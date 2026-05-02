Highlights Lancashire Thunder vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 02.05.2026

List a

LAT
LAT

157

HAM
HAM

153

33.3
6

Wellington to Villiers, 0 runs

33.2
.

Wellington to Villiers, 0 runs

33.1
.

Wellington to Villiers, 0 runs

32.6
.

Gibb to FMK Morris, 0 runs

32.5
W

Gibb to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)

32.4
.

Gibb to Threlkeld, 0 runs

32.3
W

Gibb to Lamb, appeal, wicket (caught - Lamb)

32.2
.

Gibb to Lamb, 0 runs

32.1
.

Gibb to Lamb, 0 runs

31.6
.

Wellington to Villiers, 0 runs

31.5
1

Wellington to Lamb, 1 run

31.4
4

Wellington to Lamb, 4 runs

31.3
.

Wellington to Lamb, 0 runs

31.2
.

Wellington to Lamb, 0 runs

31.1
.

Wellington to Lamb, 0 runs

30.6
.

Gibb to Villiers, 0 runs

30.5
1

Gibb to Lamb, 1 run

30.4
1

Gibb to Villiers, leg bye

30.3
.

Gibb to Villiers, 0 runs

30.2
1

Gibb to Lamb, 1 run

30.1
.

Gibb to Lamb, 0 runs

29.6
3

Wellington to Lamb, 3 runs

29.5
.

Wellington to Lamb, 0 runs

29.4
1

Wellington to Villiers, 1 run

29.3
1

Wellington to Lamb, 1 run

29.2
.

Wellington to Lamb, 0 runs

29.1
1

Wellington to Villiers, 1 run

28.6
1

Dattani to Villiers, 1 run

28.5
4

Dattani to Villiers, 4 runs

28.4
1

Dattani to Lamb, 1 run

28.3
.

Dattani to Lamb, 0 runs

28.2
1

Dattani to Villiers, 1 run

28.1
1

Dattani to Lamb, 1 run

28.1
1

Dattani to Lamb, wide

27.6
1

Sturge to Lamb, 1 run

27.5
1

Sturge to Villiers, 1 run

27.4
4

Sturge to Villiers, 4 runs

27.3
.

Sturge to Villiers, 0 runs

27.2
6

Sturge to Villiers, 6 runs

27.1
1

Sturge to Lamb, 1 run

26.6
2

Dattani to Villiers, 2 runs

26.5
.

Dattani to Villiers, 0 runs

26.1
1

Dattani to Lamb, 1 run

25.6
.

Sturge to Villiers, 0 runs

25.5
.

Sturge to Villiers, 0 runs

25.4
2

Sturge to Villiers, 2 runs

25.3
.

Sturge to Villiers, 0 runs

25.2
4

Sturge to Villiers, 4 runs

25.1
.

Sturge to Villiers, 0 runs

24.6
.

Wellington to Lamb, 0 runs

24.5
.

Wellington to Lamb, 0 runs

24.4
.

Wellington to Lamb, 0 runs

24.3
.

Wellington to Lamb, 0 runs

24.2
.

Wellington to Lamb, 0 runs

24.1
.

Wellington to Lamb, 0 runs

23.6
1

Sturge to Lamb, 1 run

23.5
1

Sturge to Villiers, 1 run

23.4
.

Sturge to Villiers, 0 runs

23.3
2

Sturge to Villiers, 2 runs

23.2
.

Sturge to Villiers, 0 runs

23.1
1

Sturge to Lamb, 1 run

22.6
.

Wellington to Villiers, 0 runs

22.4
.

Wellington to Seren Smale, 0 runs

22.3
.

Wellington to Seren Smale, 0 runs

22.2
1

Wellington to Lamb, 1 run

22.1
.

Wellington to Lamb, 0 runs

21.6
1

Tyson to Lamb, 1 run

21.5
2

Tyson to Lamb, 2 runs

21.4
.

Tyson to Lamb, 0 runs

21.3
2

Tyson to Lamb, 2 runs

21.2
2

Tyson to Lamb, 2 runs

21.1
.

Tyson to Lamb, 0 runs

20.6
.

Wellington to Seren Smale, 0 runs

20.5
.

Wellington to Seren Smale, 0 runs

20.4
W

Wellington to E Jones, appeal, wicket (stumped - E Jones)

20.3
.

Wellington to E Jones, 0 runs

20.2
.

