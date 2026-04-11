Highlights Durham vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 11.04.2026
Ecclestone to Levick, appeal, wicket (run out - Levick)
Ecclestone to Levick, 0 runs
Ecclestone to Levick, 0 runs
Ecclestone to Levick, 0 runs
Ecclestone to Levick, 0 runs
Ecclestone to Levick, 0 runs
Lamb to Turner, 0 runs
Lamb to Turner, 2 runs
Lamb to Levick, 1 run
Lamb to Turner, 1 run
Lamb to Turner, 0 runs
Lamb to Turner, 0 runs
Cross to Turner, 1 run
Cross to Turner, 0 runs
Cross to Turner, 0 runs
Cross to Turner, 0 runs
Cross to Turner, 0 runs
Cross to Turner, 2 runs
Lamb to Levick, 0 runs
Lamb to Turner, 1 run
Lamb to Turner, 0 runs
Cross to Levick, 0 runs
Cross to Levick, 0 runs
Cross to Levick, 0 runs
Cross to Levick, 0 runs
Cross to Levick, 0 runs
Cross to Turner, 1 run
Lamb to Levick, 0 runs
Lamb to Levick, 0 runs
Lamb to Levick, 0 runs
Lamb to Filer, appeal, wicket (caught - Filer)
Lamb to Filer, 0 runs
Lamb to Filer, 0 runs
Potts to Turner, 0 runs
Potts to Turner, 0 runs
Potts to Filer, 1 run
Potts to Turner, bye
Potts to Turner, 0 runs
Potts to Turner, 0 runs
Lamb to Filer, 0 runs
Lamb to Windsor, appeal, wicket (caught - Windsor)
Lamb to Turner, 1 run
Lamb to Turner, 0 runs
Lamb to Windsor, 1 run
Lamb to Windsor, 2 runs
Potts to Turner, 0 runs
Potts to Windsor, 1 run
Potts to Turner, 1 run
Potts to Turner, 0 runs
Potts to Turner, 0 runs
Potts to Windsor, 1 run
Lamb to Windsor, 1 run
Lamb to Fraser, 1 run, appeal, wicket (run out - Fraser)
Lamb to Fraser, 0 runs
Lamb to Turner, appeal, wicket (caught - Turner)
Lamb to Windsor, 1 run
Lamb to Turner, 1 run
Norris to Windsor, 0 runs
Norris to Windsor, 4 runs
Norris to Turner, 1 run
Norris to Windsor, 1 run
Norris to Windsor, 0 runs
Norris to Turner, 1 run
Lamb to Windsor, 0 runs
Lamb to Turner, 1 run
Lamb to Windsor, 1 run
Lamb to Turner, 1 run
Lamb to Windsor, 1 run
Lamb to Turner, 1 run
Norris to Windsor, 0 runs
Norris to Turner, 1 run
Norris to Turner, 0 runs
Norris to Turner, 0 runs
Norris to Turner, 0 runs
Norris to Windsor, 1 run
Lamb to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)
Lamb to Windsor, 1 run
Lamb to Heath, 1 run
Lamb to Windsor, 1 run
Lamb to Heath, 1 run
Lamb to Windsor, 1 run
Norris to Heath, 4 runs
Norris to Heath, 2 runs
Norris to Heath, 0 runs
Norris to Heath, 0 runs
Norris to Windsor, 1 run
Lamb to Windsor, 1 run
Lamb to Windsor, 0 runs
Lamb to Windsor, 2 runs
Lamb to Windsor, 0 runs
Lamb to Windsor, 0 runs
Lamb to Heath, 1 run
FMK Morris to Windsor, 0 runs
FMK Morris to Windsor, 2 runs
FMK Morris to Heath, 1 run
FMK Morris to Windsor, 1 run
FMK Morris to Windsor, 0 runs
FMK Morris to Heath, 3 runs
Ecclestone to Heath, 1 run
Ecclestone to Heath, 0 runs
Ecclestone to Heath, 0 runs
Ecclestone to Windsor, 1 run
Ecclestone to Windsor, 0 runs
Ecclestone to Heath, 1 run
