Highlights Durham vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 11.04.2026

List a

DUR
DUR

154

LAT
LAT

303

39.6
W

Ecclestone to Levick, appeal, wicket (run out - Levick)

39.5
.

Ecclestone to Levick, 0 runs

39.4
.

Ecclestone to Levick, 0 runs

39.3
.

Ecclestone to Levick, 0 runs

39.2
.

Ecclestone to Levick, 0 runs

39.1
.

Ecclestone to Levick, 0 runs

38.6
.

Lamb to Turner, 0 runs

38.5
2

Lamb to Turner, 2 runs

38.4
1

Lamb to Levick, 1 run

38.3
1

Lamb to Turner, 1 run

38.2
.

Lamb to Turner, 0 runs

38.1
.

Lamb to Turner, 0 runs

37.6
1

Cross to Turner, 1 run

37.5
.

Cross to Turner, 0 runs

37.4
.

Cross to Turner, 0 runs

37.3
.

Cross to Turner, 0 runs

37.2
.

Cross to Turner, 0 runs

37.1
2

Cross to Turner, 2 runs

36.3
.

Lamb to Levick, 0 runs

36.2
1

Lamb to Turner, 1 run

36.1
.

Lamb to Turner, 0 runs

35.6
.

Cross to Levick, 0 runs

35.5
.

Cross to Levick, 0 runs

35.4
.

Cross to Levick, 0 runs

35.3
.

Cross to Levick, 0 runs

35.2
.

Cross to Levick, 0 runs

35.1
1

Cross to Turner, 1 run

34.6
.

Lamb to Levick, 0 runs

34.5
.

Lamb to Levick, 0 runs

34.4
.

Lamb to Levick, 0 runs

34.3
W

Lamb to Filer, appeal, wicket (caught - Filer)

34.2
.

Lamb to Filer, 0 runs

34.1
.

Lamb to Filer, 0 runs

33.6
.

Potts to Turner, 0 runs

33.5
.

Potts to Turner, 0 runs

33.4
1

Potts to Filer, 1 run

33.3
1

Potts to Turner, bye

33.2
.

Potts to Turner, 0 runs

33.1
.

Potts to Turner, 0 runs

32.6
.

Lamb to Filer, 0 runs

32.5
W

Lamb to Windsor, appeal, wicket (caught - Windsor)

32.4
1

Lamb to Turner, 1 run

32.3
.

Lamb to Turner, 0 runs

32.2
1

Lamb to Windsor, 1 run

32.1
2

Lamb to Windsor, 2 runs

31.6
.

Potts to Turner, 0 runs

31.5
1

Potts to Windsor, 1 run

31.4
1

Potts to Turner, 1 run

31.3
.

Potts to Turner, 0 runs

31.2
.

Potts to Turner, 0 runs

31.1
1

Potts to Windsor, 1 run

30.6
1

Lamb to Windsor, 1 run

30.5
W

Lamb to Fraser, 1 run, appeal, wicket (run out - Fraser)

30.4
.

Lamb to Fraser, 0 runs

30.3
W

Lamb to Turner, appeal, wicket (caught - Turner)

30.2
1

Lamb to Windsor, 1 run

30.1
1

Lamb to Turner, 1 run

29.6
.

Norris to Windsor, 0 runs

29.5
4

Norris to Windsor, 4 runs

29.4
1

Norris to Turner, 1 run

29.3
1

Norris to Windsor, 1 run

29.2
.

Norris to Windsor, 0 runs

29.1
1

Norris to Turner, 1 run

28.6
.

Lamb to Windsor, 0 runs

28.5
1

Lamb to Turner, 1 run

28.4
1

Lamb to Windsor, 1 run

28.3
1

Lamb to Turner, 1 run

28.2
1

Lamb to Windsor, 1 run

28.1
1

Lamb to Turner, 1 run

27.6
.

Norris to Windsor, 0 runs

27.5
1

Norris to Turner, 1 run

27.4
.

Norris to Turner, 0 runs

27.3
.

Norris to Turner, 0 runs

27.2
.

