Highlights Worcestershire Rapids vs Glamorgan List a One-Day Cup, League 2, Women 09.08.2026
Bishop to Freeborn, 1 run
Bishop to Freeborn, 0 runs
Harris to Freeborn, 1 run
Harris to Sturge, 1 run
Harris to Freeborn, 1 run
Harris to Freeborn, 0 runs
Harris to Sturge, 1 run
Harris to Sturge, 0 runs
Griffiths to Freeborn, 4 runs
Griffiths to Freeborn, 0 runs
Griffiths to Sturge, 1 run
Griffiths to Freeborn, 1 run
Griffiths to Sturge, 1 run
Griffiths to Sturge, 0 runs
Harris to Sturge, 1 run
Harris to Freeborn, 1 run
Harris to Sturge, 1 run
Harris to Sturge, 4 runs
Harris to Freeborn, 1 run
Harris to Sturge, 2 wides
Harris to Freeborn, 1 run
Griffiths to Sturge, 0 runs
Griffiths to Sturge, 0 runs
Griffiths to Sturge, 0 runs
Griffiths to Sturge, 0 runs
Griffiths to Sturge, 4 runs
Griffiths to Freeborn, 1 run
Harris to Parfitt, appeal, wicket (caught - Parfitt)
Harris to Freeborn, 1 run
Harris to Freeborn, 0 runs
Harris to Parfitt, 1 run
Harris to Parfitt, 0 runs
Harris to Freeborn, 1 run
Griffiths to Parfitt, 4 runs
Griffiths to Parfitt, 0 runs
Griffiths to Parfitt, 0 runs
Griffiths to Freeborn, 1 run
Griffiths to Freeborn, 0 runs
Griffiths to Freeborn, 0 runs
Churms to Parfitt, 0 runs
Churms to Parfitt, 4 runs
Churms to Freeborn, 1 run
Churms to Freeborn, 4 runs
Churms to Freeborn, 4 runs
Churms to Freeborn, 4 runs
Griffiths to Parfitt, 6 runs
Griffiths to Parfitt, 4 runs
Griffiths to Parfitt, 0 runs
Griffiths to Parfitt, 0 runs
Griffiths to Parfitt, 0 runs
Griffiths to Parfitt, 0 runs
Churms to Freeborn, 0 runs
Churms to Freeborn, 0 runs
0 runs
Churms to Freeborn, wide
Churms to Freeborn, 0 runs
Churms to Freeborn, 0 runs
Churms to Parfitt, 1 run
Griffiths to Parfitt, 1 run
Griffiths to Freeborn, 1 run
Griffiths to Freeborn, 0 runs
Griffiths to Freeborn, 4 runs
Griffiths to Parfitt, 1 run
Griffiths to Freeborn, 1 run
Churms to Parfitt, 0 runs
And again! Parfitt defends for 4 runs.
Churms to Parfitt, wide
Churms to Parfitt, 0 runs
Churms to Parfitt, 0 runs
Churms to Parfitt, 0 runs
Churms to Parfitt, 0 runs
Griffiths to Freeborn, 4 runs
Griffiths to Freeborn, 0 runs
Griffiths to Freeborn, 0 runs
Griffiths to Parfitt, 1 run
Griffiths to Freeborn, 1 run
Griffiths to Freeborn, 0 runs
Maund to Parfitt, 4 runs
Maund to Parfitt, 0 runs
Maund to Parfitt, 0 runs
Maund to Parfitt, wide
Maund to Freeborn, bye
Maund to Freeborn, 4 runs
Maund to Parfitt, 1 run
Roberts to Freeborn, leg bye
Roberts to Freeborn, 4 runs
no ball
Roberts to Parfitt, 0 runs
Roberts to Freeborn, 1 run
Roberts to Freeborn, 0 runs
Maund to Freeborn, 1 run
Maund to Parfitt, 1 run
Maund to Parfitt, 0 runs
Maund to Freeborn, 1 run
Maund to Freeborn, 0 runs
Maund to Freeborn, 0 runs
Roberts to Parfitt, 0 runs
Roberts to Parfitt, 0 runs
Roberts to Parfitt, 0 runs
Roberts to Freeborn, 1 run
Roberts to Freeborn, 0 runs
Roberts to Freeborn, 4 runs
Maund to Parfitt, 0 runs
Maund to Parfitt, 4 runs
Maund to Parfitt, 4 runs
Maund to Parfitt, 0 runs
Maund to Freeborn, 1 run
Maund to Parfitt, 1 run
Maund to Parfitt, wide
Roberts to Freeborn, 4 runs
Roberts to Freeborn, 0 runs
Roberts to Freeborn, 0 runs
Roberts to Freeborn, 0 runs
Roberts to Freeborn, 0 runs
Roberts to Freeborn, 0 runs
Maund to Parfitt, 0 runs
Maund to Parfitt, 4 runs
Maund to Freeborn, 1 run
Maund to Freeborn, 0 runs
Maund to Parfitt, 1 run
Maund to Parfitt, 0 runs
Maund to Parfitt, wide
Maund to Parfitt, wide
Roberts to Freeborn, 4 runs
Roberts to Freeborn, 4 runs
Roberts to Freeborn, 0 runs
Roberts to Parfitt, 1 run
Roberts to Parfitt, 0 runs
Roberts to Parfitt, 4 runs
Maund to Freeborn, 0 runs
Maund to Jeanes, appeal, wicket (bowled - Jeanes)
Maund to Jeanes, 0 runs
Maund to Jeanes, 0 runs
Maund to Parfitt, 1 run
Maund to Parfitt, wide
Maund to Jeanes, 1 run
Roberts to Parfitt, 0 runs
Roberts to Parfitt, 0 runs
Roberts to Parfitt, 0 runs
wide
Roberts to Parfitt, 0 runs
Roberts to Parfitt, 0 runs
wide
0 runs
wide
Maund to Parfitt, 0 runs
Maund to Jeanes, 1 run
Maund to Jeanes, wide
Jeanes plays a defensive stroke for one run.
Maund to Jeanes, 0 runs
Maund to Jeanes, 0 runs
Maund to Jeanes, 0 runs