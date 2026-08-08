Squads Lancashire Thunder vs Durham List a One-Day Cup, Women 06.09.2026

List a

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Playing

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First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Carter Darcey

all rounder

Clarke Alice

wicket keeper

Heath Bess

wicket keeper

Johnson Trudy

all rounder

Johnson Grace M

all rounder

Marlow Emma

all rounder

Jones Hannah

no information yet

Robson Harriet

no information yet

Kesteven Tilly

no information yet

Rodgers Mia

wicket keeper

Lamb Emma

all rounder

Lewis Gaby

batsman

Thompson Grace

no information yet

Lister Ailsa

wicket keeper

Morris Fi

bowler

Wilson Tahlia

wicket keeper

Penna Madeline

all rounder

Smale Seren

wicket keeper

Threlkeld Ellie

wicket keeper

Bench

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DUR

no information yet

First TeamSecond Team

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