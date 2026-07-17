H2h Durham vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 03.09.2026

List a

DUR
DUR
HAM
HAM
Durham vs Hampshire

T20, T20 Blast, Women

HAMHampshire

129

DURDurham

131

T20, T20 Blast, Women

HAMHampshire

131

DURDurham

128

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

178

HAMHampshire

146
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