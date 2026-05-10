Kent vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
314
GLA
354
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
314
GLA
354
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
231
GLO
230
One-Day Cup, League 2, Women
MID
220
WOR
217
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
192
SUS
268
One-Day Cup, League 2, Women
DER
132
GLA
238
One-Day Cup, League 2, Women
GLO
143
NOR
147
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
217
KEN
218
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
258
LEI
245
One-Day Cup, League 2, Women
GLA
263
LEI
210
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
246
DER
243
One-Day Cup, League 2, Women
MID
173
GLO
172
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
341
WOR
186
One-Day Cup, League 2, Women
GLA
188
GLO
185
One-Day Cup, League 2, Women
DER
124
MID
121
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
307
KEN
268
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
107
SUS
152