Squads Lancashire Thunder vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 02.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jones Evelyn
batsman
McCaughan Ella
batsman
Lamb Emma
all rounder
Bouchier Maia
batsman
Smale Seren
wicket keeper
Norgrove Abigale
batsman
Threlkeld Ellie
wicket keeper
Dattani Naomi
all rounder
Morris Fi
bowler
Southby Rhianna
wicket keeper
Lister Ailsa
wicket keeper
Sturge Megan
bowler
Cross Kate
bowler
Harman Nancy
bowler
Gaur Mahika
bowler
Wellington Amanda
bowler
Potts Grace
bowler
Hardwick Hannah
all rounder
Jones Hannah
no information yet
Gibb Daisy
no information yet
Villiers Mady
bowler
Tyson Rebecca
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Carter Darcey
all rounder
Kemp Freya
bowler
Ecclestone Sophie
all rounder
Smith Linsey
bowler
Lewis Gaby
batsman
Sweet Francesca
no information yet
Norris Tara
bowler
Tulloch Poppy
no information yet