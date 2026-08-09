Highlights Worcestershire Rapids vs Glamorgan List a One-Day Cup, League 2, Women 09.08.2026

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WOR
WOR
GLA
GLA

(23 ov.) 155/2

23.2
1

Bishop to Freeborn, 1 run

23.1
.

Bishop to Freeborn, 0 runs

22.6
1

Harris to Freeborn, 1 run

22.5
1

Harris to Sturge, 1 run

22.4
1

Harris to Freeborn, 1 run

22.3
.

Harris to Freeborn, 0 runs

22.2
1

Harris to Sturge, 1 run

22.1
.

Harris to Sturge, 0 runs

21.6
4

Griffiths to Freeborn, 4 runs

21.5
.

Griffiths to Freeborn, 0 runs

21.4
1

Griffiths to Sturge, 1 run

21.3
1

Griffiths to Freeborn, 1 run

21.2
1

Griffiths to Sturge, 1 run

21.1
.

Griffiths to Sturge, 0 runs

20.6
1

Harris to Sturge, 1 run

20.5
1

Harris to Freeborn, 1 run

20.4
1

Harris to Sturge, 1 run

20.3
4

Harris to Sturge, 4 runs

20.2
1

Harris to Freeborn, 1 run

20.2
2

Harris to Sturge, 2 wides

20.1
1

Harris to Freeborn, 1 run

19.6
.

Griffiths to Sturge, 0 runs

19.5
.

Griffiths to Sturge, 0 runs

19.4
.

Griffiths to Sturge, 0 runs

19.3
.

Griffiths to Sturge, 0 runs

19.2
4

Griffiths to Sturge, 4 runs

19.1
1

Griffiths to Freeborn, 1 run

18.6
W

Harris to Parfitt, appeal, wicket (caught - Parfitt)

18.5
1

Harris to Freeborn, 1 run

18.4
.

Harris to Freeborn, 0 runs

18.3
1

Harris to Parfitt, 1 run

18.2
.

Harris to Parfitt, 0 runs

18.1
1

Harris to Freeborn, 1 run

17.6
4

Griffiths to Parfitt, 4 runs

17.5
.

Griffiths to Parfitt, 0 runs

17.4
.

Griffiths to Parfitt, 0 runs

17.3
1

Griffiths to Freeborn, 1 run

17.2
.

Griffiths to Freeborn, 0 runs

17.1
.

Griffiths to Freeborn, 0 runs

16.6
.

Churms to Parfitt, 0 runs

16.5
4

Churms to Parfitt, 4 runs

16.4
1

Churms to Freeborn, 1 run

16.3
4

Churms to Freeborn, 4 runs

16.2
4

Churms to Freeborn, 4 runs

16.1
4

Churms to Freeborn, 4 runs

15.6
6

Griffiths to Parfitt, 6 runs

15.5
4

Griffiths to Parfitt, 4 runs

15.4
.

Griffiths to Parfitt, 0 runs

15.3
.

Griffiths to Parfitt, 0 runs

15.2
.

Griffiths to Parfitt, 0 runs

15.1
.

Griffiths to Parfitt, 0 runs

14.6
.

Churms to Freeborn, 0 runs

14.5
.

Churms to Freeborn, 0 runs

14.4
.

0 runs

14.4
1

Churms to Freeborn, wide

14.3
.

Churms to Freeborn, 0 runs

14.2
.

Churms to Freeborn, 0 runs

14.1
1

Churms to Parfitt, 1 run

13.6
1

Griffiths to Parfitt, 1 run

13.5
1

Griffiths to Freeborn, 1 run

13.4
.

Griffiths to Freeborn, 0 runs

13.3
4

Griffiths to Freeborn, 4 runs

13.2
1

Griffiths to Parfitt, 1 run

13.1
1

Griffiths to Freeborn, 1 run

12.6
.

Churms to Parfitt, 0 runs

12.5
4

And again! Parfitt defends for 4 runs.

12.5
1

Churms to Parfitt, wide

12.4
.

Churms to Parfitt, 0 runs

12.3
.

Churms to Parfitt, 0 runs

12.2
.

Churms to Parfitt, 0 runs

12.1
.

Churms to Parfitt, 0 runs

11.6
4

Griffiths to Freeborn, 4 runs

11.5
.

