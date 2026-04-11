Squads Durham vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 11.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Marlow Emma
all rounder
Jones Evelyn
batsman
Wilson Tahlia
wicket keeper
Lamb Emma
all rounder
Armitage Hollie
all rounder
Lewis Gaby
batsman
Villiers Mady
bowler
Smale Seren
wicket keeper
Windsor Emily
batsman
Threlkeld Ellie
wicket keeper
Heath Bess
wicket keeper
Morris Fi
bowler
Turner Phoebe
bowler
Lister Ailsa
wicket keeper
Fraser Katherine
bowler
Cross Kate
bowler
Turner Sophia
bowler
Ecclestone Sophie
all rounder
Filer Lauren
bowler
Norris Tara
bowler
Levick Katie
bowler
Potts Grace
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Robson Harriet
no information yet
Bell Olivia
bowler
Rodgers Mia
wicket keeper
Carter Darcey
all rounder
Thompson Grace
no information yet
Clarke Alice
wicket keeper