Wellington to E Jones, 0 runs

20.1
4

Wellington to E Jones, 4 runs

19.6
.

Tyson to Lamb, 0 runs

19.5
1

Tyson to E Jones, 1 run

19.4
.

Tyson to E Jones, 0 runs

19.3
1

Tyson to Lamb, 1 run

19.2
1

Tyson to E Jones, 1 run

19.1
4

Tyson to E Jones, 4 runs

18.6
1

Wellington to E Jones, 1 run

18.5
1

Wellington to Lamb, 1 run

18.4
.

Wellington to Lamb, 0 runs

18.3
1

Wellington to E Jones, 1 run

18.2
.

Wellington to E Jones, 0 runs

18.1
.

Wellington to E Jones, 0 runs

17.6
1

Hardwick to E Jones, 1 run

17.5
4

Hardwick to E Jones, 4 runs

17.4
1

Hardwick to Lamb, 1 run

17.3
1

Hardwick to E Jones, 1 run

17.2
1

Hardwick to Lamb, 1 run

17.1
1

Hardwick to E Jones, 1 run

16.6
1

Wellington to E Jones, 1 run

16.5
1

Wellington to Lamb, 1 run

16.4
4

Wellington to Lamb, 4 runs

16.3
2

Wellington to Lamb, 2 runs

16.2
1

Wellington to E Jones, 1 run

16.2
3

Wellington to E Jones, 3 wides

16.1
.

Wellington to E Jones, 0 runs

15.6
1

Hardwick to E Jones, 1 run

15.5
.

Hardwick to E Jones, 0 runs

15.4
1

Hardwick to Lamb, 1 run

15.3
1

Hardwick to E Jones, 1 run

15.2
.

Hardwick to E Jones, 0 runs

15.2
1

Hardwick to E Jones, wide

15.1
.

Hardwick to E Jones, 0 runs

14.6
.

Wellington to Lamb, 0 runs

14.5
.

Wellington to Lamb, 0 runs

14.4
.

Wellington to Lamb, 0 runs

14.3
3

Wellington to E Jones, 3 runs

14.2
.

Wellington to E Jones, 0 runs

14.1
.

Wellington to E Jones, 0 runs

13.6
1

Hardwick to E Jones, 1 run

13.5
1

Hardwick to Lamb, 1 run

13.4
1

Hardwick to E Jones, 1 run

13.3
.

Hardwick to E Jones, 0 runs

13.2
.

Hardwick to E Jones, 0 runs

13.2
1

Hardwick to E Jones, wide

13.1
.

Hardwick to E Jones, 0 runs

12.6
.

Tyson to Lamb, 0 runs

12.5
.

Tyson to Lamb, 0 runs

12.4
1

Tyson to E Jones, 1 run

12.3
1

Tyson to Lamb, 1 run

12.2
.

Tyson to Lamb, 0 runs

12.1
.

Tyson to Lamb, 0 runs

11.6
.

Hardwick to E Jones, 0 runs

11.5
.

Hardwick to E Jones, 0 runs

11.4
1

Hardwick to Lamb, 1 run

11.3
1

Hardwick to E Jones, 1 run

11.2
.

Hardwick to E Jones, 0 runs

11.2
1

Hardwick to E Jones, wide

11.1
1

Hardwick to Lamb, 1 run

10.6
.

Tyson to E Jones, 0 runs

10.5
.

Tyson to E Jones, 0 runs

10.4
.

Tyson to E Jones, 0 runs

10.3
.

Tyson to E Jones, 0 runs

10.2
4

Tyson to E Jones, 4 runs

10.1
.

Tyson to E Jones, 0 runs

10.1
1

Tyson to E Jones, wide

9.6
.

Dattani to Lamb, 0 runs

9.5
2

Dattani to Lamb, 2 runs

9.4
.

Dattani to Lamb, 0 runs

9.3
.

Dattani to Lamb, 0 runs

9.2
1

Dattani to E Jones, 1 run

9.1
.

Dattani to E Jones, 0 runs

8.6
1

Tyson to E Jones, 1 run

8.6
2

Tyson to Lamb, wide

8.5
4

Tyson to Lamb, 4 runs

8.4
.

Tyson to Lamb, 0 runs

8.3
.

Tyson to Lamb, 0 runs

8.2
.

Tyson to Lamb, 0 runs

8.1
.

Tyson to Lamb, 0 runs

7.6
.

Dattani to E Jones, 0 runs

7.5
.

Dattani to E Jones, 0 runs

7.4
.

Dattani to E Jones, 0 runs

7.3
.

Dattani to E Jones, 0 runs

7.2
.

Dattani to E Jones, 0 runs

7.1
.

Dattani to E Jones, 0 runs

6.6
1

Gibb to E Jones, 1 run

6.5
.

Gibb to E Jones, 0 runs

6.4
.

Gibb to E Jones, 0 runs

6.3
1

Gibb to Lamb, 1 run

6.2
.

Gibb to Lamb, 0 runs

6.1
.

Gibb to Lamb, 0 runs

5.6
.

Dattani to E Jones, 0 runs

5.5
.

Dattani to E Jones, 0 runs

5.4
1

Dattani to Lamb, 1 run

5.3
.

Dattani to Lamb, 0 runs

5.2
1

Dattani to E Jones, 1 run

5.1
.

Dattani to E Jones, 0 runs

5.1
1

Dattani to E Jones, wide

4.6
.

Gibb to Lamb, 0 runs

4.5
.

Gibb to Lamb, 0 runs

4.4
.

Gibb to Lamb, 0 runs

4.3
.

Gibb to Lamb, 0 runs

4.3
1

Gibb to Lamb, wide

4.2
.

Gibb to Lamb, 0 runs

4.1
.

Gibb to Lamb, 0 runs

4.1
1

Gibb to Lamb, wide

3.6
.

Dattani to E Jones, 0 runs

3.5
1

Dattani to Lamb, 1 run

3.4
4

Dattani to Lamb, 4 runs

3.3
.

Dattani to Lamb, 0 runs

3.2
.

Dattani to Lamb, 0 runs

3.1
1

Dattani to E Jones, 1 run

2.6
1

Gibb to E Jones, 1 run

2.5
.

Gibb to E Jones, 0 runs

2.5
1

Gibb to E Jones, wide

2.4
2

Gibb to E Jones, 2 runs

2.4
1

Gibb to E Jones, wide

2.3
.

Gibb to E Jones, 0 runs

2.3
1

Gibb to E Jones, wide

2.2
.

Gibb to E Jones, 0 runs

2.1
.

Gibb to E Jones, 0 runs

1.6
1

Dattani to E Jones, 1 run

1.5
.

Dattani to E Jones, 0 runs

1.4
2

Dattani to E Jones, 2 runs

1.3
1

Dattani to Lamb, 1 run

1.2
.

Dattani to Lamb, 0 runs

1.1
.

Dattani to Lamb, 0 runs

0.6
.

Gibb to E Jones, 0 runs

0.5
.

Gibb to E Jones, 0 runs

0.4
.

Gibb to E Jones, 0 runs

0.3
.

Gibb to E Jones, 0 runs

0.2
2

Gibb to E Jones, 2 runs

0.2
1

Gibb to E Jones, wide

0.1
.

Gibb to E Jones, 0 runs

42.1
W

Potts to Wellington, appeal, wicket (bowled - Wellington)

41.6
1

Cross to Wellington, 1 run

41.5
.

Cross to Wellington, 0 runs

41.4
2

Cross to Wellington, 2 runs

41.3
.

Cross to Wellington, 0 runs

41.2
.

Cross to Wellington, 0 runs

41.1
4

Cross to Wellington, 4 runs

40.6
1

Potts to Wellington, 1 run

40.5
4

Potts to Wellington, 4 runs

40.4
1

Potts to Tyson, 1 run

40.3
.

Potts to Tyson, 0 runs

40.2
1

Potts to Wellington, 1 run

40.1
1

Potts to Tyson, 1 run

39.6
1

Gaur to Tyson, 1 run

39.6
1

Gaur to Tyson, wide

39.5
1

Gaur to Wellington, 1 run

39.4
.

Gaur to Wellington, 0 runs

39.3
.

Gaur to Wellington, 0 runs

39.2
.

Gaur to Wellington, 0 runs

39.1
.

Gaur to Wellington, 0 runs

38.6
1

Cross to Wellington, 1 run

38.5
4

Cross to Wellington, 4 runs

38.4
.

Cross to Wellington, 0 runs

38.3
.

Cross to Wellington, 0 runs

38.2
.

Cross to Wellington, 0 runs

38.1
.

Cross to Wellington, 0 runs

37.6
.