Norris to Turner, 0 runs

27.1
1

Norris to Windsor, 1 run

26.6
W

Lamb to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)

26.5
1

Lamb to Windsor, 1 run

26.4
1

Lamb to Heath, 1 run

26.3
1

Lamb to Windsor, 1 run

26.2
1

Lamb to Heath, 1 run

26.1
1

Lamb to Windsor, 1 run

25.6
4

Norris to Heath, 4 runs

25.5
2

Norris to Heath, 2 runs

25.4
.

Norris to Heath, 0 runs

25.3
.

Norris to Heath, 0 runs

25.1
1

Norris to Windsor, 1 run

24.6
1

Lamb to Windsor, 1 run

24.5
.

Lamb to Windsor, 0 runs

24.4
2

Lamb to Windsor, 2 runs

24.3
.

Lamb to Windsor, 0 runs

24.2
.

Lamb to Windsor, 0 runs

24.1
1

Lamb to Heath, 1 run

23.6
.

FMK Morris to Windsor, 0 runs

23.5
2

FMK Morris to Windsor, 2 runs

23.4
1

FMK Morris to Heath, 1 run

23.3
1

FMK Morris to Windsor, 1 run

23.2
.

FMK Morris to Windsor, 0 runs

23.1
3

FMK Morris to Heath, 3 runs

22.6
1

Ecclestone to Heath, 1 run

22.5
.

Ecclestone to Heath, 0 runs

22.4
.

Ecclestone to Heath, 0 runs

22.3
1

Ecclestone to Windsor, 1 run

22.2
.

Ecclestone to Windsor, 0 runs

22.1
1

Ecclestone to Heath, 1 run

21.6
.

FMK Morris to Windsor, 0 runs

21.5
4

FMK Morris to Windsor, 4 runs

21.4
4

FMK Morris to Windsor, 4 runs

21.3
.

FMK Morris to Windsor, 0 runs

21.2
.

FMK Morris to Windsor, 0 runs

21.1
2

FMK Morris to Windsor, 2 runs

20.6
.

Ecclestone to Heath, 0 runs

20.5
1

Ecclestone to Windsor, 1 run

20.4
.

Ecclestone to Windsor, 0 runs

20.3
.

Ecclestone to Windsor, 0 runs

20.2
.

Ecclestone to Windsor, 0 runs

20.1
.

Ecclestone to Windsor, 0 runs

19.6
.

FMK Morris to Heath, 0 runs

19.5
1

FMK Morris to Windsor, 1 run

19.4
1

FMK Morris to Heath, 1 run

19.3
4

FMK Morris to Heath, 4 runs

19.2
.

FMK Morris to Heath, 0 runs

19.1
1

FMK Morris to Windsor, 1 run

18.6
.

Ecclestone to Heath, 0 runs

18.5
.

Ecclestone to Heath, 0 runs

18.4
.

Ecclestone to Heath, 0 runs

18.3
1

Ecclestone to Windsor, 1 run

18.2
1

Ecclestone to Heath, leg bye

18.1
1

Ecclestone to Windsor, 1 run

17.6
.

Potts to Heath, 0 runs

17.5
.

Potts to Heath, 0 runs

17.4
.

Potts to Heath, 0 runs

17.3
.

Potts to Heath, 0 runs

17.1
4

Potts to Heath, 4 runs

16.6
.

Ecclestone to Windsor, 0 runs

16.5
1

Ecclestone to Heath, 1 run

16.4
.

Ecclestone to Heath, 0 runs

16.3
.

Ecclestone to Heath, 0 runs

16.2
.

Ecclestone to Heath, 0 runs

16.1
.

Ecclestone to Heath, 0 runs

15.6
.

Potts to Windsor, 0 runs

15.5
1

Potts to Heath, 1 run

15.4
.

Potts to Heath, 0 runs

15.3
2

Potts to Heath, 2 runs

15.2
.

Potts to Heath, 0 runs

15.1
1

Potts to Windsor, 1 run

14.6
W

Ecclestone to Armitage, appeal, wicket (caught - Armitage)

14.5
.

Ecclestone to Armitage, 0 runs

14.4
1

Ecclestone to Windsor, 1 run

14.3
.

Ecclestone to Windsor, 0 runs

14.2
.

Ecclestone to Windsor, 0 runs

14.1
.