FMK Morris to Windsor, 0 runs
FMK Morris to Windsor, 4 runs
FMK Morris to Windsor, 4 runs
FMK Morris to Windsor, 0 runs
FMK Morris to Windsor, 0 runs
FMK Morris to Windsor, 2 runs
Ecclestone to Heath, 0 runs
Ecclestone to Windsor, 1 run
Ecclestone to Windsor, 0 runs
Ecclestone to Windsor, 0 runs
Ecclestone to Windsor, 0 runs
Ecclestone to Windsor, 0 runs
FMK Morris to Heath, 0 runs
FMK Morris to Windsor, 1 run
FMK Morris to Heath, 1 run
FMK Morris to Heath, 4 runs
FMK Morris to Heath, 0 runs
FMK Morris to Windsor, 1 run
Ecclestone to Heath, 0 runs
Ecclestone to Heath, 0 runs
Ecclestone to Heath, 0 runs
Ecclestone to Windsor, 1 run
Ecclestone to Heath, leg bye
Ecclestone to Windsor, 1 run
Potts to Heath, 0 runs
Potts to Heath, 0 runs
Potts to Heath, 0 runs
Potts to Heath, 0 runs
Potts to Heath, 4 runs
Ecclestone to Windsor, 0 runs
Ecclestone to Heath, 1 run
Ecclestone to Heath, 0 runs
Ecclestone to Heath, 0 runs
Ecclestone to Heath, 0 runs
Ecclestone to Heath, 0 runs
Potts to Windsor, 0 runs
Potts to Heath, 1 run
Potts to Heath, 0 runs
Potts to Heath, 2 runs
Potts to Heath, 0 runs
Potts to Windsor, 1 run
Ecclestone to Armitage, appeal, wicket (caught - Armitage)
Ecclestone to Armitage, 0 runs
Ecclestone to Windsor, 1 run
Ecclestone to Windsor, 0 runs
Ecclestone to Windsor, 0 runs
Ecclestone to Windsor, 0 runs
Potts to Armitage, 2 runs
Potts to Windsor, 1 run
Potts to Windsor, 0 runs
Potts to Armitage, 1 run
Potts to Windsor, 1 run
Potts to Armitage, 1 run
Ecclestone to Windsor, 0 runs
Ecclestone to Armitage, 1 run
Ecclestone to Windsor, 1 run
Ecclestone to Windsor, 0 runs
Ecclestone to Windsor, 0 runs
Ecclestone to Armitage, leg bye
Potts to Windsor, 0 runs
Potts to Villiers, appeal, wicket (bowled - Villiers)
Potts to Villiers, 0 runs
Potts to Villiers, 0 runs
Potts to Armitage, 1 run
Potts to Armitage, 0 runs
Ecclestone to Villiers, 0 runs
Ecclestone to Villiers, 0 runs
Ecclestone to Villiers, 0 runs
Ecclestone to Villiers, 0 runs
Ecclestone to Marlow, appeal, wicket (caught - Marlow)
Ecclestone to Marlow, 2 leg byes
Potts to Armitage, 0 runs
Potts to Marlow, 1 run
Potts to Marlow, 0 runs
Potts to Marlow, 0 runs
Potts to Marlow, 0 runs
Potts to Armitage, 1 run
Cross to Marlow, 0 runs
Cross to Marlow, 0 runs
Cross to Marlow, 0 runs
Cross to Marlow, 2 runs
Cross to Marlow, 0 runs
Cross to Marlow, 0 runs
Norris to Armitage, 4 runs
Norris to Armitage, 0 runs
Norris to Armitage, wide
Norris to Armitage, 0 runs
Norris to Armitage, 2 runs
Norris to Armitage, 0 runs
Norris to Armitage, 0 runs
Cross to Marlow, 0 runs
Cross to Marlow, 0 runs
Cross to Marlow, 0 runs
Cross to Marlow, 0 runs
Cross to Marlow, 0 runs
Cross to Marlow, 4 runs
Norris to Armitage, 0 runs
Norris to Marlow, 1 run
Norris to Marlow, 0 runs
Norris to Marlow, 0 runs
Norris to Marlow, 0 runs
Norris to Marlow, 0 runs
Cross to Armitage, 4 runs
Cross to Armitage, 0 runs
Cross to Armitage, 4 runs
Cross to Armitage, 0 runs
Cross to Marlow, 1 run
Cross to Marlow, 0 runs
Norris to Armitage, 0 runs
Norris to Armitage, 0 runs
Norris to Armitage, 2 runs
Norris to Armitage, 0 runs
Norris to Wilson, appeal, wicket (bowled - Wilson)
Norris to Wilson, 0 runs
Cross to Marlow, 0 runs
Cross to Marlow, 0 runs
Cross to Marlow, 0 runs
Cross to Wilson, 1 run
Cross to Wilson, 0 runs
Cross to Marlow, 3 runs
Norris to Wilson, 0 runs
Norris to Wilson, 0 runs
Norris to Wilson, 2 runs
Norris to Wilson, 0 runs
Norris to Marlow, 3 runs
Norris to Marlow, 0 runs
Cross to Marlow, 1 run
Cross to Marlow, 4 runs
Cross to Wilson, 1 run
Cross to Wilson, 4 leg byes
Cross to Wilson, 0 runs
Cross to Wilson, 0 runs
Cross to Wilson, wide
Fraser to Seren Smale, 1 run
Fraser to Norris, 1 run
Fraser to Seren Smale, 1 run
Fraser to Norris, 1 run
Fraser to Ecclestone, wicket (lbw - Ecclestone)
Fraser to Cross, appeal, wicket (bowled - Cross)
Turner to Cross, 1 run
Turner to Cross, wide
Turner to Lister, appeal, wicket (bowled - Lister)
Turner to Lister, 4 runs
Turner to Seren Smale, 1 run
Turner to Lister, 1 run
Turner to FMK Morris, appeal, wicket (bowled - FMK Morris)
Fraser to FMK Morris, 1 run
Fraser to Threlkeld, appeal, wicket (bowled - Threlkeld)
Fraser to Seren Smale, 1 run
Fraser to Seren Smale, 0 runs
Fraser to Threlkeld, 1 run
Fraser to Threlkeld, 2 runs
Fraser to Threlkeld, wide
Turner to Threlkeld, 1 run
Turner to Threlkeld, 2 runs
Turner to Threlkeld, 4 runs
Turner to Seren Smale, 1 run
Turner to Threlkeld, 1 run
Turner to Threlkeld, 2 runs
Levick to Threlkeld, 1 run
Levick to Seren Smale, 1 run
Levick to Threlkeld, 1 run
Levick to Threlkeld, 0 runs
Levick to Seren Smale, 1 run
Levick to Seren Smale, 4 runs
Turner to Lewis, appeal, wicket (bowled - Lewis)
Turner to Seren Smale, 1 run
Turner to Seren Smale, 0 runs
Turner to Seren Smale, wide
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Seren Smale, 1 run
Turner to Lewis, 1 run
Villiers to Seren Smale, 2 runs
Villiers to Lewis, 1 run
Villiers to Lewis, 2 runs
Villiers to Lewis, 2 runs
Villiers to Lewis, 4 runs
Villiers to Lewis, 4 runs
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Lewis, 2 runs
Turner to Seren Smale, 1 run
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Seren Smale, 1 run
Turner to Seren Smale, 4 runs
Turner to Seren Smale, 1 run
Turner to Seren Smale, 0 runs
Turner to Seren Smale, 0 runs
Turner to Seren Smale, 0 runs
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Seren Smale, 1 run
Levick to Lewis, 0 runs
Levick to Lewis, 4 runs
Levick to Lewis, 4 runs
Levick to Seren Smale, 1 run
Levick to Lewis, 1 run
Levick to Seren Smale, 1 run
Villiers to Lewis, 4 runs
Villiers to Lewis, 0 runs
Villiers to Seren Smale, 1 run
Villiers to Seren Smale, 0 runs
Villiers to Lewis, 1 run
Villiers to Seren Smale, 1 run
Levick to Seren Smale, 1 run
Levick to Seren Smale, 0 runs
Levick to Seren Smale, 2 runs
Levick to Seren Smale, 0 runs
Levick to Seren Smale, 0 runs
Levick to Seren Smale, 0 runs
Villiers to Seren Smale, 1 run
Villiers to Seren Smale, 0 runs
Villiers to Seren Smale, 0 runs
Villiers to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)
Villiers to Lewis, 1 run
Villiers to E Jones, 1 run
Turner to E Jones, 1 run
Turner to Lewis, 1 run
Turner to E Jones, 1 run
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Lewis, 2 runs
Turner to Lewis, 0 runs
Villiers to Lewis, 1 run
Villiers to E Jones, 1 run
Villiers to E Jones, 0 runs
Villiers to E Jones, wide
Villiers to E Jones, 0 runs
Villiers to Lewis, 1 run
Villiers to Lewis, 4 runs
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Lewis, 2 runs
Turner to Lewis, wide
Turner to E Jones, 1 run
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to Lewis, 1 run
Turner to E Jones, 1 run
Villiers to Lewis, 0 runs
Villiers to Lewis, 0 runs
Villiers to Lewis, 4 runs
Villiers to Lewis, 0 runs
Villiers to Lewis, 4 runs
Villiers to E Jones, 1 run
Turner to E Jones, 1 run
Turner to E Jones, 4 runs
Turner to E Jones, 2 runs
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Lewis, 0 runs
Turner to E Jones, 1 run
Levick to E Jones, 1 run
Levick to Lewis, 1 run
Turner to E Jones, 2 runs
Levick to E Jones, 2 runs
Levick to E Jones, 0 runs
Levick to Lewis, 1 run
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Lewis, 0 runs
Turner to Lewis, wide
Turner to E Jones, 1 run
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Lewis, 0 runs
Levick to Lewis, 1 run
Levick to E Jones, 1 run
Levick to E Jones, 0 runs
Levick to E Jones, 2 runs
Levick to Lewis, 1 run
Levick to Lewis, wide
Levick to Lewis, 2 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Lewis, 0 runs
Turner to Lewis, 0 runs
Fraser to E Jones, 0 runs
Fraser to E Jones, 0 runs
Fraser to E Jones, 0 runs
Fraser to Lewis, 1 run
Fraser to Lewis, 4 runs
Fraser to Lewis, 4 runs
Turner to E Jones, 2 runs
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Lewis, 2 runs
Turner to Lewis, 2 runs
Turner to E Jones, 1 run
Turner to E Jones, 0 runs
Fraser to E Jones, 1 run
Fraser to E Jones, 0 runs
Fraser to Lewis, 1 run
Fraser to E Jones, 1 run
Fraser to E Jones, 0 runs
Fraser to Lewis, 1 run
Turner to E Jones, 4 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Lewis, 0 runs
Fraser to Lewis, 1 run
Fraser to Lewis, 0 runs
Fraser to Lewis, 0 runs
Fraser to Lewis, 0 runs
Fraser to Lewis, 0 runs
Fraser to E Jones, 1 run
Levick to Lewis, 2 runs
Levick to Lewis, 0 runs
Levick to Lewis, 4 runs
Levick to Lewis, 0 runs
Levick to Lewis, 4 runs
Levick to E Jones, 1 run
Fraser to E Jones, 1 run
Fraser to E Jones, 0 runs
Fraser to E Jones, 0 runs
Fraser to E Jones, 0 runs
Fraser to Lewis, 1 run
Fraser to Lewis, 0 runs
Levick to E Jones, 0 runs
Levick to Lewis, 1 run
Levick to Lewis, 0 runs
Levick to E Jones, 1 run
Levick to E Jones, 2 leg byes
Levick to E Jones, 4 runs
Fraser to Lewis, 0 runs
Fraser to Lewis, 0 runs
Fraser to Lewis, 0 runs
Fraser to Lewis, 0 runs
Fraser to E Jones, 1 run
Fraser to E Jones, 4 runs
Levick to Lewis, 0 runs
Levick to Lewis, 0 runs
Levick to Lewis, 0 runs
Levick to Lewis, 0 runs
Levick to Lewis, 0 runs
Levick to E Jones, 1 run
Filer to E Jones, 1 run
Filer to E Jones, wide
Filer to Lewis, bye
Filer to Lewis, 0 runs
Filer to E Jones, 1 run
Filer to E Jones, 0 runs
Filer to E Jones, 4 runs
Levick to Lewis, 0 runs
Levick to E Jones, 3 runs
Levick to E Jones, 2 runs
Levick to E Jones, 0 runs
Levick to Lewis, 1 run
Levick to Lewis, 2 runs
Filer to Lewis, 1 run
Filer to Lewis, 0 runs
Filer to Lewis, 0 runs
Filer to E Jones, bye
Filer to Lewis, 1 run
Filer to E Jones, 1 run
Filer to E Jones, wide
Turner to Lewis, 0 runs
Turner to Lewis, 4 runs
Turner to Lewis, 4 runs
Turner to Lewis, 0 runs
Turner to E Jones, 1 run
Turner to E Jones, 0 runs
Villiers to E Jones, leg bye
Villiers to E Jones, 0 runs
Villiers to Lewis, 1 run
Villiers to E Jones, 1 run
Villiers to E Jones, 0 runs
Villiers to E Jones, 0 runs
Turner to Lewis, 0 runs
Turner to E Jones, 1 run
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Villiers to E Jones, leg bye
Villiers to E Jones, 0 runs
Villiers to E Jones, 0 runs
Villiers to Lewis, 1 run
Villiers to E Jones, leg bye
Villiers to Lewis, 1 run
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Villiers to Lewis, 0 runs
Villiers to Lewis, 0 runs
Villiers to E Jones, 1 run
Villiers to Lewis, 3 runs
Villiers to Lewis, 0 runs
Villiers to Lewis, 4 runs
Villiers to Lewis, wide
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Lewis, 2 runs
Turner to Lewis, 0 runs
Turner to Lewis, 0 runs
Turner to Lewis, 0 runs
Turner to Lewis, 0 runs
Filer to E Jones, 0 runs
Filer to E Jones, 2 runs
Filer to E Jones, 0 runs
Filer to E Jones, wide
Filer to E Jones, 0 runs
Filer to Lewis, 1 run
Filer to Lewis, 0 runs
Turner to Lewis, 1 run
Turner to Lewis, 4 runs
Turner to Lewis, 0 runs
Turner to Lewis, 2 runs
Turner to Lamb, appeal, wicket (caught - Lamb)
Turner to Lamb, wide
Turner to E Jones, 1 run
Filer to Lamb, 4 runs
Filer to E Jones, 1 run
Filer to E Jones, 4 runs
Filer to E Jones, wide
Filer to E Jones, 0 runs
Filer to E Jones, 0 runs
Filer to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 1 run
Turner to E Jones, 4 runs
Turner to E Jones, wide
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, wide
Turner to E Jones, 2 runs
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, wide
Turner to Lamb, leg bye
Filer to E Jones, 0 runs
Filer to Lamb, 1 run
Filer to Lamb, 0 runs
Filer to Lamb, 0 runs
Filer to Lamb, 0 runs
Filer to Lamb, 0 runs
Filer to Lamb, 5 wides
Turner to E Jones, 4 runs
Turner to Lamb, 1 run
Turner to Lamb, 0 runs
Turner to E Jones, 1 run
Turner to E Jones, 0 runs
Turner to E Jones, 0 runs