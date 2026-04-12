Highlights Northamptonshire Steelbacks vs Kent List a One-Day Cup, League 2, Women 12.04.2026

List a

NOR
NOR

307

KEN
KEN

268

49.5
W

Reid to Gorham, appeal, wicket (caught - Gorham)

49.4
1

Reid to Belt, 1 run

49.3
.

Reid to Belt, 0 runs

49.2
1

Reid to Gorham, 1 run

49.1
.

Reid to Gorham, 0 runs

48.6
.

Kemp to Belt, 0 runs

48.5
1

Kemp to Gorham, 1 run

48.4
2

Kemp to Gorham, 2 runs

48.3
1

Kemp to Belt, 1 run

48.2
1

Kemp to Gorham, 1 run

48.1
.

Kemp to Gorham, 0 runs

47.6
.

Reid to Belt, 0 runs

47.5
W

Reid to James, appeal, wicket (caught - James)

47.4
2

Reid to James, 2 runs

47.3
1

Reid to Gorham, 1 run

47.2
1

Reid to James, 1 run

47.1
1

Reid to Gorham, 1 run

46.6
1

Sims to Gorham, 1 run

46.5
.

Sims to Gorham, 0 runs

46.4
W

Sims to Bilal, appeal, wicket (caught - Bilal)

46.3
1

Sims to James, 1 run

46.2
.

Sims to James, 0 runs

46.1
4

Sims to James, 4 runs

45.6
3

Marriott to James, 3 runs

45.5
.

Marriott to James, 0 runs

45.4
.

Marriott to James, 0 runs

45.3
4

Marriott to James, 4 runs

45.2
2

Marriott to James, 2 runs

45.1
1

Marriott to Bilal, 1 run

44.6
4

Sims to James, 4 runs

44.5
1

Sims to Bilal, 1 run

44.4
2

Sims to Bilal, 2 runs

44.3
1

Sims to James, 1 run

44.2
1

Sims to Bilal, 1 run

44.1
4

Sims to Bilal, 4 runs

43.6
.

Marriott to James, 0 runs

43.5
.

Marriott to James, 0 runs

43.4
4

Marriott to James, 4 runs

43.3
1

Marriott to Bilal, 1 run

43.2
.

Marriott to Bilal, 0 runs

43.1
.

Marriott to Bilal, 0 runs

42.6
1

Sims to Bilal, 1 run

42.5
1

Sims to James, 1 run

42.4
W

Sims to King, appeal, wicket (caught - King)

42.3
4

Sims to King, 4 runs

42.2
1

Sims to Bilal, 1 run

42.1
.

Sims to Bilal, 0 runs

41.6
.

Marriott to King, 0 runs

41.5
.

Marriott to King, 0 runs

41.4
2

Marriott to King, 2 runs

41.3
2

Marriott to King, 2 runs

41.2
.

Marriott to King, 0 runs

41.1
.

Marriott to King, 0 runs

40.6
1

Sims to King, 1 run

40.5
.

Sims to King, 0 runs

40.4
1

Sims to Bilal, 1 run

40.3
.

Sims to Bilal, 0 runs

40.2
.

Sims to Bilal, 0 runs

40.1
.

Sims to Bilal, 0 runs

39.6
1

Marriott to Bilal, 1 run

39.5
1

Marriott to King, 1 run

39.4
1

Marriott to Bilal, 1 run

39.3
W

Marriott to Castle, appeal, wicket (bowled - Castle)

39.2
.

Marriott to Castle, 0 runs

39.2
1

Marriott to Castle, wide

39.1
.

Marriott to Castle, 0 runs

38.6
.

Anisha Patel to King, 0 runs

38.5
.

Anisha Patel to King, 0 runs

38.4
4

Anisha Patel to Castle, 4 runs

38.3
1

Anisha Patel to King, 1 run

38.2
6

Anisha Patel to King, 6 runs

38.1
1

Anisha Patel to Castle, 1 run

37.6
1

Marriott to King, 1 run

37.5
.