Ecclestone to Windsor, 0 runs

13.6
2

Potts to Armitage, 2 runs

13.5
1

Potts to Windsor, 1 run

13.4
.

Potts to Windsor, 0 runs

13.3
1

Potts to Armitage, 1 run

13.2
1

Potts to Windsor, 1 run

13.1
1

Potts to Armitage, 1 run

12.6
.

Ecclestone to Windsor, 0 runs

12.5
1

Ecclestone to Armitage, 1 run

12.4
1

Ecclestone to Windsor, 1 run

12.3
.

Ecclestone to Windsor, 0 runs

12.2
.

Ecclestone to Windsor, 0 runs

12.1
1

Ecclestone to Armitage, leg bye

11.6
.

Potts to Windsor, 0 runs

11.5
W

Potts to Villiers, appeal, wicket (bowled - Villiers)

11.4
.

Potts to Villiers, 0 runs

11.3
.

Potts to Villiers, 0 runs

11.2
1

Potts to Armitage, 1 run

11.1
.

Potts to Armitage, 0 runs

10.6
.

Ecclestone to Villiers, 0 runs

10.5
.

Ecclestone to Villiers, 0 runs

10.4
.

Ecclestone to Villiers, 0 runs

10.3
.

Ecclestone to Villiers, 0 runs

10.2
W

Ecclestone to Marlow, appeal, wicket (caught - Marlow)

10.1
2

Ecclestone to Marlow, 2 leg byes

9.6
.

Potts to Armitage, 0 runs

9.5
1

Potts to Marlow, 1 run

9.4
.

Potts to Marlow, 0 runs

9.3
.

Potts to Marlow, 0 runs

9.2
.

Potts to Marlow, 0 runs

9.1
1

Potts to Armitage, 1 run

8.6
.

Cross to Marlow, 0 runs

8.5
.

Cross to Marlow, 0 runs

8.4
.

Cross to Marlow, 0 runs

8.3
2

Cross to Marlow, 2 runs

8.2
.

Cross to Marlow, 0 runs

8.1
.

Cross to Marlow, 0 runs

7.6
4

Norris to Armitage, 4 runs

7.5
.

Norris to Armitage, 0 runs

7.5
1

Norris to Armitage, wide

7.4
.

Norris to Armitage, 0 runs

7.3
2

Norris to Armitage, 2 runs

7.2
.

Norris to Armitage, 0 runs

7.1
.

Norris to Armitage, 0 runs

6.6
.

Cross to Marlow, 0 runs

6.5
.

Cross to Marlow, 0 runs

6.4
.

Cross to Marlow, 0 runs

6.3
.

Cross to Marlow, 0 runs

6.2
.

Cross to Marlow, 0 runs

6.1
4

Cross to Marlow, 4 runs

5.6
.

Norris to Armitage, 0 runs

5.5
1

Norris to Marlow, 1 run

5.4
.

Norris to Marlow, 0 runs

5.3
.

Norris to Marlow, 0 runs

5.2
.

Norris to Marlow, 0 runs

5.1
.

Norris to Marlow, 0 runs

4.6
4

Cross to Armitage, 4 runs

4.5
.

Cross to Armitage, 0 runs

4.4
4

Cross to Armitage, 4 runs

4.3
.

Cross to Armitage, 0 runs

4.2
1

Cross to Marlow, 1 run

4.1
.

Cross to Marlow, 0 runs

3.6
.

Norris to Armitage, 0 runs

3.5
.

Norris to Armitage, 0 runs

3.4
2

Norris to Armitage, 2 runs

3.3
.

Norris to Armitage, 0 runs

3.2
W

Norris to Wilson, appeal, wicket (bowled - Wilson)

3.1
.

Norris to Wilson, 0 runs

2.6
.

Cross to Marlow, 0 runs

2.5
.

Cross to Marlow, 0 runs

2.4
.

Cross to Marlow, 0 runs

2.3
1

Cross to Wilson, 1 run

2.2
.

Cross to Wilson, 0 runs

2.1
3

Cross to Marlow, 3 runs

1.6
.

Norris to Wilson, 0 runs

1.5
.

Norris to Wilson, 0 runs

1.4
2

Norris to Wilson, 2 runs

1.3
.

Norris to Wilson, 0 runs

1.2
3

Norris to Marlow, 3 runs

1.1
.

