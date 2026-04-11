H2h Durham vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 11.04.2026

List a

DUR
DUR

154

LAT
LAT

303

Durham vs Lancashire Thunder

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

257

LATLancashire Thunder

168

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

149

LATLancashire Thunder

148

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

122

LATLancashire Thunder

140