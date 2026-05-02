Squads Lancashire Thunder vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 02.05.2026

List a

LAT
LAT

157

HAM
HAM

153

Playing

LAT
LAT
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Lamb Emma

all rounder

Smale Seren

wicket keeper

Threlkeld Ellie

wicket keeper

Dattani Naomi

all rounder

Morris Fi

bowler

Southby Rhianna

wicket keeper

Lister Ailsa

wicket keeper

Hardwick Hannah

all rounder

Jones Hannah

no information yet

Gibb Daisy

no information yet

Bench

LAT
LAT
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Carter Darcey

all rounder

Lewis Gaby

batsman

Sweet Francesca

no information yet

Tulloch Poppy

no information yet