Squads Lancashire Thunder vs Durham List a One-Day Cup, Women 06.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bell Olivia
bowler
Armitage Hollie
all rounder
Carter Darcey
all rounder
Dobson Leah
batsman
Clarke Alice
wicket keeper
Filer Lauren
bowler
Collins Danielle
batsman
Fraser Katherine
bowler
Cross Kate
bowler
Glen Abigail
batsman
Ecclestone Sophie
all rounder
Heath Bess
wicket keeper
Gaur Mahika
bowler
Johnson Trudy
all rounder
Johnson Grace M
all rounder
Levick Katie
bowler
Jones Evelyn
batsman
Marlow Emma
all rounder
Jones Hannah
no information yet
Robson Harriet
no information yet
Kesteven Tilly
no information yet
Rodgers Mia
wicket keeper
Lamb Emma
all rounder
Scott Lizzie
bowler
Lewis Gaby
batsman
Thompson Grace
no information yet
Lister Ailsa
wicket keeper
Turner Phoebe
bowler
Morris Fi
bowler
Turner Sophia
bowler
Morris Sophie
bowler
Villiers Mady
bowler
Norris Tara
bowler
Wilson Tahlia
wicket keeper
Penna Madeline
all rounder
Windsor Emily
batsman
Potts Grace
bowler
Smale Seren
wicket keeper
Threlkeld Ellie
wicket keeper
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