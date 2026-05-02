Highlights Lancashire Thunder vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 02.05.2026
Wellington to Villiers, 0 runs
Wellington to Villiers, 0 runs
Wellington to Villiers, 0 runs
Gibb to FMK Morris, 0 runs
Gibb to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)
Gibb to Threlkeld, 0 runs
Gibb to Lamb, appeal, wicket (caught - Lamb)
Gibb to Lamb, 0 runs
Gibb to Lamb, 0 runs
Wellington to Villiers, 0 runs
Wellington to Lamb, 1 run
Wellington to Lamb, 4 runs
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to Lamb, 0 runs
Gibb to Villiers, 0 runs
Gibb to Lamb, 1 run
Gibb to Villiers, leg bye
Gibb to Villiers, 0 runs
Gibb to Lamb, 1 run
Gibb to Lamb, 0 runs
Wellington to Lamb, 3 runs
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to Villiers, 1 run
Wellington to Lamb, 1 run
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to Villiers, 1 run
Dattani to Villiers, 1 run
Dattani to Villiers, 4 runs
Dattani to Lamb, 1 run
Dattani to Lamb, 0 runs
Dattani to Villiers, 1 run
Dattani to Lamb, 1 run
Dattani to Lamb, wide
Sturge to Lamb, 1 run
Sturge to Villiers, 1 run
Sturge to Villiers, 4 runs
Sturge to Villiers, 0 runs
Sturge to Villiers, 6 runs
Sturge to Lamb, 1 run
Dattani to Villiers, 2 runs
Dattani to Villiers, 0 runs
Dattani to Lamb, 1 run
Sturge to Villiers, 0 runs
Sturge to Villiers, 0 runs
Sturge to Villiers, 2 runs
Sturge to Villiers, 0 runs
Sturge to Villiers, 4 runs
Sturge to Villiers, 0 runs
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to Lamb, 0 runs
Sturge to Lamb, 1 run
Sturge to Villiers, 1 run
Sturge to Villiers, 0 runs
Sturge to Villiers, 2 runs
Sturge to Villiers, 0 runs
Sturge to Lamb, 1 run
Wellington to Villiers, 0 runs
Wellington to Seren Smale, 0 runs
Wellington to Seren Smale, 0 runs
Wellington to Lamb, 1 run
Wellington to Lamb, 0 runs
Tyson to Lamb, 1 run
Tyson to Lamb, 2 runs
Tyson to Lamb, 0 runs
Tyson to Lamb, 2 runs
Tyson to Lamb, 2 runs
Tyson to Lamb, 0 runs
Wellington to Seren Smale, 0 runs
Wellington to Seren Smale, 0 runs
Wellington to E Jones, appeal, wicket (stumped - E Jones)
Wellington to E Jones, 0 runs
Wellington to E Jones, 0 runs
Wellington to E Jones, 4 runs
Tyson to Lamb, 0 runs
Tyson to E Jones, 1 run
Tyson to E Jones, 0 runs
Tyson to Lamb, 1 run
Tyson to E Jones, 1 run
Tyson to E Jones, 4 runs
Wellington to E Jones, 1 run
Wellington to Lamb, 1 run
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to E Jones, 1 run
Wellington to E Jones, 0 runs
Wellington to E Jones, 0 runs
Hardwick to E Jones, 1 run
Hardwick to E Jones, 4 runs
Hardwick to Lamb, 1 run
Hardwick to E Jones, 1 run
Hardwick to Lamb, 1 run
Hardwick to E Jones, 1 run
Wellington to E Jones, 1 run
Wellington to Lamb, 1 run
Wellington to Lamb, 4 runs
Wellington to Lamb, 2 runs
Wellington to E Jones, 1 run
Wellington to E Jones, 3 wides
Wellington to E Jones, 0 runs
Hardwick to E Jones, 1 run
Hardwick to E Jones, 0 runs
Hardwick to Lamb, 1 run
Hardwick to E Jones, 1 run
Hardwick to E Jones, 0 runs
Hardwick to E Jones, wide