Norris to Marlow, 0 runs

0.6
1

Cross to Marlow, 1 run

0.5
4

Cross to Marlow, 4 runs

0.4
1

Cross to Wilson, 1 run

0.3
4

Cross to Wilson, 4 leg byes

0.2
.

Cross to Wilson, 0 runs

0.1
.

Cross to Wilson, 0 runs

0.1
1

Cross to Wilson, wide

47.6
1

Fraser to Seren Smale, 1 run

47.5
1

Fraser to Norris, 1 run

47.4
1

Fraser to Seren Smale, 1 run

47.3
1

Fraser to Norris, 1 run

47.2
W

Fraser to Ecclestone, wicket (lbw - Ecclestone)

47.1
W

Fraser to Cross, appeal, wicket (bowled - Cross)

46.6
1

Turner to Cross, 1 run

46.6
1

Turner to Cross, wide

46.5
W

Turner to Lister, appeal, wicket (bowled - Lister)

46.4
4

Turner to Lister, 4 runs

46.3
1

Turner to Seren Smale, 1 run

46.2
1

Turner to Lister, 1 run

46.1
W

Turner to FMK Morris, appeal, wicket (bowled - FMK Morris)

45.6
1

Fraser to FMK Morris, 1 run

45.5
W

Fraser to Threlkeld, appeal, wicket (bowled - Threlkeld)

45.4
1

Fraser to Seren Smale, 1 run

45.3
.

Fraser to Seren Smale, 0 runs

45.2
1

Fraser to Threlkeld, 1 run

45.1
2

Fraser to Threlkeld, 2 runs

45.1
1

Fraser to Threlkeld, wide

44.6
1

Turner to Threlkeld, 1 run

44.5
2

Turner to Threlkeld, 2 runs

44.4
4

Turner to Threlkeld, 4 runs

44.3
1

Turner to Seren Smale, 1 run

44.2
1

Turner to Threlkeld, 1 run

44.1
2

Turner to Threlkeld, 2 runs

43.6
1

Levick to Threlkeld, 1 run

43.5
1

Levick to Seren Smale, 1 run

43.4
1

Levick to Threlkeld, 1 run

43.3
.

Levick to Threlkeld, 0 runs

43.2
1

Levick to Seren Smale, 1 run

43.1
4

Levick to Seren Smale, 4 runs

42.6
W

Turner to Lewis, appeal, wicket (bowled - Lewis)

42.5
1

Turner to Seren Smale, 1 run

42.4
.

Turner to Seren Smale, 0 runs

42.4
1

Turner to Seren Smale, wide

42.3
1

Turner to Lewis, 1 run

42.2
1

Turner to Seren Smale, 1 run

42.1
1

Turner to Lewis, 1 run

41.6
2

Villiers to Seren Smale, 2 runs

41.5
1

Villiers to Lewis, 1 run

41.4
2

Villiers to Lewis, 2 runs

41.3
2

Villiers to Lewis, 2 runs

41.2
4

Villiers to Lewis, 4 runs

41.1
4

Villiers to Lewis, 4 runs

40.6
1

Turner to Lewis, 1 run

40.5
2

Turner to Lewis, 2 runs

40.4
1

Turner to Seren Smale, 1 run

40.3
1

Turner to Lewis, 1 run

40.2
1

Turner to Seren Smale, 1 run

40.1
4

Turner to Seren Smale, 4 runs

39.6
1

Turner to Seren Smale, 1 run

39.5
.

Turner to Seren Smale, 0 runs

39.4
.

Turner to Seren Smale, 0 runs

39.3
.

Turner to Seren Smale, 0 runs

39.2
1

Turner to Lewis, 1 run

39.1
1

Turner to Seren Smale, 1 run

38.6
.

Levick to Lewis, 0 runs

38.5
4

Levick to Lewis, 4 runs

38.4
4

Levick to Lewis, 4 runs

38.3
1

Levick to Seren Smale, 1 run

38.2
1

Levick to Lewis, 1 run

38.1
1

Levick to Seren Smale, 1 run

37.6
4

Villiers to Lewis, 4 runs

37.5
.