Gaur to Tyson, 0 runs

37.5
W

Gaur to Wellington, appeal, wicket (run out - Gibb). '

37.4
.

Gaur to Wellington, 0 runs

37.3
4

Gaur to Wellington, 4 runs

37.2
.

Gaur to Wellington, 0 runs

37.1
.

Gaur to Wellington, 0 runs

36.6
.

Cross to Gibb, 0 runs

36.5
1

Cross to Wellington, 1 run

36.4
.

Cross to Wellington, 0 runs

36.3
1

Cross to Gibb, 1 run

36.2
W

Cross to Hardwick, appeal, wicket (bowled - Hardwick)

36.1
1

Cross to Wellington, 1 run

35.6
4

Gaur to Hardwick, 4 runs

35.5
.

Gaur to Hardwick, 0 runs

35.5
1

Gaur to Hardwick, wide

35.4
W

Gaur to Dattani, appeal, wicket (caught - Dattani)

35.3
1

Gaur to Wellington, 1 run

35.3
1

Gaur to Wellington, wide

35.2
.

Gaur to Wellington, 0 runs

35.1
.

Gaur to Wellington, 0 runs

35.1
1

Gaur to Wellington, wide

34.6
1

Cross to Wellington, 1 run

34.5
4

Cross to Wellington, 4 runs

34.4
.

Cross to Wellington, 0 runs

34.3
.

Cross to Wellington, 0 runs

34.2
1

Cross to Dattani, 1 run

34.1
.

Cross to Dattani, 0 runs

33.6
1

Gaur to Dattani, 1 run

33.5
2

Gaur to Dattani, 2 runs

33.4
1

Gaur to Wellington, 1 run

33.3
.

Gaur to Wellington, 0 runs

33.2
1

Gaur to Dattani, 1 run

33.1
.

Gaur to Dattani, 0 runs

32.6
.

Cross to Wellington, 0 runs

32.6
1

Cross to Wellington, wide

32.5
.

Cross to Wellington, 0 runs

32.4
W

Cross to Harman, appeal, wicket (caught - Harman)

32.3
.

Cross to Harman, 0 runs

32.2
.

Cross to Harman, 0 runs

32.1
.

Cross to Harman, 0 runs

31.6
1

Villiers to Harman, 1 run

31.5
2

Villiers to Harman, 2 leg byes

31.4
1

Villiers to Dattani, 1 run

31.3
2

Villiers to Dattani, 2 runs

31.2
.

Villiers to Dattani, 0 runs

31.1
4

Villiers to Dattani, 4 runs

30.6
.

Potts to Harman, 0 runs

30.5
.

Potts to Harman, 0 runs

30.4
1

Potts to Dattani, 1 run

30.3
.

Potts to Dattani, 0 runs

30.3
1

Potts to Dattani, wide

30.2
.

Potts to Dattani, 0 runs

30.1
.

Potts to Dattani, 0 runs

29.6
W

Villiers to Sturge, appeal, wicket (caught - Sturge)

29.5
.

Villiers to Sturge, 0 runs

29.4
1

Villiers to Dattani, 1 run

29.3
1

Villiers to Sturge, 0 runs

29.2
1

Villiers to Dattani, 1 run

29.1
.

Villiers to Dattani, 0 runs

28.6
.

Potts to Sturge, 0 runs

28.5
.

Potts to Sturge, 0 runs

28.4
3

Potts to Dattani, 3 runs

28.3
.

Potts to Dattani, 0 runs

28.2
.

Potts to Dattani, 0 runs

28.1
1

Potts to Sturge, 1 run

27.6
1

FMK Morris to Sturge, 1 run

27.5
.

FMK Morris to Sturge, 0 runs

27.4
.

FMK Morris to Sturge, 0 runs

27.3
.

FMK Morris to Sturge, 0 runs

27.2
4

FMK Morris to Sturge, 4 runs

27.1
.

FMK Morris to Sturge, 0 runs

26.6
1

Potts to Sturge, 1 run

26.5
.

Potts to Sturge, 0 runs

26.4
1

Potts to Dattani, 1 run

26.3
.

Potts to Dattani, 0 runs

26.2
.

Potts to Dattani, 0 runs

26.1
.

Potts to Dattani, 0 runs

25.6
.

FMK Morris to Sturge, 0 runs

25.5
.

FMK Morris to Sturge, 0 runs

25.4
.

