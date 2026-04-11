Results Score Durham vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 11.04.2026

List a

DUR
DUR

154

LAT
LAT

303

Best Players

batterRB4s6sSR
Windsor Emilybatsman46613075.41
Heath Besswicket keeper28393071.79
bowlerOMRWECOWDNB
Lamb Emmaall rounder812943.6300
Ecclestone Sophieall rounder821021.2500

Latest Highlights

39.6
W

Ecclestone to Levick, appeal, wicket (run out - Levick)

39.5
.

Ecclestone to Levick, 0 runs

39.4
.

Ecclestone to Levick, 0 runs

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