Villiers to Lewis, 0 runs

37.4
1

Villiers to Seren Smale, 1 run

37.3
.

Villiers to Seren Smale, 0 runs

37.2
1

Villiers to Lewis, 1 run

37.1
1

Villiers to Seren Smale, 1 run

36.6
1

Levick to Seren Smale, 1 run

36.5
.

Levick to Seren Smale, 0 runs

36.4
2

Levick to Seren Smale, 2 runs

36.3
.

Levick to Seren Smale, 0 runs

36.2
.

Levick to Seren Smale, 0 runs

36.1
.

Levick to Seren Smale, 0 runs

35.6
1

Villiers to Seren Smale, 1 run

35.5
.

Villiers to Seren Smale, 0 runs

35.4
.

Villiers to Seren Smale, 0 runs

35.3
W

Villiers to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)

35.2
1

Villiers to Lewis, 1 run

35.1
1

Villiers to E Jones, 1 run

34.6
1

Turner to E Jones, 1 run

34.5
1

Turner to Lewis, 1 run

34.4
1

Turner to E Jones, 1 run

34.3
1

Turner to Lewis, 1 run

34.2
2

Turner to Lewis, 2 runs

34.1
.

Turner to Lewis, 0 runs

33.6
1

Villiers to Lewis, 1 run

33.5
1

Villiers to E Jones, 1 run

33.4
.

Villiers to E Jones, 0 runs

33.4
1

Villiers to E Jones, wide

33.3
.

Villiers to E Jones, 0 runs

33.2
1

Villiers to Lewis, 1 run

33.1
4

Villiers to Lewis, 4 runs

32.6
1

Turner to Lewis, 1 run

32.5
2

Turner to Lewis, 2 runs

32.5
1

Turner to Lewis, wide

32.4
1

Turner to E Jones, 1 run

32.3
.

Turner to E Jones, 0 runs

32.2
1

Turner to Lewis, 1 run

32.1
1

Turner to E Jones, 1 run

31.6
.

Villiers to Lewis, 0 runs

31.5
.

Villiers to Lewis, 0 runs

31.4
4

Villiers to Lewis, 4 runs

31.3
.

Villiers to Lewis, 0 runs

31.2
4

Villiers to Lewis, 4 runs

31.1
1

Villiers to E Jones, 1 run

30.6
1

Turner to E Jones, 1 run

30.5
4

Turner to E Jones, 4 runs

30.4
2

Turner to E Jones, 2 runs

30.3
1

Turner to Lewis, 1 run

30.2
.

Turner to Lewis, 0 runs

30.1
1

Turner to E Jones, 1 run

29.6
1

Levick to E Jones, 1 run

29.5
1

Levick to Lewis, 1 run

29.4
1

Turner to E Jones, 2 runs

29.3
2

Levick to E Jones, 2 runs

29.2
.

Levick to E Jones, 0 runs

29.1
1

Levick to Lewis, 1 run

28.6
.

Turner to E Jones, 0 runs

28.5
1

Turner to Lewis, 1 run

28.4
.

Turner to Lewis, 0 runs

28.4
1

Turner to Lewis, wide

28.3
1

Turner to E Jones, 1 run

28.2
1

Turner to Lewis, 1 run

28.1
.

Turner to Lewis, 0 runs

27.6
1

Levick to Lewis, 1 run

27.5
1

Levick to E Jones, 1 run

27.4
.

Levick to E Jones, 0 runs

27.3
2

Levick to E Jones, 2 runs

27.2
1

Levick to Lewis, 1 run

27.2
1

Levick to Lewis, wide

27.1
2

Levick to Lewis, 2 runs

26.6
.

Turner to E Jones, 0 runs

26.5
.

Turner to E Jones, 0 runs

26.4
.

Turner to E Jones, 0 runs

26.3
1

Turner to Lewis, 1 run

26.2
.

Turner to Lewis, 0 runs

26.1
.

Turner to Lewis, 0 runs

25.6
.

Fraser to E Jones, 0 runs

25.5
.

Fraser to E Jones, 0 runs

25.4
.

