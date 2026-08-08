Squads Durham vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 03.09.2026

List a

DUR
DUR
HAM
HAM

Playing

DUR
DUR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Dattani Naomi

all rounder

Gibb Daisy

no information yet

Heath Bess

wicket keeper

Hardwick Hannah

all rounder

Johnson Trudy

all rounder

Lee Ava Georgina

all rounder

Marlow Emma

all rounder

Robson Harriet

no information yet

Rodgers Mia

wicket keeper

Southby Rhianna

wicket keeper

Thompson Grace

no information yet

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Sweet Francesca

no information yet

Tulloch Poppy

no information yet

Wilson Tahlia

wicket keeper

Tyson Bex

no information yet

Bench

DUR
DUR
HAM
HAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet