
Belt to Austin, 0 runs
Belt to Austin, 2 runs
Gordon to Austin, 1 run
Gordon to Hill, 1 run
Gordon to Austin, 1 run
Gordon to Austin, 4 runs
Gordon to Austin, 0 runs
Gordon to Austin, 4 runs
Cloke to Austin, 1 run
Cloke to Hill, 1 run
Cloke to Austin, 1 run
Cloke to Austin, 0 runs
Cloke to Austin, 0 runs
Cloke to Austin, 4 runs
Gordon to Hill, 2 runs
Gordon to Austin, 1 run
Gordon to Austin, 4 runs
Gordon to Austin, 0 runs
Gordon to Austin, 0 runs
Gordon to Hill, 1 run
Cloke to Austin, 4 runs
Cloke to Austin, 0 runs
Cloke to Austin, 0 runs
Cloke to Austin, 0 runs
Cloke to Austin, 0 runs
Cloke to Austin, 0 runs
Gordon to Austin, 1 run
Gordon to Austin, 0 runs
Gordon to Hill, 1 run
Gordon to Austin, 1 run
Gordon to Austin, 0 runs
Gordon to Austin, 0 runs
Cloke to Hill, 0 runs
Cloke to Hill, 0 runs
Cloke to Austin, 1 run
Cloke to Kemp, appeal, wicket (caught - Kemp)
Cloke to Kemp, 0 runs
Cloke to Hill, 1 run
Gordon to Hill, 1 run
Gordon to Kemp, 1 run
Gordon to Kemp, 0 runs
Gordon to Hill, 1 run
Gordon to Hill, 2 runs
Gordon to Hill, 2 runs
Cloke to Hill, 1 run
Cloke to Hill, 0 runs
Cloke to Kemp, 1 run
Cloke to Hill, 1 run
Cloke to Hill, 0 runs
Cloke to Hill, 0 runs
Gordon to Kemp, 0 runs
Gordon to Kemp, 0 runs
Gordon to Kemp, 0 runs
Gordon to Kemp, 0 runs
Gordon to Hill, 1 run
Gordon to Hill, 0 runs
Cloke to Kemp, 0 runs
Cloke to Hill, 1 run
Cloke to Hill, 0 runs
Cloke to Hill, 4 runs
Cloke to Hill, 4 runs
Cloke to Hill, 0 runs
Gordon to Kemp, 0 runs
Gordon to Kemp, 0 runs
Gordon to Kemp, 0 runs
Gordon to Hill, 1 run
Gordon to Hill, 0 runs
Gordon to Hill, 2 runs
Gorham to Kemp, 0 runs
Gorham to Kemp, 4 runs
Gorham to Hill, 1 run
Gorham to Hill, 0 runs
Gorham to Hill, 4 runs
Gorham to Hill, 0 runs
Bilal to Kemp, 0 runs
Bilal to Kemp, 0 runs
Bilal to Kemp, 0 runs
Bilal to Hill, 3 runs
Bilal to Hill, 4 runs
Bilal to Kemp, 1 run
Bilal to Kemp, wide
Gorham to Hill, 4 runs
Gorham to Hill, 4 runs
Gorham to Hill, 4 runs
Gorham to Kemp, 1 run
Gorham to Kemp, 0 runs
Gorham to Kemp, 0 runs
Bilal to Hill, 0 runs
Bilal to Hill, 0 runs
Bilal to Kemp, 1 run
Bilal to Kemp, 4 runs
Bilal to Kemp, 0 runs
Bilal to Kemp, 0 runs
Gorham to Hill, 0 runs
Gorham to Hill, 0 runs
Gorham to Hill, 0 runs
Gorham to Hill, 0 runs
Gorham to Hill, 0 runs
Gorham to Kemp, 1 run
Bilal to Hill, 0 runs
Bilal to Hill, 4 runs
Bilal to Hill, 2 runs
Bilal to Hill, 0 runs
Bilal to Hill, 0 runs
Bilal to Kemp, 1 run
Bilal to Kemp, wide
Bilal to Kemp, wide