Fraser to E Jones, 0 runs

25.3
1

Fraser to Lewis, 1 run

25.2
4

Fraser to Lewis, 4 runs

25.1
4

Fraser to Lewis, 4 runs

24.6
2

Turner to E Jones, 2 runs

24.5
1

Turner to Lewis, 1 run

24.4
2

Turner to Lewis, 2 runs

24.3
2

Turner to Lewis, 2 runs

24.2
1

Turner to E Jones, 1 run

24.1
.

Turner to E Jones, 0 runs

23.6
1

Fraser to E Jones, 1 run

23.5
.

Fraser to E Jones, 0 runs

23.4
1

Fraser to Lewis, 1 run

23.3
1

Fraser to E Jones, 1 run

23.2
.

Fraser to E Jones, 0 runs

23.1
1

Fraser to Lewis, 1 run

22.6
4

Turner to E Jones, 4 runs

22.5
.

Turner to E Jones, 0 runs

22.4
.

Turner to E Jones, 0 runs

22.3
.

Turner to E Jones, 0 runs

22.2
1

Turner to Lewis, 1 run

22.1
.

Turner to Lewis, 0 runs

21.6
1

Fraser to Lewis, 1 run

21.5
.

Fraser to Lewis, 0 runs

21.4
.

Fraser to Lewis, 0 runs

21.3
.

Fraser to Lewis, 0 runs

21.2
.

Fraser to Lewis, 0 runs

21.1
1

Fraser to E Jones, 1 run

20.6
2

Levick to Lewis, 2 runs

20.5
.

Levick to Lewis, 0 runs

20.4
4

Levick to Lewis, 4 runs

20.3
.

Levick to Lewis, 0 runs

20.2
4

Levick to Lewis, 4 runs

20.1
1

Levick to E Jones, 1 run

19.6
1

Fraser to E Jones, 1 run

19.5
.

Fraser to E Jones, 0 runs

19.4
.

Fraser to E Jones, 0 runs

19.3
.

Fraser to E Jones, 0 runs

19.2
1

Fraser to Lewis, 1 run

19.1
.

Fraser to Lewis, 0 runs

18.6
.

Levick to E Jones, 0 runs

18.5
1

Levick to Lewis, 1 run

18.4
.

Levick to Lewis, 0 runs

18.3
1

Levick to E Jones, 1 run

18.2
2

Levick to E Jones, 2 leg byes

18.1
4

Levick to E Jones, 4 runs

17.6
.

Fraser to Lewis, 0 runs

17.5
.

Fraser to Lewis, 0 runs

17.4
.

Fraser to Lewis, 0 runs

17.3
.

Fraser to Lewis, 0 runs

17.2
1

Fraser to E Jones, 1 run

17.1
4

Fraser to E Jones, 4 runs

16.6
.

Levick to Lewis, 0 runs

16.5
.

Levick to Lewis, 0 runs

16.4
.

Levick to Lewis, 0 runs

16.3
.

Levick to Lewis, 0 runs

16.2
.

Levick to Lewis, 0 runs

16.1
1

Levick to E Jones, 1 run

15.6
1

Filer to E Jones, 1 run

15.6
1

Filer to E Jones, wide

15.5
1

Filer to Lewis, bye

15.4
.

Filer to Lewis, 0 runs

15.3
1

Filer to E Jones, 1 run

15.2
.

Filer to E Jones, 0 runs

15.1
4

Filer to E Jones, 4 runs

14.6
.

Levick to Lewis, 0 runs

14.5
3

Levick to E Jones, 3 runs

14.4
2

Levick to E Jones, 2 runs

14.3
.

Levick to E Jones, 0 runs

14.2
1

Levick to Lewis, 1 run

14.1
2

Levick to Lewis, 2 runs

13.6
1

Filer to Lewis, 1 run

13.5
.

Filer to Lewis, 0 runs

13.4
.

Filer to Lewis, 0 runs

13.3
1

Filer to E Jones, bye

13.2
1

Filer to Lewis, 1 run

13.1
1

Filer to E Jones, 1 run

13.1
1

Filer to E Jones, wide

12.6
.

Turner to Lewis, 0 runs

12.5
4

Turner to Lewis, 4 runs

12.4
4

Turner to Lewis, 4 runs

12.3
.

Turner to Lewis, 0 runs

12.2
1

Turner to E Jones, 1 run

12.1
.