Hardwick to E Jones, 0 runs
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to E Jones, 3 runs
Wellington to E Jones, 0 runs
Wellington to E Jones, 0 runs
Hardwick to E Jones, 1 run
Hardwick to Lamb, 1 run
Hardwick to E Jones, 1 run
Hardwick to E Jones, 0 runs
Hardwick to E Jones, 0 runs
Hardwick to E Jones, wide
Hardwick to E Jones, 0 runs
Tyson to Lamb, 0 runs
Tyson to Lamb, 0 runs
Tyson to E Jones, 1 run
Tyson to Lamb, 1 run
Tyson to Lamb, 0 runs
Tyson to Lamb, 0 runs
Hardwick to E Jones, 0 runs
Hardwick to E Jones, 0 runs
Hardwick to Lamb, 1 run
Hardwick to E Jones, 1 run
Hardwick to E Jones, 0 runs
Hardwick to E Jones, wide
Hardwick to Lamb, 1 run
Tyson to E Jones, 0 runs
Tyson to E Jones, 0 runs
Tyson to E Jones, 0 runs
Tyson to E Jones, 0 runs
Tyson to E Jones, 4 runs
Tyson to E Jones, 0 runs
Tyson to E Jones, wide
Dattani to Lamb, 0 runs
Dattani to Lamb, 2 runs
Dattani to Lamb, 0 runs
Dattani to Lamb, 0 runs
Dattani to E Jones, 1 run
Dattani to E Jones, 0 runs
Tyson to E Jones, 1 run
Tyson to Lamb, wide
Tyson to Lamb, 4 runs
Tyson to Lamb, 0 runs
Tyson to Lamb, 0 runs
Tyson to Lamb, 0 runs
Tyson to Lamb, 0 runs
Dattani to E Jones, 0 runs
Dattani to E Jones, 0 runs
Dattani to E Jones, 0 runs
Dattani to E Jones, 0 runs
Dattani to E Jones, 0 runs
Dattani to E Jones, 0 runs
Gibb to E Jones, 1 run
Gibb to E Jones, 0 runs
Gibb to E Jones, 0 runs
Gibb to Lamb, 1 run
Gibb to Lamb, 0 runs
Gibb to Lamb, 0 runs
Dattani to E Jones, 0 runs
Dattani to E Jones, 0 runs
Dattani to Lamb, 1 run
Dattani to Lamb, 0 runs
Dattani to E Jones, 1 run
Dattani to E Jones, 0 runs
Dattani to E Jones, wide
Gibb to Lamb, 0 runs
Gibb to Lamb, 0 runs
Gibb to Lamb, 0 runs
Gibb to Lamb, 0 runs
Gibb to Lamb, wide
Gibb to Lamb, 0 runs
Gibb to Lamb, 0 runs
Gibb to Lamb, wide
Dattani to E Jones, 0 runs
Dattani to Lamb, 1 run
Dattani to Lamb, 4 runs
Dattani to Lamb, 0 runs
Dattani to Lamb, 0 runs
Dattani to E Jones, 1 run
Gibb to E Jones, 1 run
Gibb to E Jones, 0 runs
Gibb to E Jones, wide
Gibb to E Jones, 2 runs
Gibb to E Jones, wide
Gibb to E Jones, 0 runs
Gibb to E Jones, wide
Gibb to E Jones, 0 runs
Gibb to E Jones, 0 runs
Dattani to E Jones, 1 run
Dattani to E Jones, 0 runs
Dattani to E Jones, 2 runs
Dattani to Lamb, 1 run
Dattani to Lamb, 0 runs
Dattani to Lamb, 0 runs
Gibb to E Jones, 0 runs
Gibb to E Jones, 0 runs
Gibb to E Jones, 0 runs
Gibb to E Jones, 0 runs
Gibb to E Jones, 2 runs
Gibb to E Jones, wide
Gibb to E Jones, 0 runs
Potts to Wellington, appeal, wicket (bowled - Wellington)
Cross to Wellington, 1 run
Cross to Wellington, 0 runs
Cross to Wellington, 2 runs
Cross to Wellington, 0 runs
Cross to Wellington, 0 runs
Cross to Wellington, 4 runs
Potts to Wellington, 1 run
Potts to Wellington, 4 runs
Potts to Tyson, 1 run
Potts to Tyson, 0 runs
Potts to Wellington, 1 run
Potts to Tyson, 1 run
Gaur to Tyson, 1 run
Gaur to Tyson, wide
Gaur to Wellington, 1 run
Gaur to Wellington, 0 runs
Gaur to Wellington, 0 runs
Gaur to Wellington, 0 runs
Gaur to Wellington, 0 runs
Cross to Wellington, 1 run
Cross to Wellington, 4 runs
Cross to Wellington, 0 runs
Cross to Wellington, 0 runs
Cross to Wellington, 0 runs
Cross to Wellington, 0 runs
Gaur to Tyson, 0 runs
Gaur to Wellington, appeal, wicket (run out - Gibb). '
Gaur to Wellington, 0 runs
Gaur to Wellington, 4 runs
Gaur to Wellington, 0 runs
Gaur to Wellington, 0 runs
Cross to Gibb, 0 runs
Cross to Wellington, 1 run
Cross to Wellington, 0 runs
Cross to Gibb, 1 run
Cross to Hardwick, appeal, wicket (bowled - Hardwick)
Cross to Wellington, 1 run
Gaur to Hardwick, 4 runs
Gaur to Hardwick, 0 runs
Gaur to Hardwick, wide
Gaur to Dattani, appeal, wicket (caught - Dattani)
Gaur to Wellington, 1 run
Gaur to Wellington, wide
Gaur to Wellington, 0 runs
Gaur to Wellington, 0 runs
Gaur to Wellington, wide
Cross to Wellington, 1 run
Cross to Wellington, 4 runs
Cross to Wellington, 0 runs
Cross to Wellington, 0 runs
Cross to Dattani, 1 run
Cross to Dattani, 0 runs
Gaur to Dattani, 1 run
Gaur to Dattani, 2 runs
Gaur to Wellington, 1 run
Gaur to Wellington, 0 runs
Gaur to Dattani, 1 run
Gaur to Dattani, 0 runs
Cross to Wellington, 0 runs
Cross to Wellington, wide
Cross to Wellington, 0 runs
Cross to Harman, appeal, wicket (caught - Harman)
Cross to Harman, 0 runs
Cross to Harman, 0 runs
Cross to Harman, 0 runs
Villiers to Harman, 1 run
Villiers to Harman, 2 leg byes
Villiers to Dattani, 1 run
Villiers to Dattani, 2 runs
Villiers to Dattani, 0 runs
Villiers to Dattani, 4 runs
Potts to Harman, 0 runs
Potts to Harman, 0 runs
Potts to Dattani, 1 run
Potts to Dattani, 0 runs
Potts to Dattani, wide
Potts to Dattani, 0 runs
Potts to Dattani, 0 runs
Villiers to Sturge, appeal, wicket (caught - Sturge)
Villiers to Sturge, 0 runs
Villiers to Dattani, 1 run
Villiers to Sturge, 0 runs
Villiers to Dattani, 1 run
Villiers to Dattani, 0 runs
Potts to Sturge, 0 runs
Potts to Sturge, 0 runs
Potts to Dattani, 3 runs
Potts to Dattani, 0 runs
Potts to Dattani, 0 runs
Potts to Sturge, 1 run
FMK Morris to Sturge, 1 run
FMK Morris to Sturge, 0 runs
FMK Morris to Sturge, 0 runs
FMK Morris to Sturge, 0 runs
FMK Morris to Sturge, 4 runs
FMK Morris to Sturge, 0 runs
Potts to Sturge, 1 run
Potts to Sturge, 0 runs
Potts to Dattani, 1 run
Potts to Dattani, 0 runs
Potts to Dattani, 0 runs
Potts to Dattani, 0 runs
FMK Morris to Sturge, 0 runs
FMK Morris to Sturge, 0 runs
FMK Morris to Sturge, 0 runs
FMK Morris to Sturge, 0 runs
FMK Morris to Sturge, 0 runs
FMK Morris to Sturge, 0 runs
Jones to Dattani, 0 runs
Jones to Sturge, 1 run
Jones to Sturge, 0 runs
Jones to Sturge, 0 runs
Jones to Sturge, 0 runs
Jones to Sturge, 0 runs
FMK Morris to Sturge, 1 run
FMK Morris to Sturge, 0 runs
FMK Morris to Sturge, 1 run
FMK Morris to Dattani, 1 run
FMK Morris to Dattani, 0 runs
FMK Morris to Dattani, 0 runs
Jones to Southby, appeal, wicket (caught - Southby)
Jones to Southby, 0 runs
Jones to Southby, 0 runs
Jones to Southby, 4 runs
Jones to Dattani, 1 run
Jones to Dattani, 0 runs
FMK Morris to Dattani, 1 run
FMK Morris to Dattani, 0 runs
FMK Morris to Dattani, wide
FMK Morris to Dattani, 0 runs
FMK Morris to Dattani, 0 runs
FMK Morris to Dattani, 0 runs
FMK Morris to Dattani, 4 runs
Jones to Southby, 0 runs
Jones to Southby, 0 runs