Marriott to King, 0 runs

37.4
.

Marriott to King, 0 runs

37.3
.

Marriott to King, 0 runs

37.2
1

Marriott to Castle, 1 run

37.2
1

Marriott to Castle, wide

37.1
1

Marriott to King, 1 run

36.6
4

Anisha Patel to Castle, 4 runs

36.5
.

Anisha Patel to Castle, 0 runs

36.4
2

Anisha Patel to Castle, 2 runs

36.3
1

Anisha Patel to King, 1 run

36.2
.

Anisha Patel to King, 0 runs

36.1
1

Anisha Patel to Castle, 1 run

35.6
.

Marriott to King, 0 runs

35.5
W

Marriott to Barnfather, appeal, wicket (caught - Barnfather)

35.4
.

Marriott to Barnfather, 0 runs

35.3
.

Marriott to Barnfather, appeal

35.2
1

Marriott to Castle, 1 run

35.1
4

Marriott to Castle, 4 runs

34.6
4

Russell to Barnfather, 4 runs

34.5
1

Russell to Castle, 1 run

34.4
1

Russell to Barnfather, 1 run

34.3
4

Russell to Barnfather, 4 runs

34.3
5

Russell to Barnfather, 5 wides

34.2
W

Russell to Gordon, appeal, wicket (caught - Gordon)

34.1
1

Russell to Castle, 1 run

33.6
1

Marriott to Castle, 1 run

33.5
1

Marriott to Gordon, 1 run

33.4
.

Marriott to Gordon, 0 runs

33.3
1

Marriott to Castle, 1 run

33.2
4

Marriott to Castle, 4 runs

33.1
.

Marriott to Castle, 0 runs

32.6
.

Russell to Gordon, 0 runs

32.5
1

Russell to Castle, 1 run

32.4
1

Russell to Gordon, 1 run

32.3
.

Russell to Gordon, 0 runs

32.2
.

Russell to Gordon, 0 runs

32.1
4

Russell to Gordon, 4 runs

31.6
1

Phillips to Gordon, 1 run

31.5
.

Phillips to Gordon, 0 runs

31.4
1

Phillips to Castle, 1 run

31.3
4

Phillips to Castle, 4 runs

31.2
1

Phillips to Gordon, 1 run

31.1
.

Phillips to Gordon, 0 runs

30.6
1

Russell to Gordon, 1 run

30.5
.

Russell to Gordon, 0 runs

30.4
1

Russell to Castle, 1 run

30.3
.

Russell to Castle, 0 runs

30.2
2

Russell to Castle, 2 runs

30.1
.

Russell to Castle, 0 runs

29.6
.

Phillips to Gordon, 0 runs

29.5
.

Phillips to Gordon, 0 runs

29.4
.

Phillips to Gordon, 0 runs

29.3
W

Phillips to Blinkhorn-Jones, appeal, wicket (caught - Blinkhorn-Jones)

29.2
.

Phillips to Castle, 0 runs

29.1
1

Phillips to Castle, 1 run

28.6
.

Russell to Blinkhorn-Jones, 0 runs

28.5
.

Russell to Blinkhorn-Jones, 0 runs

28.4
.

Russell to Blinkhorn-Jones, 0 runs

28.3
.

Russell to Blinkhorn-Jones, 0 runs

28.2
1

Russell to Castle, bye

28.1
.

Russell to Castle, 0 runs

27.6
1

Phillips to Castle, 1 run

27.5
.

Phillips to Castle, 0 runs

27.4
1

Phillips to Blinkhorn-Jones, 1 run

27.3
W

Phillips to Streets, appeal, wicket (caught - Streets)

27.2
.

Phillips to Streets, 0 runs

27.1
1

Phillips to Castle, 1 run

26.6
2

Russell to Streets, 2 runs

26.5
1

Russell to Castle, 1 run

26.4
4

Russell to Castle, 4 runs

26.3
.

Russell to Castle, 0 runs

26.2
1

Russell to Streets, 1 run

26.1
.

Russell to Streets, 0 runs

25.6
.

Phillips to Castle, 0 runs

25.5
.

Phillips to Castle, 0 runs

25.4
.

Phillips to Castle, 0 runs

25.3
.

Phillips to Castle, appeal

25.2
.

Phillips to Castle, 0 runs

25.1
1

Phillips to Streets, 1 run

24.6
.

Russell to Castle, 0 runs

24.5
4

Russell to Castle, 4 runs

24.4
.

Russell to Castle, 0 runs

24.3
.

Russell to Castle, 0 runs

24.2
.

Russell to Castle, 0 runs

24.1
.

Russell to Castle, 0 runs

23.6
.

Phillips to Streets, 0 runs

23.5
1

Phillips to Castle, 1 run

23.4
.

Phillips to Castle, 0 runs

23.3
1

Phillips to Streets, 1 run

23.2
1

Phillips to Castle, 1 run

23.1
.

Phillips to Castle, 0 runs

22.6
.

Russell to Streets, 0 runs

22.5
4

Russell to Streets, 4 runs

22.4
2

Russell to Streets, 2 runs

22.3
1

Russell to Castle, 1 run

22.2
.

Russell to Castle, 0 runs

22.1
.

Russell to Castle, 0 runs

21.6
1

Sims to Castle, 1 run

21.5
.

Sims to Castle, appeal

21.4
.

Sims to Castle, 0 runs

21.3
.

Sims to Castle, 0 runs

21.2
2

Sims to Castle, 2 runs

21.1
.

Sims to Castle, 0 runs

20.6
4

Anisha Patel to Streets, 4 runs

20.5
.

Anisha Patel to Streets, 0 runs

20.4
.

Anisha Patel to Streets, 0 runs

20.3
4

Anisha Patel to Streets, 4 runs

20.2
.

Anisha Patel to Streets, 0 runs

20.1
1

Anisha Patel to Castle, 1 run

19.6
1

Sims to Castle, 1 run

19.5
.

Sims to Castle, 0 runs

19.4
.

Sims to Castle, 0 runs

19.3
1

Sims to Streets, 1 run

19.2
.

Sims to Streets, 0 runs

19.1
1

Sims to Castle, 1 run

18.6
4

Anisha Patel to Streets, 4 runs

18.5
.

Anisha Patel to Streets, 0 runs

18.4
4

Anisha Patel to Streets, 4 runs

18.3
.

Anisha Patel to Streets, 0 runs

18.2
1

Anisha Patel to Castle, 1 run

18.1
.

Anisha Patel to Castle, 0 runs

17.6
.

Sims to Streets, 0 runs

17.5
.

Sims to Streets, 0 runs

17.4
2

Sims to Streets, 2 runs

17.3
4

Sims to Streets, 4 runs

17.2
.

Sims to Streets, 0 runs

17.1
2

Sims to Streets, 2 runs

16.6
4

Anisha Patel to Castle, 4 runs

16.5
.

Anisha Patel to Castle, 0 runs

16.4
.

Anisha Patel to Castle, 0 runs

16.3
.

Anisha Patel to Castle, 0 runs

16.2
.

Anisha Patel to Castle, 0 runs

16.1
1

Anisha Patel to Streets, 1 run

15.6
1

Sims to Streets, 1 run

15.6
1

Sims to Streets, no ball

15.5
1

Sims to Castle, 1 run

15.4
.

Sims to Castle, 0 runs

15.3
.

Sims to Castle, 0 runs

15.2
W

Sims to Cloke, appeal, wicket (lbw - Cloke)

15.1
.

Sims to Cloke, 0 runs

14.6
4

Kemp to Streets, 4 runs

14.5
.

Kemp to Streets, 2 runs

14.3
.

Kemp to Streets, 0 runs

14.2
.

Kemp to Cloke, 0 runs

14.1
1

Kemp to Streets, 1 run

13.6
.

Sims to Cloke, 0 runs

13.5
.

Sims to Cloke, 0 runs

13.4
.

Sims to Cloke, 0 runs

13.3
4

Sims to Cloke, 4 runs

13.2
.

Sims to Cloke, 0 runs

13.1
.

Sims to Cloke, 0 runs

12.6
.

Kemp to Streets, 0 runs

12.5
1

Kemp to Cloke, 1 run

12.4
.

Kemp to Cloke, 0 runs

12.4
1

Kemp to Cloke, wide

12.3
.

Kemp to Cloke, 0 runs

12.2
4

Kemp to Cloke, 4 runs

12.1
.

Kemp to Cloke, 0 runs

11.6
.

Sims to Streets, 0 runs

11.5
.

Sims to Streets, 0 runs

11.4
1

Sims to Cloke, 1 run

11.3
.

Sims to Cloke, 0 runs

11.2
1

Sims to Streets, 1 run

11.1
1

Sims to Cloke, 1 run

10.6
.

Kemp to Streets, 0 runs

10.5
4

Kemp to Streets, 4 runs

10.4
.

Kemp to Streets, 0 runs

10.3
.

Kemp to Streets, 0 runs

10.3
1

Kemp to Streets, wide

10.2
2

Kemp to Streets, 2 runs

10.1
.

Kemp to Streets, 0 runs

9.6
.

Phillips to Cloke, 0 runs

9.5
.

Phillips to Cloke, 0 runs

9.4
.

Phillips to Cloke, 0 runs

9.3
.

Phillips to Cloke, 0 runs

9.2
4

Phillips to Cloke, 4 runs

9.1
.

Phillips to Cloke, 0 runs

8.6
2

Reid to Streets, 2 runs

8.5
.

Reid to Streets, 0 runs

8.4
.

Reid to Streets, 0 runs

8.3
.

Reid to Streets, 0 runs

8.2
1

Reid to Cloke, 1 run

8.1
.

Reid to Cloke, 0 runs

7.6
.

Phillips to Streets, 0 runs

7.5
.

Phillips to Streets, 0 runs

7.4
.

Phillips to Streets, 0 runs

7.3
4

Phillips to Streets, 4 runs

7.2
.

Phillips to Streets, 0 runs

7.1
.

Phillips to Streets, 0 runs

6.6
.

Reid to Cloke, 0 runs

6.5
1

Reid to Streets, 1 run

6.4
.

Reid to Streets, 0 runs

6.2
.

Reid to Streets, 0 runs

6.1
4

Reid to Streets, 4 runs

5.6
2

Phillips to Cloke, 2 runs

5.5
.

Phillips to Cloke, 0 runs

5.4
.

Phillips to Cloke, 0 runs

5.3
.

Phillips to Cloke, 0 runs

5.2
.

Phillips to Cloke, 0 runs

5.1
.

Phillips to Cloke, 0 runs

4.6
.

Reid to Streets, 0 runs

4.5
.

Reid to Streets, 0 runs

4.4
1

Reid to Cloke, 1 run

4.3
4

Reid to Cloke, 4 runs

4.2
1

Reid to Streets, 1 run

4.1
.

Reid to Streets, 0 runs

3.6
.

Phillips to Cloke, 0 runs

3.5
.

Phillips to Cloke, 0 runs

3.4
.

Phillips to Cloke, 0 runs

3.3
2

Phillips to Cloke, 2 runs

3.2
.

Phillips to Cloke, 0 runs

3.1
4

Phillips to Cloke, 4 runs

2.6
.

Reid to Streets, 0 runs

2.5
.

Reid to Streets, 0 runs

2.4
.

Reid to Streets, 0 runs

2.3
.

Reid to Streets, 0 runs

2.2
.

Reid to Streets, 0 runs

1.6
.

Phillips to Cloke, 0 runs

1.5
.

Phillips to Cloke, 0 runs

1.4
.

Phillips to Cloke, 0 runs

1.3
.

Phillips to Cloke, 0 runs

1.2
.

Phillips to Cloke, 0 runs

1.1
.

Phillips to Cloke, 0 runs

0.6
4

Reid to Streets, 4 byes

0.5
1

Reid to Cloke, 1 run

0.4
.

Reid to Cloke, 0 runs

0.3
.

Reid to Cloke, 0 runs

0.2
4

Reid to Cloke, 4 runs

0.1
.

Reid to Streets, 0 runs

49.6
4

Gordon to Russell, 4 byes

49.5
W

Gordon to Phillips, appeal, wicket (caught - Phillips)

49.4
.

Gordon to Phillips, 0 runs

49.3
1

Gordon to Reid, 1 run

49.2
4

Gordon to Reid, 4 runs

49.1
1

Gordon to Phillips, 1 run

48.6
.

James to Reid, 0 runs

48.5
.

James to Reid, 0 runs

48.4
2

James to Reid, 2 runs

48.3
1

James to Phillips, 1 run

48.2
1

James to Reid, 1 run

48.1
4

James to Reid, 4 runs

47.6
3

Belt to Reid, 3 runs

47.5
2

Belt to Reid, 2 runs

47.4
1

Belt to Phillips, 1 run

47.3
W

Belt to Drinkell, wicket (lbw - Drinkell)

47.2
1

Belt to Reid, 1 run

47.1
.

Belt to Reid, 0 runs

46.6
4

Bilal to Drinkell, 4 runs

46.6
1

Bilal to Drinkell, wide

46.5
1

Bilal to Reid, 1 run

46.4
1

Bilal to Drinkell, 1 run

46.3
1

Bilal to Reid, 1 run

46.2
1

Bilal to Drinkell, 1 run

46.2
1

Bilal to Drinkell, wide

46.1
1

Bilal to Reid, 1 run

45.6
W

Belt to Sims, appeal, wicket (caught - Sims)

45.5
1

Belt to Reid, 1 run

45.4
1

Belt to Sims, 1 run

45.3
.

Belt to Sims, 0 runs

45.2
W

Belt to Ascott, appeal, wicket (caught - Ascott)

45.1
1

Belt to Reid, 1 run

44.6
.

James to Ascott, 0 runs

44.5
1

James to Reid, 1 run

44.4
1

James to Ascott, 1 run

44.3
4

James to Ascott, 4 runs

44.2
1

James to Reid, 1 run

44.1
1

James to Ascott, 1 run

43.6
.

Belt to Reid, 0 runs

43.5
W

Belt to Marriott, appeal, wicket (caught - Marriott)

43.4
.

Belt to Marriott, 0 runs

43.3
.

Belt to Marriott, 0 runs

43.2
1

Belt to Ascott, leg bye

43.1
1

Belt to Marriott, 1 run

42.6
3

James to Marriott, 3 runs

42.5
1

James to Ascott, 1 run

42.4
.

James to Ascott, 0 runs

42.3
1

James to Marriott, 1 run

42.2
1

James to Ascott, 1 run

42.1
.

James to Ascott, 0 runs

41.6
.

Belt to Marriott, 0 runs

41.5
W

Belt to Austin, appeal, wicket (caught - Austin)

41.4
.

Belt to Austin, 0 runs

41.3
1

Belt to Ascott, 1 run

41.2
1

Belt to Austin, 1 run

41.1
1

Belt to Ascott, 1 run

40.6
.

James to Austin, 0 runs

40.5
1

James to Ascott, 1 run

40.4
1

James to Austin, 1 run

40.3
1

James to Ascott, 1 run

40.2
3

James to Austin, 3 runs

39.6
1

Gordon to Austin, 1 run

39.5
4

Gordon to Austin, 4 runs

39.4
.

Gordon to Austin, 0 runs

39.3
.

Gordon to Austin, 0 runs

39.2
1

Gordon to Ascott, 1 run

39.1
.

Gordon to Ascott, 0 runs

38.6
.

Bilal to Austin, 0 runs

38.5
2

Bilal to Austin, 2 leg byes

38.4
4

Bilal to Austin, 4 runs

38.2
.

Bilal to Ascott, 0 runs

38.1
.

Bilal to Ascott, 0 runs

37.6
4

Cloke to Austin, 4 runs

37.5
.

Cloke to Austin, 0 runs

37.4
1

Cloke to Ascott, 1 run

37.3
1

Cloke to Austin, 1 run

37.2
4

Cloke to Austin, 4 runs

37.1
1

Cloke to Ascott, 1 run

36.6
1

Bilal to Ascott, 1 run

36.5
.

Bilal to Ascott, 0 runs

36.4
1

Bilal to Austin, 1 run

36.3
4

Bilal to Austin, 4 runs

36.2
2

Bilal to Austin, 2 runs

36.1
.

Bilal to Austin, 0 runs

35.6
1

Cloke to Austin, 1 run

35.5
.

Cloke to Austin, 0 runs

35.4
1

Cloke to Ascott, 1 run

35.3
.

Cloke to Ascott, 0 runs

35.2
1

Cloke to Austin, 1 run

35.1
.

Cloke to Austin, 0 runs

34.6
1

Bilal to Austin, 1 run

34.5
.

Bilal to Austin, 0 runs

34.4
.

Bilal to Austin, 0 runs

34.3
1

Bilal to Ascott, 1 run

34.2
.

Bilal to Ascott, 0 runs

34.1
.

Bilal to Ascott, 0 runs

33.6
.

Cloke to Austin, 0 runs

33.5
1

Cloke to Ascott, 1 run

33.4
1

Cloke to Austin, 1 run

33.3
1

Cloke to Ascott, 1 run

33.2
.

Cloke to Ascott, 0 runs

33.1
1

Cloke to Austin, 1 run

33.1
1

Cloke to Austin, wide

32.6
1

Gorham to Austin, 1 run

32.5
1

Gorham to Ascott, 1 run

32.4
1

Gorham to Austin, 1 run

32.3
.

Gorham to Austin, 0 runs

32.2
4

Gorham to Austin, 4 runs

32.1
.

Gorham to Austin, 0 runs

31.6
1

Gordon to Austin, 1 run

31.5
4

Gordon to Austin, 4 runs

31.4
.

Gordon to Austin, 0 runs

31.3
3

Gordon to Ascott, 3 runs

31.2
1

Gordon to Austin, 1 run

31.1
.

Gordon to Austin, 0 runs

30.6
2

Gorham to Ascott, 2 runs

30.5
.

Gorham to Ascott, 0 runs

30.4
1

Gorham to Austin, 1 run

30.3
2

Gorham to Austin, 2 runs

30.2
.

Gorham to Austin, 0 runs

30.1
4

Gorham to Austin, 4 runs

29.6
.

Gordon to Ascott, 0 runs

29.5
1

Gordon to Austin, 1 run

29.4
.

Gordon to Austin, 0 runs

29.3
.

Gordon to Austin, 0 runs

29.2
2

Gordon to Austin, 2 runs

29.1
.

Gordon to Austin, 0 runs

28.6
1

James to Austin, 1 run

28.5
4

James to Austin, 4 runs

28.4
1

James to Ascott, 1 run

28.3
.

James to Ascott, 0 runs

28.2
1

James to Austin, 1 run

28.1
1

James to Ascott, 1 run

27.6
1

Belt to Ascott, 1 run

27.5
4

Belt to Ascott, 4 runs

27.4
1

Belt to Austin, 1 run

27.3
1

Belt to Ascott, 1 run

27.2
.

Belt to Ascott, 0 runs

27.1
4

Belt to Ascott, 4 runs

26.6
.

James to Austin, 0 runs

26.5
1

James to Ascott, 1 run

26.4
.

James to Ascott, 0 runs

26.3
.

James to Ascott, 0 runs

26.2
1

James to Austin, 1 run

26.1
1

James to Ascott, 1 run

25.6
.

Belt to Austin, 0 runs

25.5
.

Belt to Austin, 0 runs

25.4
.

Belt to Austin, 0 runs

25.3
1

Belt to Ascott, 1 run

25.2
4

Belt to Ascott, 4 runs

25.1
3

Belt to Austin, 3 runs

24.6
1

James to Austin, 1 run

24.5
1

James to Ascott, 1 run

24.4
1

James to Austin, 1 run

24.3
4

James to Austin, 4 runs

24.2
.

James to Austin, 0 runs

24.1
.

James to Austin, 0 runs

23.6
.

Belt to Ascott, 0 runs

23.5
2

Belt to Ascott, 2 runs

23.4
.

Belt to Ascott, 0 runs

23.3
1

Belt to Austin, 1 run

23.2
.

Belt to Austin, 0 runs

23.1
.

Belt to Austin, 0 runs

22.6
3

James to Austin, 3 runs

22.5
1

James to Ascott, 1 run

22.5
1

James to Ascott, wide

22.4
.

James to Ascott, 0 runs

22.3
.

James to Ascott, 0 runs

22.2
.

James to Ascott, 0 runs

22.1
.

James to Ascott, 0 runs

21.6
4

Belt to Austin, 4 runs

21.5
2

Belt to Austin, 2 runs

21.4
1

Belt to Ascott, 1 run

21.3
2

Belt to Ascott, 2 runs

21.2
.

Belt to Ascott, 0 runs

21.1
.

Belt to Ascott, 0 runs

20.6
1

James to Ascott, 1 run

20.5
.

James to Ascott, 0 runs

20.4
1

James to Austin, 1 run

20.3
1

James to Ascott, 1 run

20.2
.

James to Ascott, 0 runs

20.1
.

James to Ascott, 0 runs

19.6
1

Belt to Ascott, 1 run

19.5
.

Belt to Ascott, 0 runs

19.4
.

Belt to Ascott, 0 runs

19.3
.

Belt to Ascott, 0 runs

19.2
1

Belt to Austin, 1 run

19.1
.

Belt to Austin, 0 runs

18.6
.

James to Ascott, 0 runs

18.5
.

James to Ascott, 0 runs

18.4
W

James to Hill, appeal, wicket (caught - Hill)

18.3
1

James to Austin, 1 run

18.2
1

James to Hill, 1 run

18.1
1

James to Austin, 1 run

17.6
.

Belt to Hill, 0 runs

17.5
1

Belt to Austin, 1 run

17.4
.

Belt to Austin, 0 runs

17.3
.

Belt to Austin, 0 runs

17.2
.

Belt to Austin, 0 runs

17.1
2

Belt to Austin, 2 runs

16.6
1

Gordon to Austin, 1 run

16.5
1

Gordon to Hill, 1 run

16.4
1

Gordon to Austin, 1 run

16.3
4

Gordon to Austin, 4 runs

16.2
.

Gordon to Austin, 0 runs

16.1
4

Gordon to Austin, 4 runs

15.6
1

Cloke to Austin, 1 run

15.5
1

Cloke to Hill, 1 run

15.4
1

Cloke to Austin, 1 run

15.3
.

Cloke to Austin, 0 runs

15.2
.

Cloke to Austin, 0 runs

15.1
4

Cloke to Austin, 4 runs

14.6
2

Gordon to Hill, 2 runs

14.5
1

Gordon to Austin, 1 run

14.4
4

Gordon to Austin, 4 runs

14.3
.

Gordon to Austin, 0 runs

14.2
.

Gordon to Austin, 0 runs

14.1
1

Gordon to Hill, 1 run

13.6
4

Cloke to Austin, 4 runs

13.5
.

Cloke to Austin, 0 runs

13.4
.

Cloke to Austin, 0 runs

13.3
.

Cloke to Austin, 0 runs

13.2
.

Cloke to Austin, 0 runs

13.1
.

Cloke to Austin, 0 runs

12.6
1

Gordon to Austin, 1 run

12.5
.

Gordon to Austin, 0 runs

12.4
1

Gordon to Hill, 1 run

12.3
1

Gordon to Austin, 1 run

12.2
.

Gordon to Austin, 0 runs

12.1
.

Gordon to Austin, 0 runs

11.6
.

