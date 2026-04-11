Results Score Durham vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 11.04.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Windsor Emilybatsman
|46
|61
|3
|0
|75.41
|Heath Besswicket keeper
|28
|39
|3
|0
|71.79
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Lamb Emmaall rounder
|8
|1
|29
|4
|3.63
|0
|0
|Ecclestone Sophieall rounder
|8
|2
|10
|2
|1.25
|0
|0
Latest Highlights
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39.6
W
Ecclestone to Levick, appeal, wicket (run out - Levick)
39.5
.
Ecclestone to Levick, 0 runs
39.4
.
Ecclestone to Levick, 0 runs