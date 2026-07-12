H2h Lancashire Thunder vs Durham List a One-Day Cup, Women 06.09.2026

List a

LAT
LAT
DUR
DUR
Lancashire Thunder vs Durham

T20, T20 Blast, Women

LATLancashire Thunder

135

DURDurham

132

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

80

LATLancashire Thunder

79

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

154

LATLancashire Thunder

303
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