FMK Morris to Sturge, 0 runs

25.3
.

FMK Morris to Sturge, 0 runs

25.2
.

FMK Morris to Sturge, 0 runs

25.1
.

FMK Morris to Sturge, 0 runs

24.6
.

Jones to Dattani, 0 runs

24.5
1

Jones to Sturge, 1 run

24.4
.

Jones to Sturge, 0 runs

24.3
.

Jones to Sturge, 0 runs

24.2
.

Jones to Sturge, 0 runs

24.1
.

Jones to Sturge, 0 runs

23.6
1

FMK Morris to Sturge, 1 run

23.5
.

FMK Morris to Sturge, 0 runs

23.4
1

FMK Morris to Sturge, 1 run

23.3
.

FMK Morris to Dattani, 1 run

23.2
.

FMK Morris to Dattani, 0 runs

23.1
.

FMK Morris to Dattani, 0 runs

22.6
W

Jones to Southby, appeal, wicket (caught - Southby)

22.5
.

Jones to Southby, 0 runs

22.4
.

Jones to Southby, 0 runs

22.3
4

Jones to Southby, 4 runs

22.2
1

Jones to Dattani, 1 run

22.1
.

Jones to Dattani, 0 runs

21.6
1

FMK Morris to Dattani, 1 run

21.5
.

FMK Morris to Dattani, 0 runs

21.5
1

FMK Morris to Dattani, wide

21.4
.

FMK Morris to Dattani, 0 runs

21.3
.

FMK Morris to Dattani, 0 runs

21.2
.

FMK Morris to Dattani, 0 runs

21.1
4

FMK Morris to Dattani, 4 runs

20.6
.

Jones to Southby, 0 runs

20.5
.

Jones to Southby, 0 runs

20.4
.

Jones to Southby, 0 runs

20.3
W

Jones to McCaughan, appeal, wicket (caught - McCaughan)

20.2
1

Jones to Dattani, 1 run

20.1
1

Jones to McCaughan, 1 run

19.6
.

Gaur to Dattani, 0 runs

19.5
.

Gaur to Dattani, 0 runs

19.4
1

Gaur to McCaughan, 1 run

19.3
.

Gaur to McCaughan, 0 runs

19.2
.

Gaur to McCaughan, 0 runs

19.2
1

Gaur to McCaughan, wide

19.1
.

Gaur to McCaughan, 0 runs

18.6
.

Jones to Dattani, 0 runs

18.5
.

Jones to Dattani, 0 runs

18.4
1

Jones to McCaughan, 1 run

18.3
.

Jones to McCaughan, 0 runs

18.2
.

Jones to McCaughan, 0 runs

18.1
1

Jones to Dattani, 1 run

17.6
.

Gaur to McCaughan, 0 runs

17.5
.

Gaur to McCaughan, 0 runs

17.4
1

Gaur to Dattani, 1 run

17.3
.

Gaur to Dattani, 0 runs

17.2
.

Gaur to Dattani, 0 runs

17.1
W

Gaur to Norgrove, appeal, wicket (caught - Norgrove)

16.6
1

Potts to Norgrove, 1 run

16.5
1

Potts to McCaughan, 1 run

16.4
.

Potts to McCaughan, 0 runs

16.3
1

Potts to Norgrove, 1 run

16.2
1

Potts to McCaughan, 1 run

16.1
1

Potts to Norgrove, 1 run

15.6
1

Jones to Norgrove, 1 run

15.5
.

Jones to Norgrove, 0 runs

15.4
1

Jones to McCaughan, 1 run

15.3
4

Jones to McCaughan, 4 runs

15.2
.

Jones to McCaughan, 0 runs

15.1
4

Jones to McCaughan, 4 runs

14.6
.

Potts to Norgrove, 0 runs

14.5
.

Potts to Norgrove, 0 runs

14.4
1

Potts to McCaughan, 1 run

14.3
.

Potts to McCaughan, 0 runs

14.2
.

Potts to McCaughan, 0 runs

14.1
1

Potts to Norgrove, 1 run

13.6
1

Jones to Norgrove, 1 run

13.5
1

Jones to McCaughan, 1 run

13.4
.

Jones to McCaughan, 0 runs

13.3
.

Jones to McCaughan, 0 runs

13.2
.

Jones to McCaughan, 0 runs

13.1
1

Jones to Norgrove, 1 run

12.6
1

Potts to Norgrove, 1 run

12.3
.