Cloke to Hill, 0 runs

11.5
.

Cloke to Hill, 0 runs

11.4
1

Cloke to Austin, 1 run

11.3
W

Cloke to Kemp, appeal, wicket (caught - Kemp)

11.2
.

Cloke to Kemp, 0 runs

11.1
1

Cloke to Hill, 1 run

10.6
1

Gordon to Hill, 1 run

10.5
1

Gordon to Kemp, 1 run

10.4
.

Gordon to Kemp, 0 runs

10.3
1

Gordon to Hill, 1 run

10.2
2

Gordon to Hill, 2 runs

10.1
2

Gordon to Hill, 2 runs

9.6
1

Cloke to Hill, 1 run

9.5
.

Cloke to Hill, 0 runs

9.4
1

Cloke to Kemp, 1 run

9.3
1

Cloke to Hill, 1 run

9.2
.

Cloke to Hill, 0 runs

9.1
.

Cloke to Hill, 0 runs

8.6
.

Gordon to Kemp, 0 runs

8.5
.

Gordon to Kemp, 0 runs

8.4
.

Gordon to Kemp, 0 runs

8.3
.

Gordon to Kemp, 0 runs

8.2
1

Gordon to Hill, 1 run

8.1
.

Gordon to Hill, 0 runs

7.6
.

Cloke to Kemp, 0 runs

7.5
1

Cloke to Hill, 1 run

7.4
.

Cloke to Hill, 0 runs

7.3
4

Cloke to Hill, 4 runs

7.2
4

Cloke to Hill, 4 runs

7.1
.

Cloke to Hill, 0 runs

6.6
.

Gordon to Kemp, 0 runs

6.5
.

Gordon to Kemp, 0 runs

6.4
.

Gordon to Kemp, 0 runs

6.3
1

Gordon to Hill, 1 run

6.2
.

Gordon to Hill, 0 runs

6.1
2

Gordon to Hill, 2 runs

5.6
.

Gorham to Kemp, 0 runs

5.5
4

Gorham to Kemp, 4 runs

5.4
1

Gorham to Hill, 1 run

5.3
.

Gorham to Hill, 0 runs

5.2
4

Gorham to Hill, 4 runs

5.1
.

Gorham to Hill, 0 runs

4.6
.

Bilal to Kemp, 0 runs

4.5
.

Bilal to Kemp, 0 runs

4.4
.

Bilal to Kemp, 0 runs

4.3
3

Bilal to Hill, 3 runs

4.2
4

Bilal to Hill, 4 runs

4.1
1

Bilal to Kemp, 1 run

4.1
1

Bilal to Kemp, wide

3.6
4

Gorham to Hill, 4 runs

3.5
4

Gorham to Hill, 4 runs

3.4
4

Gorham to Hill, 4 runs

3.3
1

Gorham to Kemp, 1 run

3.2
.

Gorham to Kemp, 0 runs

3.1
.

Gorham to Kemp, 0 runs

2.6
.

Bilal to Hill, 0 runs

2.5
.

Bilal to Hill, 0 runs

2.4
1

Bilal to Kemp, 1 run

2.3
4

Bilal to Kemp, 4 runs

2.2
.

Bilal to Kemp, 0 runs

2.1
.

Bilal to Kemp, 0 runs

1.6
.

Gorham to Hill, 0 runs

1.5
.

Gorham to Hill, 0 runs

1.4
.

Gorham to Hill, 0 runs

1.3
.

Gorham to Hill, 0 runs

1.2
.

Gorham to Hill, 0 runs

1.1
1

Gorham to Kemp, 1 run

0.6
.

Bilal to Hill, 0 runs

0.5
4

Bilal to Hill, 4 runs

0.4
2

Bilal to Hill, 2 runs

0.3
.

Bilal to Hill, 0 runs

0.2
.

Bilal to Hill, 0 runs

0.1
1

Bilal to Kemp, 1 run

0.1
1

Bilal to Kemp, wide

0.1
1

Bilal to Kemp, wide