Turner to E Jones, 0 runs

11.6
1

Villiers to E Jones, leg bye

11.5
.

Villiers to E Jones, 0 runs

11.4
1

Villiers to Lewis, 1 run

11.3
1

Villiers to E Jones, 1 run

11.2
.

Villiers to E Jones, 0 runs

11.1
.

Villiers to E Jones, 0 runs

10.6
.

Turner to Lewis, 0 runs

10.5
1

Turner to E Jones, 1 run

10.4
.

Turner to E Jones, 0 runs

10.3
.

Turner to E Jones, 0 runs

10.2
.

Turner to E Jones, 0 runs

10.1
.

Turner to E Jones, 0 runs

9.6
1

Villiers to E Jones, leg bye

9.5
.

Villiers to E Jones, 0 runs

9.4
.

Villiers to E Jones, 0 runs

9.3
1

Villiers to Lewis, 1 run

9.2
1

Villiers to E Jones, leg bye

9.1
1

Villiers to Lewis, 1 run

8.6
.

Turner to E Jones, 0 runs

8.5
.

Turner to E Jones, 0 runs

8.4
.

Turner to E Jones, 0 runs

8.3
.

Turner to E Jones, 0 runs

8.2
.

Turner to E Jones, 0 runs

8.1
.

Turner to E Jones, 0 runs

7.6
.

Villiers to Lewis, 0 runs

7.5
.

Villiers to Lewis, 0 runs

7.4
1

Villiers to E Jones, 1 run

7.3
3

Villiers to Lewis, 3 runs

7.2
.

Villiers to Lewis, 0 runs

7.1
4

Villiers to Lewis, 4 runs

7.1
1

Villiers to Lewis, wide

6.6
1

Turner to Lewis, 1 run

6.5
2

Turner to Lewis, 2 runs

6.4
.

Turner to Lewis, 0 runs

6.3
.

Turner to Lewis, 0 runs

6.2
.

Turner to Lewis, 0 runs

6.1
.

Turner to Lewis, 0 runs

5.6
.

Filer to E Jones, 0 runs

5.5
2

Filer to E Jones, 2 runs

5.4
.

Filer to E Jones, 0 runs

5.4
1

Filer to E Jones, wide

5.3
.

Filer to E Jones, 0 runs

5.2
1

Filer to Lewis, 1 run

5.1
.

Filer to Lewis, 0 runs

4.6
1

Turner to Lewis, 1 run

4.5
4

Turner to Lewis, 4 runs

4.4
.

Turner to Lewis, 0 runs

4.3
2

Turner to Lewis, 2 runs

4.2
W

Turner to Lamb, appeal, wicket (caught - Lamb)

4.2
1

Turner to Lamb, wide

4.1
1

Turner to E Jones, 1 run

3.6
4

Filer to Lamb, 4 runs

3.5
1

Filer to E Jones, 1 run

3.4
4

Filer to E Jones, 4 runs

3.4
1

Filer to E Jones, wide

3.3
.

Filer to E Jones, 0 runs

3.2
.

Filer to E Jones, 0 runs

3.1
.

Filer to E Jones, 0 runs

2.6
1

Turner to E Jones, 1 run

2.5
4

Turner to E Jones, 4 runs

2.5
1

Turner to E Jones, wide

2.4
.

Turner to E Jones, 0 runs

2.4
1

Turner to E Jones, wide

2.3
2

Turner to E Jones, 2 runs

2.2
.

Turner to E Jones, 0 runs

2.2
1

Turner to E Jones, wide

2.1
1

Turner to Lamb, leg bye

1.6
.

Filer to E Jones, 0 runs

1.5
1

Filer to Lamb, 1 run

1.4
.

Filer to Lamb, 0 runs

1.3
.

Filer to Lamb, 0 runs

1.2
.

Filer to Lamb, 0 runs

1.1
.

Filer to Lamb, 0 runs

1.1
5

Filer to Lamb, 5 wides

0.6
4

Turner to E Jones, 4 runs

0.5
1

Turner to Lamb, 1 run

0.4
.

Turner to Lamb, 0 runs

0.3
1

Turner to E Jones, 1 run

0.2
.

Turner to E Jones, 0 runs

0.1
.

Turner to E Jones, 0 runs