Potts to McCaughan, 0 runs

12.2
1

Potts to Norgrove, 1 run

12.1
.

Potts to Norgrove, 0 runs

11.6
.

Jones to McCaughan, 0 runs

11.5
.

Jones to McCaughan, 0 runs

11.4
.

Jones to McCaughan, 0 runs

11.3
.

Jones to McCaughan, 0 runs

11.2
.

Jones to McCaughan, 0 runs

11.1
.

Jones to McCaughan, 0 runs

10.6
.

Potts to Norgrove, 0 runs

10.5
1

Potts to McCaughan, 1 run

10.4
1

Potts to Norgrove, 1 run

10.3
1

Potts to McCaughan, 1 run

10.2
1

Potts to Norgrove, 1 run

10.1
.

Potts to Norgrove, 0 runs

9.6
1

Jones to Norgrove, 1 run

9.5
.

Jones to Norgrove, 0 runs

9.4
.

Jones to Norgrove, 0 runs

9.3
.

Jones to Norgrove, 0 runs

9.2
.

Jones to Norgrove, 0 runs

9.1
.

Jones to Norgrove, 0 runs

8.6
.

Cross to McCaughan, 0 runs

8.5
.

Cross to McCaughan, 0 runs

8.4
1

Cross to Norgrove, 1 run

8.3
.

Cross to Norgrove, 0 runs

8.2
.

Cross to Norgrove, 0 runs

8.1
.

Cross to Norgrove, 0 runs

7.6
1

Gaur to Norgrove, 1 run

7.5
.

Gaur to Norgrove, 0 runs

7.4
.

Gaur to Norgrove, 0 runs

7.3
.

Gaur to Norgrove, 0 runs

7.2
4

Gaur to Norgrove, 4 runs

7.1
.

Gaur to Norgrove, 0 runs

6.6
.

Cross to McCaughan, 0 runs

6.5
4

Cross to McCaughan, 4 runs

6.4
.

Cross to McCaughan, 0 runs

6.3
.

Cross to McCaughan, 0 runs

6.2
2

Cross to McCaughan, 2 runs

6.1
.

Cross to McCaughan, 0 runs

5.6
.

Gaur to Norgrove, 0 runs

5.5
.

Gaur to Norgrove, 0 runs,

5.4
.

Gaur to Norgrove, 0 runs

5.3
1

Gaur to McCaughan, 1 run

5.2
4

Gaur to McCaughan, 4 runs

5.1
.

Gaur to McCaughan, 0 runs

4.6
.

Cross to Norgrove, 0 runs

4.5
.

Cross to Norgrove, 0 runs

4.4
.

Cross to Norgrove, 0 runs

4.3
.

Cross to Norgrove, 0 runs

4.2
.

Cross to Norgrove, 0 runs

4.1
.

Cross to Norgrove, 0 runs

3.6
.

Gaur to McCaughan, 0 runs

3.5
.

Gaur to McCaughan, 0 runs

3.4
.

Gaur to McCaughan, 0 runs

3.3
.

Gaur to McCaughan, 0 runs

3.2
.

Gaur to McCaughan, 0 runs

3.1
.

Gaur to McCaughan, 0 runs

3.1
3

Gaur to McCaughan, 3 wides

2.6
.

Cross to Norgrove, 0 runs

2.5
.

Cross to Norgrove, 0 runs

2.4
.

Cross to Norgrove, 0 runs

2.3
2

Cross to Norgrove, 2 runs

2.2
.

Cross to Norgrove, 0 runs

2.1
W

Cross to Bouchier, appeal, wicket (caught - Bouchier)

1.6
1

Gaur to Bouchier, 1 run

1.5
.

Gaur to Bouchier, 0 runs

1.4
.

Gaur to Bouchier, 0 runs

1.4
1

Gaur to Bouchier, wide

1.3
.

Gaur to Bouchier, 0 runs

1.2
4

Gaur to Bouchier, 4 runs

1.1
.

Gaur to Bouchier, 0 runs

0.6
.

Cross to McCaughan, 0 runs

0.5
.

Cross to McCaughan, 0 runs

0.4
.

Cross to McCaughan, 0 runs

0.3
.

Cross to McCaughan, 0 runs

0.2
.

Cross to McCaughan, 0 runs

0.1
.

Cross to McCaughan, 0 runs