Jones to Southby, 0 runs
Jones to McCaughan, appeal, wicket (caught - McCaughan)
Jones to Dattani, 1 run
Jones to McCaughan, 1 run
Gaur to Dattani, 0 runs
Gaur to Dattani, 0 runs
Gaur to McCaughan, 1 run
Gaur to McCaughan, 0 runs
Gaur to McCaughan, 0 runs
Gaur to McCaughan, wide
Gaur to McCaughan, 0 runs
Jones to Dattani, 0 runs
Jones to Dattani, 0 runs
Jones to McCaughan, 1 run
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to Dattani, 1 run
Gaur to McCaughan, 0 runs
Gaur to McCaughan, 0 runs
Gaur to Dattani, 1 run
Gaur to Dattani, 0 runs
Gaur to Dattani, 0 runs
Gaur to Norgrove, appeal, wicket (caught - Norgrove)
Potts to Norgrove, 1 run
Potts to McCaughan, 1 run
Potts to McCaughan, 0 runs
Potts to Norgrove, 1 run
Potts to McCaughan, 1 run
Potts to Norgrove, 1 run
Jones to Norgrove, 1 run
Jones to Norgrove, 0 runs
Jones to McCaughan, 1 run
Jones to McCaughan, 4 runs
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to McCaughan, 4 runs
Potts to Norgrove, 0 runs
Potts to Norgrove, 0 runs
Potts to McCaughan, 1 run
Potts to McCaughan, 0 runs
Potts to McCaughan, 0 runs
Potts to Norgrove, 1 run
Jones to Norgrove, 1 run
Jones to McCaughan, 1 run
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to Norgrove, 1 run
Potts to Norgrove, 1 run
Potts to McCaughan, 0 runs
Potts to Norgrove, 1 run
Potts to Norgrove, 0 runs
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to McCaughan, 0 runs
Potts to Norgrove, 0 runs
Potts to McCaughan, 1 run
Potts to Norgrove, 1 run
Potts to McCaughan, 1 run
Potts to Norgrove, 1 run
Potts to Norgrove, 0 runs
Jones to Norgrove, 1 run
Jones to Norgrove, 0 runs
Jones to Norgrove, 0 runs
Jones to Norgrove, 0 runs
Jones to Norgrove, 0 runs
Jones to Norgrove, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to Norgrove, 1 run
Cross to Norgrove, 0 runs
Cross to Norgrove, 0 runs
Cross to Norgrove, 0 runs
Gaur to Norgrove, 1 run
Gaur to Norgrove, 0 runs
Gaur to Norgrove, 0 runs
Gaur to Norgrove, 0 runs
Gaur to Norgrove, 4 runs
Gaur to Norgrove, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to McCaughan, 4 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to McCaughan, 2 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Gaur to Norgrove, 0 runs
Gaur to Norgrove, 0 runs,
Gaur to Norgrove, 0 runs
Gaur to McCaughan, 1 run
Gaur to McCaughan, 4 runs
Gaur to McCaughan, 0 runs
Cross to Norgrove, 0 runs
Cross to Norgrove, 0 runs
Cross to Norgrove, 0 runs
Cross to Norgrove, 0 runs
Cross to Norgrove, 0 runs
Cross to Norgrove, 0 runs
Gaur to McCaughan, 0 runs
Gaur to McCaughan, 0 runs
Gaur to McCaughan, 0 runs
Gaur to McCaughan, 0 runs
Gaur to McCaughan, 0 runs
Gaur to McCaughan, 0 runs
Gaur to McCaughan, 3 wides
Cross to Norgrove, 0 runs
Cross to Norgrove, 0 runs
Cross to Norgrove, 0 runs
Cross to Norgrove, 2 runs
Cross to Norgrove, 0 runs
Cross to Bouchier, appeal, wicket (caught - Bouchier)
Gaur to Bouchier, 1 run
Gaur to Bouchier, 0 runs
Gaur to Bouchier, 0 runs
Gaur to Bouchier, wide
Gaur to Bouchier, 0 runs
Gaur to Bouchier, 4 runs
Gaur to Bouchier, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs