Squads Durham vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 03.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Armitage Hollie
all rounder
Adams Georgia
batsman
Dobson Leah
batsman
Bell Lauren
bowler
Filer Lauren
bowler
Bouchier Maia
batsman
Fraser Katherine
bowler
Dattani Naomi
all rounder
Glen Abigail
batsman
Gibb Daisy
no information yet
Heath Bess
wicket keeper
Hardwick Hannah
all rounder
Johnson Trudy
all rounder
Kemp Freya
bowler
Levick Katie
bowler
Lee Ava Georgina
all rounder
Marlow Emma
all rounder
McCaughan Ella
batsman
Robson Harriet
no information yet
Norgrove Abigale
batsman
Rodgers Mia
wicket keeper
Smith Linsey
bowler
Scott Lizzie
bowler
Southby Rhianna
wicket keeper
Thompson Grace
no information yet
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Turner Phoebe
bowler
Sturge Megan
bowler
Turner Sophia
bowler
Sweet Francesca
no information yet
Villiers Mady
bowler
Tulloch Poppy
no information yet
Wilson Tahlia
wicket keeper
Tyson Bex
no information yet
Windsor Emily
batsman
Tyson Rebecca
bowler
Match has not started yet