Griffiths to Freeborn, 0 runs

11.4
.

Griffiths to Freeborn, 0 runs

11.3
1

Griffiths to Parfitt, 1 run

11.2
1

Griffiths to Freeborn, 1 run

11.1
.

Griffiths to Freeborn, 0 runs

10.6
4

Maund to Parfitt, 4 runs

10.5
.

Maund to Parfitt, 0 runs

10.4
.

Maund to Parfitt, 0 runs

10.4
1

Maund to Parfitt, wide

10.3
1

Maund to Freeborn, bye

10.2
4

Maund to Freeborn, 4 runs

10.1
1

Maund to Parfitt, 1 run

9.5
1

Roberts to Freeborn, leg bye

9.4
4

Roberts to Freeborn, 4 runs

9.4
1

no ball

9.3
.

Roberts to Parfitt, 0 runs

9.2
1

Roberts to Freeborn, 1 run

9.1
.

Roberts to Freeborn, 0 runs

8.6
1

Maund to Freeborn, 1 run

8.5
1

Maund to Parfitt, 1 run

8.4
.

Maund to Parfitt, 0 runs

8.3
1

Maund to Freeborn, 1 run

8.2
.

Maund to Freeborn, 0 runs

8.1
.

Maund to Freeborn, 0 runs

7.6
.

Roberts to Parfitt, 0 runs

7.5
.

Roberts to Parfitt, 0 runs

7.4
.

Roberts to Parfitt, 0 runs

7.3
1

Roberts to Freeborn, 1 run

7.2
.

Roberts to Freeborn, 0 runs

7.1
4

Roberts to Freeborn, 4 runs

6.6
.

Maund to Parfitt, 0 runs

6.5
4

Maund to Parfitt, 4 runs

6.4
4

Maund to Parfitt, 4 runs

6.3
.

Maund to Parfitt, 0 runs

6.2
1

Maund to Freeborn, 1 run

6.1
1

Maund to Parfitt, 1 run

6.1
1

Maund to Parfitt, wide

5.6
4

Roberts to Freeborn, 4 runs

5.5
.

Roberts to Freeborn, 0 runs

5.4
.

Roberts to Freeborn, 0 runs

5.3
.

Roberts to Freeborn, 0 runs

5.2
.

Roberts to Freeborn, 0 runs

5.1
.

Roberts to Freeborn, 0 runs

4.6
.

Maund to Parfitt, 0 runs

4.5
4

Maund to Parfitt, 4 runs

4.4
1

Maund to Freeborn, 1 run

4.3
.

Maund to Freeborn, 0 runs

4.2
1

Maund to Parfitt, 1 run

4.1
.

Maund to Parfitt, 0 runs

4.1
1

Maund to Parfitt, wide

4.1
1

Maund to Parfitt, wide

3.6
4

Roberts to Freeborn, 4 runs

3.5
4

Roberts to Freeborn, 4 runs

3.4
.

Roberts to Freeborn, 0 runs

3.3
1

Roberts to Parfitt, 1 run

3.2
.

Roberts to Parfitt, 0 runs

3.1
4

Roberts to Parfitt, 4 runs

2.6
.

Maund to Freeborn, 0 runs

2.5
W

Maund to Jeanes, appeal, wicket (bowled - Jeanes)

2.4
.

Maund to Jeanes, 0 runs

2.3
.

Maund to Jeanes, 0 runs

2.2
1

Maund to Parfitt, 1 run

2.2
1

Maund to Parfitt, wide

2.1
1

Maund to Jeanes, 1 run

1.6
.

Roberts to Parfitt, 0 runs

1.5
.

Roberts to Parfitt, 0 runs

1.4
.

Roberts to Parfitt, 0 runs

1.4
1

wide

1.3
.

Roberts to Parfitt, 0 runs

1.2
.

Roberts to Parfitt, 0 runs

1.2
1

wide

1.1
.

0 runs

1.1
1

wide

0.6
.

Maund to Parfitt, 0 runs

0.5
1

Maund to Jeanes, 1 run

0.5
1

Maund to Jeanes, wide

0.4
1

Jeanes plays a defensive stroke for one run.

0.3
.

Maund to Jeanes, 0 runs

0.2
.

Maund to Jeanes, 0 runs

0.1
.

Maund to Jeanes, 0 runs