Squads Durham vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 11.04.2026

List a

DUR
DUR

154

LAT
LAT

303

Playing

DUR
DUR
LAT
LAT
First TeamSecond Team
Marlow Emma

all rounder

Wilson Tahlia

wicket keeper

Lamb Emma

all rounder

Armitage Hollie

all rounder

Lewis Gaby

batsman

Smale Seren

wicket keeper

Threlkeld Ellie

wicket keeper

Heath Bess

wicket keeper

Morris Fi

bowler

Lister Ailsa

wicket keeper

Bench

DUR
DUR
LAT
LAT
First TeamSecond Team
Robson Harriet

no information yet

Rodgers Mia

wicket keeper

Carter Darcey

all rounder

Thompson Grace

no information yet

Clarke Alice

wicket keeper